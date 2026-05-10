Obří elektrická SUV jedou: Škodu nebo Volvo v segmentu pětimetrových kolosů doplní i Lexus
Lexus odhalil elektrické SUV TZ pro šest osob. Má dva motory s výkonem až 300 kW, dojezd 540 km a prodej v Evropě odstartuje v roce 2027.
Japonská prémiová automobilka Lexus, která spadá pod koncern Toyota, představila nový model TZ. Jde o luxusní šestimístné elektrické SUV s délkou 5,1 metru, které zamíří do prodeje v Evropě v roce 2027. Vůz budou pohánět dva elektromotory, přičemž lithium-iontová baterie s kapacitou 95,8 kWh nabídne předpokládaný dojezd až 540 km. V tomto segmentu už dnes působí například Volvo se svým modelem EX 90, míří tam i nová Škoda Peaq.
Interiér bude disponovat třemi řadami sedadel, přičemž druhá řada má samostatná „kapitánská“ křesla a třetí řada je navržena i pro vyšší dospělé – to umožnil nižší podlahový profil bez palivové nádrže. Palubní deska s 14palcovým multimediálním displejem a digitálním kokpitem má ovladače zapuštěné do povrchu palubní desky s hmatovou odezvou.
Z technického hlediska model TZ vykazuje i přes své obří rozměry součinitel aerodynamického odporu 0,27 a disponuje systémem dynamického řízení zadních kol s natočením až čtyři stupně. Tím se zmenšuje poloměr otáčení na 5,6 metru. Vůz bude k dispozici ve dvou výkonových provedeních. Silnější 550e nabídne 300 kW, slabší 450e „jen“ 230 kW.