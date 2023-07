Oppenheimer je ohromující. První dojmy kritiků označují nový Nolanův film za jeden z jeho nejlepších

Filmy Christophera Nolana mohou někdy působit jako umění pro umění, které je okázale zahleděné samo do sebe a jejich primárním cílem je hrát si s vlastním stylem nebo způsobem vyprávění jen tak, pro vlastní intelektuální uspokojení. Oppenheimer experimenty se zprostředkováním příběhu obsahuje také, ale režisér v něm chce hlavně prozkoumat složitý kontext kolem vzniku (a použití) atomové bomby a říct tak i něco k současnosti, kterou zdaleka nejmocnější zbraň v dějinách lidstva definovala. Podle prvních reakcí kritiky se mu to daří s ohromujícím úspěchem.

Přestože Nolanovy filmy většinou nemají nouzi o chválu novinářů, selhat v tomto případě by ani pro něj nebylo těžké. Tříhodinová novinka se totiž vydává do čtyřicátých let a do hlavy J. Roberta Oppenheimera, vedoucího laboratoře vyvíjející nukleární zbraň. Zatímco on sám přemýšlí nad technickou – a snad ještě složitější, morální – stránkou věci, kolem něj probíhá politická bouře, hnaná obavami z nacistů a později také Sovětského svazu.

Sám režisér i scenárista už dlouho mluví o tom, že to byl jeden z jeho nejnáročnějších projektů, hlavně právě kvůli faktuální povaze filmu, postihujícího pravděpodobně jeden z nejvýznamnějších a nejkritičtějších momentů v historii. Navíc se filmaři rozhodli nepoužít prakticky žádné digitální efekty (a to ani pro výbuch atomové bomby) nebo vizuálně zachytit Oppenheimerovy myšlenky.

První náznaky, že výsledek bude fungovat, přinesly samozřejmě trailery následované reakcí publika testovací projekce. Diváci podle Nolana z kina odcházeli zdrcení a neschopní mluvit. Ne nutně proto, že by se režisér označoval za filmařského génia, ale hlavně kvůli látce a strachu, jaký první testy a použití nukleárních zbraní nevyhnutelně provází. Včera v Paříži pak proběhla světová premiéra, z níž se od novinářů ozývají označení jako „velkolepý úspěch“ nebo „Nolanovo dosud nejpůsobivější dílo“.

„Z Oppenheimera jsem odcházel ohromený. Je to charakterová studie v tom největším měřítku s vynikajícím ústředním výkonem Cilliana Murphyho. Je to epické historické drama, ale s jasně nolanovskými prvky: napětí, strukturou, smyslem pro rozsah, působivou prací se zvukem, výtečnou vizuální stránkou. Wow,“ napsal na Twitteru Matt Maytum, šéfredaktor serveru Total Film.

S podobným nadšením se vyjádřila také Lindsey Bahr, která píše o filmu pro agenturu Associated Press. Snímek je podle ní úžasný v tom, jak pravdivě a kompaktně podává historii a pracuje během toho s vynalézavým vyprávěním. Pochválila i nuancované herectví Murphyho, Emily Blunt v roli Oppenheimerovy manželky Katherine, Roberta Downey Jr. coby představitele podnikatele Lewise Strausse i Matta Damona v roli generála Leslieho Grovese.

Jelikož se jedná o režiséra filmů jako Počátek, Dunkirk nebo Tenet, bylo od začátku jasné, že Oppenheimer nebude mít konvenční, lineární vyprávění. Gregory Ellwood ve svém tweetu zmiňuje tři vyprávěcí linie. Ty budou pravděpodobně sledovat různá časová období (jedno z nich nejspíš v černobílém obrazu, poprvé zachyceném kamerami IMAX) a prezentovat různé úhly pohledu.

Prozatím mezi ohlasy prakticky nelze najít kritiku, jen nadšení a velká slova. Někteří píší, že po skončení snímku plakali, jiné hluboce vyděsil nebo uchvátil svou technickou i myšlenkovou propracovaností. S výtkou, která diváky dobře obeznámené s Nolanovou tvorbou nepřekvapí, nicméně přišel Jonathan Dean z The Sunday Times: ženské postavy nedostávají mnoho prostoru a oproti mužským jim schází komplexní charakterizace. Ani on ovšem nezapomněl dodat, že nakonec jde stále o výjimečné dílo.

Oppenheimera už dříve viděl také Kai Bird, autor faktuální předlohy filmu s názvem American Prometheus. Adaptaci označil za úžasný umělecký úspěch s poznámkou: „Doufám, že podnítí národní nebo i globální diskuzi o tématech, která byla pro Oppenheimera zásadní: jak žít v atomovém věku, jak žít s nukleárními zbraněmi.“ V neposlední řadě k tomu podle Birda patřila i role vědců ve společnosti a jejich role ve veřejné debatě. V době McCarthyismu, kdy američtí politici nepohodlné občany označovali za komunistické špiony a vláčeli je soudy, to pro levicově orientovaného fyzika bylo kritické téma.

Nolanova novinka vedle výše zmíněného nakonec zaujme ještě obsazením plným hereckých hvězd. Spolu se zmíněným Cillianem Murphym, Emily Blunt, Robertem Downey Jr. a Mattem Damonem se v ní objeví také Florence Pugh, Casey Affleck, Rami Malek, Kenneth Branagh a další. Na velká plátna Oppenheimer dorazí příští čtvrtek, tedy 20. července.