Obchoďák? Ne, Vltavská filharmonie. Zjišťovali jsme dojmy z budoucí architektonické ikony Prahy

Že prý v Praze nevzniká moderní architektura a kvalitních veřejných budov je tady jako šafránu. Změní tedy pohled budoucí Vltavská filharmonie, stavba, která momentálně hýbe českou společností? Názory Pražanů na novou ikonu jejich hlavního města jsme vyrazili zjišťovat přímo do ulic. A některé odpovědi vás asi překvapí.

Je tomu sotva pár dní, co jsme v našem podcastovém studiu přivítali Bjarkeho Ingelse, slavného dánského architekta, který za návrhem Vltavské filharmonie stojí. Jenže ani člověk takových kapacit nedokáže odhadnout, jak zapůsobí na běžné občany – na ty, kteří ji budou vidět třeba denně cestou do práce nebo do školy.

Vyrazili jsme se proto do ulic ptát lidí na to, jak se jim Vltavská filharmonie podle nových vizualizací líbí a jak jim zapadá do architektonického kontrastu města. A byť ji někteří nejprve vůbec nepoznali a rovnou by do ní nastěhovali kuchaře, kancelářské pracovníky nebo cennosti z muzeí, někteří jsou s ní spokojení.

„Na návrhu vypadá hezky,“ říká jedna z respondentek. „Ale jelikož bydlím na Vltavské (oblast, kde filharmonie vyroste – pozn. red) celý život, mám obavy, že tam přitáhne strašně moc lidí, o což úplně nestojím,“ dodává. „Takhle… na obrázcích vypadá všechno pěkně,“ říká jiný z respondentů. Takže?

