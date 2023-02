Velká investice do udržitelného zboží. Kalhotky Snuggs získaly 115 milionů, peníze posílají i Baťovi

Na první pohled by vás asi nezaujaly – spodní prádlo klasického střihu, ani příliš nápadité, ani zvlášť barevné. Přesto schovává několik hi-tech materiálů a vrstvy, které používají třeba hasiči do extrémních podmínek. Linda Šejdová a Tomáš Zahradník se před čtyřmi roky rozhodli, že tyto kalhotky jsou pro ně vhodným oborem. A podle reakcí zákazníků i investorů mají pravdu. Z běžného prádla udělali menstruační, tržby co rok násobí a teď hlásí investici, která překonává mnohé umělé inteligence a další trendy IT obory.

Spodní prádlo značky Snuggs si oblíbily Češky i zákaznice na dalších trzích v Evropě, firmě se daří i finančně. A to přesvědčilo řadu investorů, aby se tohoto úspěchu chtěli účastnit. Dřív už do firmy poslaly peníze finanční skupina Wood & Company a investiční fond Nation 1. Teď další přisypávají, navíc se k nim přidává i takzvaná family office globálního lídra v oblasti obuvnictví – rodiny Baťa. Dohromady si Snuggs přilepší o 115 milionů korun.

„Rozhodli jsme se investovat do společnosti Snuggs, protože se nám líbí příběh udržitelných a progresivních produktů, které vytvořili,“ uvádí Thomas Archer Baťa, pravnuk Tomáše Bati, který mimo jiné založil a vede společnost vyrábějící prémiové lyžařské oblečení Mont Gele Gear.

Snuggs popisuje jako budoucího lídra v důležitém a rostoucím segmentu. „Věříme, že se Snuggs může stát globálním lídrem, protože spotřebitelé mění své nákupní zvyklosti a hledají autentické a originální značky,“ dodává.

Snuggs v Evropě vede tažení s menstruačními kalhotkami

S novou investicí si tak speciální spodní prádlo připisuje dohromady už víc než 160 milionů korun. Předchozích 40 milionů firma vybrala na konci roku 2021, kdy se číslo zapsalo jako největší investice do menstruačních kalhotek v Evropě. Prvních osm milionů korun společnost přitáhla už v roce 2019, kdy jí peníze poslal investiční fond Nation 1 a Martin Rozhoň (právě ti později investici zopakovali), řádově měsíce poté, co se spodní prádlo začalo poprvé prodávat u nás v Česku.

Že kalhotky Snuggs vyhledávaným zbožím jsou, potvrzuje firma čísly. Loni v obratu přesáhla milník ve výši čtvrtmiliardy korun. To je oproti předchozímu roku nárůst o polovinu. „Loňský rok byl v lecčems průlomový. Stali jsme se dominantním lídrem nizozemského trhu a jedním ze tří největších hráčů v Německu. Snuggs nosí už přes 200 tisíc zákazníků po Evropě, prodali jsme během tří let od vzniku již 750 tisíc kusů menstruačních kalhotek,“ bilancuje Šejdová.

„Patříme mezi evropské lídry, proto peníze využijeme pro další expanzi,“ doplňuje ji Tomáš Zahradník, druhý ze spoluzakladatelů. Jak uvedl deník E15, v zisku zatím firma není.

Ano, i Mäki menstruuje

Produkty Snuggs nahrazují nejtradičnější vložky a tampony, případně jiné, modernější druhy menstruačních pomůcek, jako jsou například kalíšky. Řadí se tak k alternativám, ke kterým se zákaznice v posledních letech začínají ve větším obracet. Nejde přitom jen o zájem v Česku, ale i v dalších zemích Evropy.

Kromě zmíněného Nizozemska a Německa se už firma usídlila na Slovensku nebo v Rakousku. Kalhotky je nicméně možné koupit odkudkoliv z Evropy, takže zákaznice má firma třeba i ve Finsku či Řecku. Pro úspěch na konkrétním trhu ale potřebuje své klientky vzdělávat. Mnohé totiž nevědí, že vůbec nějaká alternativa k pomůckám, na které jsou zvyklé, existuje.

Tím značka otevírá mnohá tabu kolem menstruace. Nedávno se jí na české i zahraniční poměry podařil velmi neobvyklý kousek, když ve spojení se známými domácími sportovkyněmi otevřela téma menstruace ve vrcholovém sportu. Ve spolupráci s novinářkou Lindou Bartošovou vznikly intimní rozhovory s tenistkou Barborou Strýcovou, běžkyní Kristiinou Mäki a golfistkou Klárou Spilkovou. Všechny dámy poprvé veřejně hovořily o tom, jak perioda ovlivnila jejich sportovní výkony a mnohdy se negativně odrazila na výsledcích.

Zatím se značka dostává do stále známějších prodejen. Během prvních dvou let fungování se zabydlela v e-shopech Pilulka.cz, Econea, Zoot, Rohlik.cz i Mall.cz. V kamenných prodejnách našla úspěch v síti drogerií DM a teď se nově objeví také v řetězci Rossmann. A loni se pustila i mimo segment spodního prádla, když představila intimní mycí gel.

„Vždy hledáme příběhy, které výrazně zlepšují kvalitu života svých klientů a také významně přispívají ke zlepšování životního prostředí. Těšíme se na další růst Snuggs a též jsme přesvědčeni, že mohou být zajímavým kandidátem pro vstup na kapitálový trh,“ říká k aktuální investici Jan Sýkora, partner skupiny Wood & Company, už tradičního partnera Snuggs.

Značka je neznámější českou firmou s tímto zaměřením, menstruační nabídky zboží se ale stávají zajímavým byznysem obecněji. Podobné spodní prádlo, i když založené na jiných materiálech, nabízí mimo jiné zdejší firma Sayu, která hovoří o tom, že menstruační kalhotky jsou už téměř norma. A body, jehož cílem je díky teplu ulevit od bolestivého průběhu periody, zas představila mladá průmyslová designérka Kateřina Rydlová.