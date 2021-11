Kdyby se vám podařilo získat bitcoiny v roce 2011, co byste s nimi dnes dělali? Stanislav Chlup tento výběr má. Část své zásoby přetavil do velmi reálných vozů Tesla Y. I když si tím plní sen, sám je řídit nebude. Spolu s Kateřinou Plškovou do nich právě usadili poslíčky a poslali je rozvážet po Brně objednávky z restaurací, obchodů i od farmářů. Představují službu Futra, která se má stát nejčistší rozvážkovou službou v Brně a pak možná i jinde. A také službou, která vám přiveze zboží nejspíš v nejdražším autě, co se v širokém okolí pohybuje.

„Na první auto jsme od objednání čekali několik měsíců. Teď máme dvě. A čekáme na další, jen proces trvá delší dobu,“ popisuje Stanislav Chlup, spoluzakladatel startupu Futra. S Kateřinou Plškovou ho připravovali poslední rok a věří, že během dalšího roku se jejich firma stane ekvivalentem pro rozvážkovou službu zaměřenou na menší obchody nebo třeba farmáře.

„Když si člověk chce dát pizzu, vzpomene si na Wolt. Doufáme, že to jednou budeme my. Stejně jako když si bude chtít něco objednat od farmáře,“ říká Plšková. A pokud byste chtěli, můžete za rozvoz zaplatit třeba kryptoměnou.

Biomrkev v Tesle. Co je víc?

Poslední měsíce Kateřina Plšková doslova obíhala farmáře. Začala na brněnském Králově Poli, kde procházela mezi stánky a vytipovala si ty, kteří se jí prostě líbili. Hledala malé zemědělce a vysvětlila jim, co by od nich ráda. Chce se stát mezičlánkem, který jejich produkty dostane k lidem. Dovézt takovou biomrkev až k jejich dveřím. Pokud někde nastalo váhání, tak prý snad jen proto, že na něco takového čeští farmáři nejsou připraveni skladově.

Pak zašla do dalších obchodů: kaváren, cukráren i květinářství. Tyto týdny Futra přidává první spolupráce s většími či menšími obchody a firmičkami, jejichž produkty na svém webu a v aplikaci nabízí. Zatím jich má pod desítku. Plšková hovoří o tom, že jednou bude dovážet i prostě podle objednávek. Zatím jsou nedílnou součástí příběhy spojené s dodavateli i nasmlouvaný bezobalový obchod.

Startup Futra v Brně rozváží potraviny Teslou Foto: Futra

Futra je jednoduše řečeno rozvážková služba. Jenže s neobvyklým zaměřením a speciálním provedením. Dvě Tesly Y, každá za bezmála dva miliony korun, jsou jen začátkem plánovaného vozového parku. Ten zatím při spuštění kryjí další nasmlouvaní řidiči s vlastními vozy, elektroskútry nebo koly.

Cílem zakladatelů je, aby firma na rozvoz nikdy nepoužila spalovací motor. Pokud započte nasmlouvané externí řidiče, v začátku se tomu zcela nevyhne. Ti, kteří budou mít elektro variantu dopravního prostředku, však získají lepší finanční ohodnocení a Plšková s Chlupem je pošlou na eko zakázky, tedy hlavně k farmářům.

V rámci vlastních vozů ovšem Futra benzín hodlá úplně vynechat. Na další vozy Tesla pak ve firmě čekají. „Trvá to,“ krčí rameny Chlup. Ale těší se, že budou moct k prvním dvěma kurýrům brzy přijímat další. A v rámci jednoho měsíce jich podle optimistických plánů zakladatele budou mít třeba i desítky.

Aktuálně pro Futru pracuje tým deseti lidí. Společnost začíná v Brně a minimálně do konce roku tu také zůstane. Je to nejen místo, kde oba zakladatelé bydlí, ale zároveň podle nich ideální prostor pro jejich plán, protože je tu relativně malá konkurence. A naopak řada zajímavých obchodů a startupů. Příští rok už ale počítají s rozšiřováním. Plány míří rovnou za hranice, a to do Bratislavy a Vídně. „Do Prahy teď jít neplánujeme, je tam příliš velká konkurence,“ dodává Plšková.

Zajímavé propojení obchodnice a ajťáka

Chlup a Plšková se poznali v brněnské firmě Frontman, kde spolu pracovali. Plšková se věnovala obchodní činnosti, práci v tomto oboru si dřív vyzkoušela v energetických firmách. Chlup má už zkušenosti s vlastním projektem za sebou. Je technickým ředitelem ve společnosti Future Mining, která zpřístupňuje těžbu kryptoměn.

Právě proto, že se pohybuje právě okolo kryptoměn a jejich těžby už od roku 2011, a to nejen ve firmě, ale i soukromě, k rozjezdu vlastního podnikání žádné další investice nepotřeboval. Přestože, jak říká, všechny vlny růstu kryptoměn nestihl. „Ale letos při další vlně se zadařilo. Chtěl jsem tak skočit i do něčeho dalšího,“ popisuje.

Oběma spolupráce v brněnské společnosti vyhovovala a rozhodli se, že by mohli zkusit vlastní projekt. „Propojení ajťáka a obchodu může být zajímavé,“ usmívá se Plšková. Chlup u toho pokyvuje a vysvětluje plány: „Budeme fungovat podobně jako právě Wolt. Přes naši platformu si lidi můžou objednávat, máme od všeho trošku – restaurace, zákusky, květinářství či víno. A budeme testovat, kam dál,“ vysvětluje.

Stanislav Chlup a Kateřina Plšková, zakladatelé startupu Futra Foto: Futra

Investice do Futry ještě před spuštěním dosáhly řádově jednotek milionů korun. Díky předchozím výdělkům jsou si společníci jistí, že firmu můžou bez investorů podobným způsobem financovat minimálně do konce roku. Vše, co by pak vydělali, hodlají poslat zpátky do ní. „Reálně je zisk až v horizontu pěti let,“ dodává Plšková.

Využití aut značky Tesla přitom není především o snaze zaujmout. Tyto vozy mají zajistit, že se peníze do projektu budou vracet a nebudou je doslova spalovat klasické motory. Během příštích let by – v představách Chlupa – k tomu mohly odpadnout výdaje na kurýry. Tesla je pro něj lákavá totiž hlavně tím, jak je daleko ve vývoji autonomních vozů.

U nich Chlup věří, že by během pěti let mohly jezdit i po České republice samy. „My bychom to ale už dřív chtěli otestovat jinde. Brzda je aktuálně hlavně legislativa. A v tomto ohledu je nejdál zřejmě Norsko,“ naznačuje. Pokud by všechno fungovalo podle představ zakladatelů, peníze by neubývaly a zákazníci naopak přibývali, jejich plány nicméně sahají ještě mnohem dál.

Příští rok by se tak mohlo dostat na testování dronů na rozvoz. A pak třeba i na vývoj vlastního autonomního řízení, využívání propracovaných systémů ve skladech, robotů a vlastní umělé inteligence.