Mistrovské dílo o korupci lidství. Scorseseho film Killers of the Flower Moon sbírá nadšené recenze

Film Killers of the Flower Moon

Ve francouzském Cannes právě probíhá jeden z hlavních filmových festivalů roku, kde se pravidelně konají premiéry menších uměleckých snímků, ale také autorských blockbusterů. Jednou z největších událostí bylo čtvrteční uvedení pátého Indiany Jonese, teď ho ale zastínil snímek režiséra Martina Scorseseho, western Killers of the Flower Moon. Tříapůlhodinový kolos o chamtivosti na pozadí těžby ropy v Severní Americe se dočkal devítiminutového potlesku ve stoje a označení za mistrovské dílo.

Pokud film začíná titulkem „Režie: Martin Scorsese“, automaticky s sebou nese velmi vysoká očekávání. Osmdesátiletý režisér Taxikáře, Zuřícího býka, Mafiánů, Casina, Prokletého ostrova nebo Irčana je považován za jednoho z nejvýznamnějších žijících filmařů, jeho novinka ale i v tomto kontextu vzbuzovala zvláštní pozornost. Killers of the Flower Moon je totiž Scorseseho nejdražším projektem s rozpočtem kolem 200 milionů dolarů, objevuje se v něm Leonardo DiCaprio spolu s Robertem De Nirem a probírá se významná, byť nepříliš známá část americké historie.

Děj filmu vychází ze stejnojmenné knihy Davida Granna, která sleduje události v americké Oklahomě na počátku 20. let minulého století. Nedlouho po tom, co zde byla objevena velká ložiska ropy, proběhla série vražd členů indiánského kmene Osedžů, kteří měli na tekutém zlatě zbohatnout.

Kolik původních Američanů zemřelo, není zřejmé, mezi lety 1921 a 1926 to ale mohlo být minimálně pár desítek, možná ale také několik stovek. Kniha sleduje vznik plánů na jejich eliminaci a vyšetřování ze strany nově vzniklé FBI. Skutečný případ kvůli snahám vrahů vše zakrýt dodnes není zcela vyřešen a širší veřejnost o něm prakticky neví.

Samotná kniha se dočkala nadšeného přijetí kritiky, teď se stejné chvály dočkalo i filmovému zpracování. Jakmile po 206 minutách promítání doběhly závěrečné titulky, sál kina v Cannes se rozezněl bouřlivým potleskem trvajícím devět minut. Prý dosud nejdelším v letošní edici festivalu.

Na internetu se pak objevilo hned několik recenzí s absolutním hodnocením, a naopak jen pár, které nejsou jasně pozitivní. Například magazín Rolling Stone napsal: „Je to snímek překypující úctou ke kultuře, která přežila strašlivé trauma, a zároveň je plný vzrušujících nápadů, odkazů na filmovou historii a zkoumání hranice mezi posvátným a profánním. A ano: je to mistrovské dílo.“

V podobném duchu se vyjadřuje většina dosavadních kritik. Novináři zdůrazňují, že u snímku je jednoznačně cítit jeho rozmáchlá stopáž, ale spíše v dobrém. Má totiž pomáhat zdůraznit tíhu skutečných dějin, které sledujeme, chamtivost a bílý supremacismus zakořeněný v americké minulosti. Server ScreenDaily v tomto směru zmiňuje, že film působí až jako něco biblického a přes otřesné činy, které zobrazuje, je hluboce lidský.

Velké chvály se dočkalo také herectví většiny zúčastněných. V čele je Leonardo DiCaprio jako zloduch Ernest Burkhart, synovec hlavní záporné postavy Williama Halea s tváří Roberta De Nira. Server The Telegraph popisuje, jak se DiCaprio s nebývalým úspěchem zhostil role necharismatického poskoka postaveného do středu vyprávění.

Opakovaně se přitom v recenzích objevuje poznámka, že je to jedna z nejlepších postav v celé filmografii slavného herce, jehož talent někdy překrývá jeho status hvězdy. Velice kladné hodnocení zaznívá také na adresu De Nira a nepříliš známé herečky Lily Gladstone, představitelky Burkhartovy manželky a členky kmene Osedžů Mollie Kyle. Právě ona je hlavním vypravěčem filmu, na jehož vzniku tvůrci úzce spolupracovali s původními Američany.

Foto: Apple Herečka Lily Gladstone a režisér Martin Scorsese

Scorsese v novém rozhovoru vyjádřil lítost nad svým věkem, kvůli němuž mu už podle jeho slov nezbývá mnoho času pro natáčení dalších filmů. „Chci vyprávět příběhy, už mi ale nezbývá čas. Když Kurosawa dostal svého Oscara, když mu ho Steven Spielberg a George Lucas předávali, řekl: ‘Teprve teď začínám vidět to, čím film může být, ale je moc pozdě.’ Bylo mu 83. Tehdy jsem si říkal: ‘Co tím myslí?’ Teď vím, co tím myslel,“ řekl režisér v rozhovoru pro server Deadline.

Jeho Killers of the Flower Moon v širokém uvedení konečně zamíří do kin ve druhé polovině října po několika odkladech kvůli pandemii a náročné postprodukci. Loni v srpnu se objevila zpráva, že Scorsese bude ve svém dalším projektu opět spolupracovat s DiCapriem a opět půjde o adaptaci nonfikční knihy Davida Granna. The Wager, odehrávající se v 18. století, má sledovat osud posádky lodi ztroskotané na opuštěném ostrově v Severní Americe.