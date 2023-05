Oplzlá mužská fantazie. Festival v Cannes šokoval Idol, nová minisérie The Weeknda a tvůrce Euforie

Letošní edice festivalu v Cannes, která na francouzské Riviéře probíhá až do soboty, je možná ještě rušnější než obvykle. Koncem minulého týdne svět obletěly první reakce na nového Indianu Jonese, o víkendu diváky uhranul Scoreseseho epický western Killers of the Flower Moon. Teď ukázka prvních dvou epizod minisérie Idol, za níž stojí tvůrce seriálu Euforia Sam Levinson a hudebník The Weeknd, vyvolala pozdvižení. Podle novinářů je to „odysea po hlavní stránce Pornhubu“ nebo oplzlá mužská fantazie.

Oficiálně má Idol zkoumat různé formy vykořisťování mladých zranitelných umělců v hudebním průmyslu prostřednictvím hrdinky Jocelyn (Lily-Rose Depp), popové zpěvačky vyrovnávající se s traumatem ze smrti rodičů. Zatímco se snaží dát dohromady nové album a koncertní tour, jednoho večera se vydá odreagovat do losangelského nočního klubu a seznámí se s jeho majitelem Tedrosem (Abel Tesfaye aka The Weeknd). Mezi oběma se rozvine toxický vztah.

Jocelyn prochází osobní krizí a snaží se vrátit zpět na vrchol. Jak její představitelka Lily-Rose Depp zmínila na tiskové konferenci v Cannes, neví přitom, komu může věřit, kdo jí skutečně pomůže a nepokusí se ji jen využít. The Weeknd je naopak fascinující charismatický zloduch s velkými ambicemi, ale nedostatkem skutečného talentu. Jocelyn se proto stane nejen jeho milenkou, ale také prostředkem naplnění vlastních tužeb být výraznou personou v zábavním průmyslu.

Na ploše pěti epizod má Idol ukazovat slávu, problémy fungování zábavního průmyslu nebo profesní i osobní vztahy, které v takovém prostředí mohou vznikat. „Chtěl jsem vytvořit temnou, zvrácenou fantazii o kritizovaném hudebním průmyslu,“ řekl Tesfaye na tiskové konferenci. „Vzít vše, co o něm vím, a zveličit to,“ dodal. Podle reakcí lidí, kteří v pondělí večer viděli první dvě epizody, dal spolu se Samem Levinsonem dohromady skutečně provokativní minisérii, ale ne nutně v dobrém slova smyslu.

Cannes a kontroverzní filmová, popřípadě televizní díla či filmaři, nejsou žádnými cizinci. Svoje novinky zde pravidelně představují režiséři jako Lars von Trier nebo Gaspar Noé točící nesimulovaný sex, před lety hlavní cenu dostalo lesbické drama Život Adèle kritizované pro své explicitní lesbické scény, předloni zase snímek Titan, jehož hlavní hrdinka má sex s autem. Idolu se přesto podařilo vyvolat menší pozdvižení a vlnu negativních reakcí.

Ačkoliv promítání zakončil pětiminutový potlesk vestoje, mezi publikem se prý ozývala označení jako „odpad“, „nechutnost“ a podobně. Internetové agregátory recenzí Metacritic a Rotten Tomatoes zase hlásí tragicky nízké skóre. Například podle serveru Variety se úvodní díly minisérie „snaží diváky přesvědčit, že sledují fungování Hollywoodu, ale velká část z toho obsahuje jen laciná klišé jako ze softcore porna.“

Recenze serveru The Daily Beast očekávané novince udělila ještě nižší hodnocení a komentovala ho slovy: „Idol je velká, drahá slátanina – slepenec líných „momentů“ se slizkým záměrem.“ Jiní kritici popisují, jak se minisérie pouze tváří provokativně bez silného jádra či sdělení. Pozitivněji laděné poznámky, kterých není mnoho, zmiňují hlavně velice dobrý herecký výkon Lily-Rose Depp, oddané jak ve scénách s explicitní nahotou, tak v emočně vypjatých momentech.

“The Idol,” or 50 SHADES OF TESFAYE: A Pornhub-homepage odyssey starring Lily Rose Depp’s areolas and The Weeknd’s greasy rat tail. Love that this will help launch the HBO Max rebrand, should slot nicely next to House Hunters!

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 22, 2023