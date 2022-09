Oprašte taneční kroky a vyrazte do Karlína. Plesovou sezonu zahájí karlínský ples, který spojuje

Letošní plesová sezóna bude zahájena možná poněkud netradičně – konkrétně 24. září v Karlíně. Filip Polanský ze společnosti Spojujeme se totiž rozhodl uspořádat ples Karlín Spojuje, který má připomenout nejen tragické povodně z doby před dvaceti roky, ale především chce kultivovat a prohloubit karlínskou sounáležitost. Ze čtvrti se totiž v průběhu let stalo místo, kde se podařilo skloubit maloměstskou atmosféru s rázem dynamických čtvrtí zahraničních metropolí.

Ke zrodu místa, kde se potkává rezidenční zástavba s kancelářskými budovami i původní architektura s tou soudobou, výrazně přispěli místné obyvatelé a podnikatelé. Zdejší gastronomie je jednou z nejvyhledávanějších v Praze, ulice přes den tepají životem, ale ve večerních hodinách a o víkendu se vše zklidní, díky čemuž má celá oblast přívětivou sousedskou atmosféru. Ti, kdo charakter Karlína utváří, se tak budou moci setkat na akci, která je přenese do doby, kdy plesy byly vrcholnou společenskou událostí.

„Myslím si, že je na Praze 8 podobných akcí velice málo. Proto jsem se rozhodl uspořádat ples, který má za úkol utužit a prohloubit mezilidské a obchodní vztahy zejména v Karlíně. Také bychom si touto akcí chtěli připomenout mimo jiné i tragické povodně, které zasáhly Prahu před dvaceti lety, a to výstavou, již nám poskytuje Městská část Praha 8,“ vysvětluje Polanský.

Na plesu budou k vidění fotografie z výstavy 20 let od povodní pořádané Městskou částí Praha 8. Exhibice, která je k vidění do 22. září v parku Kampa u Sovových mlýnů, připomíná pamětníkům, co se před dvaceti lety v metropoli událo. A těm mladším ukazuje, jak vypadala Praha pod vodou. 23. září bude výstava přemístěna právě do karlínské budovy Praga Studios, kde bude k vidění následující dva týdny.

Foto: Spojujeme Prostory Spojka Events & Spojka Karlín se promění na plesové dějiště

A právě tam, v prostorách Spojka Events & Spojka Karlín, budou hosté moci vyrazit ve střevíčkách, lakýrkách, úchvatných róbách a oblecích. Místo zaplní 24. září plesové veselí za doprovodu kapely Jazzpot a česko-norské skupiny We Are Domi. Celým večerem pak hosty provede moderátorské duo Jana Paulová a Václav Vydra. O závlahu se postará karlínský bar Liquid Office, jehož barmani připraví kromě klasik také koktejly plesu přímo na míru.

„Vystoupí také Alžběta Kolečkářová, Julián Záhorovský, Martina Balogová a k tanci bude doprovázet taneční mistr Evropy Michael Petr,“ doplňuje Polanský. Součástí programu bude také tombola v hodnotě 450 tisíc korun, jejíž výtěžek poputuje na Alianci žen s rakovinou prsu. Celkovou částku posílí výtěžek z plesu a dražba obrazů od současných českých výtvarníků.

Dress code se ponese ve znamení Creative Black Tie. Hosté se tak mohou trochu více odvázat, přitom se ale stále držet formálního plesového pojetí. Muži si mohou vyhrát s kreativními doplňky v podobě motýlku, výrazných manžetových knoflíčků nebo barevných ponožek, ženy se nemusí bát odvážnějších střihů, barev, lesku a dominantních šperků.

„Karlínským rezidentům se ples moc líbí, jelikož má krásný záměr. Zároveň můžeme zavzpomínat na to, jak Karlín kdysi vypadal. A společně si představit Karlín nový jako přátelskou a rozrůstající se čtvrt,“ uzavírá organizátor.

Vstupenky na Ples Karlín Spojuje lze zakoupit na portálu GoOut. CzechCrunch je mediálním partnerem akce.