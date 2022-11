Česká Solitea při expanzi po Evropě narazila na konkurenci s podobným názvem. A tak se celá mění

Chtěl vyrůst o třetinu, ale nakonec to budou třetiny dvě. Zakladatel technologické skupiny Solitea Martin Cígler tak má důvod k radosti. V obratu bude letos atakovat hranici 3,6 miliardy korun a chce ještě do konce roku dokončit další velkou akvizici. Zároveň je ale třeba pomalu zapomenout na spojení Solitea a Martin Cígler. Ne snad že by se otec zakladatel se svou firmou, kterou rozjel už v roce 1990, loučil. Převléká se však do nového kabátku a ponese nové jméno Seyfor. To má lépe reflektovat nové směřování a také vyřešit potenciální trable s podobně se jmenující konkurencí v zahraničí.

„To rozhodnutí bylo velmi těžké a velmi dlouhé,“ přiznává pro CzechCrunch Martin Cígler. V 90. letech začínal podnikat pod hlavičkou Cígler Software, když začal pro veterináře vyvíjet účetní software. Byznys se ale postupně rozrůstal o další aktivity i firmy, a tak se v roce 2013 zrodil zastřešující holding Solitea. Jeho jméno vzniklo jako přesmyčka latinského slova solituo, tedy řešení. Teď ovšem končí. Osmapadesátiletý Cígler totiž dospěl k názoru, že je čas začít budovat další kapitolu svého podnikatelského života. Celý jeho příběh si můžete poslechnout v našem podcastu.

Jeho technologická skupina dnes patří mezi nejrychleji rostoucí dodavatele IT řešení v Evropě. Během dvaatřiceti let se vypracovala do pozice, kdy v osmi zemích zaměstnává 1 600 lidí a obsluhuje zákazníky ve 38 státech. Je největším výrobcem účetních, ERP, mzdových a personálních systémů v Česku, a to i díky desítkám akvizic, které provedla nejen u nás, ale také na Slovensku nebo na Balkáně, kde její pozice taktéž sílí. Využívá k tomu i prostředky slovenské investiční společnosti Sandberg Capital, která s Cíglerem celou skupinu vlastní.

To vše bude platit i nadále, ovšem už pod jménem Seyfor. „Chceme být srozumitelní pro zákazníky na celém světě. Název Seyfor nás nebude limitovat na nových trzích tím, že by mohl být podobný názvu lokálních společností,“ vysvětluje Martin Cígler. Generální ředitel Seyforu tím naráží na finskou společnost Solita, která funguje od roku 1996, věnuje se technologiím, datům či designu a podobně jako Solitea dodává řešení pro finskou státní správu i soukromý sektor. Finský konkurent sice podle Cíglera jeho firmě v rozvoji nijak nebránil, ale název se přeci jen rozhodl změnit. A když už rebranding, tak ve velkém.

Foto: CzechCrunch Solitea se mění na Seyfor

„Myslím si, že se nám pod brandem Seyfor bude lépe dýchat,“ říká Cígler. Novou značku mají dostat také zahraniční subjekty včetně slovinské společnosti SAOP. Pod Seyfor budou spadat také například systémy eRecept, Money S3, Vema či iDoklad, byť samostatné značky v rámci skupiny budou pokračovat pod vlastním brandem, jen se změní jejich vizuální identita. Samotné slovo Seyfor vychází ze sloganu Just ‚sey‘ it, we are listening, protože firma prý svým zákazníkům pečlivě naslouchá, aby pro ně mohla vyvíjet co nejlepší produkty a služby. Proti původnímu logu Solitey, které mělo podle Cíglera tak trochu bankovní nádech, má být nové hravější.

Důležitější než název firmy jsou ale její výsledky. A také tam hlásí Martin Cígler pozitivní zprávy. „Letošní rok je skoro přesně dvakrát tak úspěšný, jak jsme plánovali. Odvážně jsme měli vizi zase vyrůst o jednu třetinu obratu, vyrosteme o zhruba dvě třetiny a budeme atakovat hranici 3,6 miliardy korun. Růst je jak organický, tak i akviziční, a co je podstatné, roste nám i EBITDA, tedy zisk před zdaněním a odpisy,“ pochvaluje si šéf Seyforu a dodává: „A pokud vše dopadne podle plánu, přejmenování nebude poslední velký krok, počítám, že do konce roku dotáhneme do finále ještě jednu docela velkou akvizici.“

Martin Cígler má totiž se svými kolegy jasnou misi – dobývat svými technologiemi postupně celou Evropu. Na největších trzích by se rád etabloval jako stabilní dodavatel, který pokrývá všechny potřeby podnikatelů od malých živnostníků až po velké korporace včetně státní správy. Aby to firma zvládla, pomáhají jí četné expanze, v rámci nichž kupuje konkurenty či synergické partnery v různých zemích. Jen letos Solitea oznamovala akvizici českých datových analytiků, nakupovala ve Slovinsku, získala slovenskou platební bránu a začátkem roku dala stovky milionů za českou společnost Techniserv.

Růst plánuje velký milovník slavné Rallye Dakar, které se také pravidelně účastní, i nadále. Mimo jiné proto, že jeho byznys příliš neovlivňuje současné ekonomické dění. „Pokud se podívám čistě na sektor IT, tak pandemie a válka na Ukrajině neměly dosud negativní dopady, což platí napříč regiony. IT roste, a to nejen u nás. Digitalizace akceleruje, poptávka po IT se zvyšuje, kvalitní vývojáři jsou čím dál tím více nedostatkovým zbožím. Pokud se situace na Ukrajině nebude dál významně zhoršovat, nečekám zásadní změnu tohoto trendu,“ dodává.