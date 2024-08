Obrat přes miliardu korun. Přesto multikina CineStar stále nepřekonala čísla před pandemií

Uložit 0

Už před dvěma lety bylo jasné, že nejtvrdší zásah covidových let odezněl. Tehdy se obrat kin CineStar přiblížil miliardě korun. Právě zveřejněné finanční výsledky za rok 2023 ukazují, že miliardová meta byla těsně pokořena. Obrat firmy však přesto stále nedosáhl předpandemických hodnot.

Za loňský rok síť multikin CineStar vyrostla v čistém obratu těsně nad miliardu korun. V meziročním srovnání stoupl obrat o 40 milionů z předloňské částky 967 milionů, o 30 milionů na 134 milionů korun CineStaru v roce 2023 narostl i zisk.

Ve srovnání s roky 2020 a 2021, kdy návštěvnost a tržby kin razantně ovlivnila protipandemická opatření, jde za poslední dva roky o prakticky dvojnásobná čísla. Jenže na výsledky za rok 2019 ty aktuální stále nedosahují. Tehdy CineStar vykázal obrat téměř 1,1 miliardy korun se ziskem 167 milionů.

CineStar se třinácti pobočkami v Česku se tím nevymyká trendům domácího trhu. Jak ukazují data Unie filmových distributorů, loňská čísla za těmi z před pěti let stále pokulhávají. V roce 2023 se kinosály naplnily 13,3 milionu diváků a tržby činily 2,28 miliardy korun. V roce 2019 do kin zavítalo 18,3 milionu lidí a celkové tržby přesáhly 2,6 miliardy korun.

V počtu diváků byl loňský rok dokonce mírně horší než ten předchozí, v průběhu roku 2022 si vstupenku koupilo 13,5 milionu návštěvníků. Výrazně se však zvýšila průměrná cena vstupného. Ta dnes činí 170,59 koruny, před dvěma lety to bylo 156,75 koruny.

Návštěvnost jednotlivých filmů CineStar neuvádí, obecně největším tahákem pro české návštěvníky kin byla v roce 2023 chytrá komedie Barbie. Ta přilákala 722 tisíc diváků a utržila 134 milionů korun. Tržby 146 milionů, ale o 15 tisíc lidí méně měl vizuálně úchvatný Avatar: The Way of Water. Z českých filmů se nejvíce dařilo Onemanshow: The Movie, na kterou přišlo 546 tisíc diváků, což znamenalo 101 milionů korun.

Řetězec CineStar v Česku působí od roku 2001, s mírně nadpolovičním podílem ho ovládá podnikatel Pavel Vodička, majitel filmové distribuce Falcon a společnosti zaměřené na kinoreklamu Cinexpress. Menší část CineStaru patří nizozemskému CineStar International.

Konkurenční Cinema City má mimochodem taktéž nizozemské napojení, tamější mateřská firma česká kina ovládá ze sta procent. Cinema City své výsledky za loňský rok ještě nezveřejnilo, v roce 2022 nicméně vykázalo obrat 1,2 miliardy korun.