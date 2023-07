Pod Taylor Swift se otřásla země, doslova. Její koncert vyvolal seismickou aktivitu, ukazují vědci

Když se na stadionu sejde přes sedmdesát tisíc lidí a jediné, co chtějí dělat, je užívat si každou vteřinu nejpopulárnější zpěvačky, šance, že celá show bude slyšet i daleko za arénou, je téměř jistá. Koncert popové hvězdy Taylor Swift v americké Seattlu ale byl mnohem hlasitější – dokonce natolik, že způsobil zemětřesení. A to doslovné. Ukazují to záznamy seismologů ze severozápadního pobřeží.

Taylor Swift loni v říjnu vydala své další studiové album s názvem Midnights a naprosto s ním pobláznila svět. Začala bořit jeden rekord za druhým, v něčem dokonce předčila i věhlasné The Beatles a zcela podle očekávání oznámila, že s novým projektem objede kontinenty. Ohlásila celosvětové turné, ke kterému přidala desetkrát více zastávek, než chtěla původně odjet.

Že byla o koncertní šňůru s více než sto třiceti zastávkami nevídaná sháňka, potvrdilo i fiasko s prodejem vstupenek, který byl zčásti kvůli příliš vysokému zájmu zrušen a musel se na celou věc podívat i americký Kongres. Turné se každopádně rozjelo ve velkém stylu a zpěvačka si za jedno vystoupení vydělává až v přepočtu 280 milionů korun. Bezprecedentní.

Po objetí všech naplánovaných zastávek, které se završí v srpnu příštího roku, tak může turné Taylor Swift vydělat až astronomických 1,3 miliardy dolarů, respektive 28,3 miliardy korun, čehož nedosáhla ani několikaletá šňůra legendárního anglického zpěváka Eltona Johna, který ji před pár týdny ukončil a navždy se ve svých šestasedmdesáti letech rozloučil s koncerty.

Teď je ovšem Taylor Swift, pro kterou je Midnights jubilejní desátou studiovou deskou, spojována s jinou, poměrně kuriózní situací. Stejně jako na všech dosavadních zastávkách po Spojených státech i minulý týden na dvojitém koncertu v Seattlu ve státě Washington dokázala pobláznit všechny přítomné. Natolik, že jejich skandování a tancování spolu se zvuky z reproduktorů způsobily… zemětřesení.

Nemá jít přitom o plané označení, které je záměrně zveličováno. Jak pro deník The New York Times uvádí seismoložka Mouse Reuschová ze seismické stanice pro severozápad Spojených států, otřesy byly tak silné, že přístroje naměřily hodnotu 2,3 stupně Richterovy škály. „Tak velký koncert jsme tady asi ještě neměli. Mluvíme o sedmdesáti tisících lidí a hudbě,“ zmínila.

Zemětřesení o této magnitudě je obecně velmi malé a člověk ho prakticky ani nepocítí, přístroje ale takovou seismickou aktivitu už dokáží zaznamenat. Seismologové v případě koncertu Taylor Swift použili k měření vibrací zrychlení, jež následně přepočítali na běžnější Richterovu stupnici, která je běžným měřítkem zemětřesení. A zjistili během toho ještě jeden zajímavý fakt.

Otřesy byly o 0,3 stupně silnější než v případě toho, co před dvanácti lety způsobili fanoušci amerického fotbalu, když na stadionu oslavovali touchdown jednoho z hráčů z týmu Seattle Seahawks, hrajícího prestižní NFL, který tehdy čelil New Orleans Saints. Podle univerzitní seismoložky Jackie Caplanové-Auerbachové byly otřesy „dvakrát silnější“, byť rozdíl mezi oběma událostmi činil pouze 0,3 stupně.

Velkolepost jejího turné, v rámci kterého zamíří také do Evropy (byť zatím ne do Česka), se tak dá vyjádřit i tímto způsobem. Na druhou stranu je velmi pravděpodobné, že seismickou aktivitu způsobovaly i jiné koncerty v minulosti, akorát se nijak neměřily. Uvádí se například hudební vystoupení skupiny Foo Fighters z roku 2011. A pokud by se začaly počítat i koncerty kapel jako Slipknot, možná by se došlo k podobným výsledkům. Ne-li vyšším.