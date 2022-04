Ostrava bude mít lávku od Pleskota. Spojí centrum s Vítkovicemi, kde má vzniknout nová čtvrť

O prostoru mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi se v Ostravě mluví jako o největší urbanistické výzvě. Na tom, jaké by území mělo mít směr, už se nyní pracuje. Než ale vznikne koncepční materiál, propojí centrum s Dolními Vítkovicemi lávka. Přemostění řeky Ostravice navrhl architekt Josef Pleskot.

Soutěž na zhotovitele vypsala Ostrava letos v únoru, jejím výsledkem bude smlouva podepsaná na konci dubna. Pak už stavbě lávky nebude nic bránit. Stavět se má začít ještě letos, a to v květnu. Lávka by následně měla vzniknout ve lhůtě 26 týdnů, hotovo by mohlo být už v říjnu. Náklady na stavbu jsou vyčíslené na 82,5 milionu korun.

„Nové napojení centra města s Dolními Vítkovicemi považujeme za velmi zásadní pro rozvoj Ostravy jako celku. Lávka a stezka pro pěší i cyklisty umožní pohodlné napojení na cyklotrasu na pravém břehu Ostravice,“ vylíčila náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová z ostravské radnice.

Lávka má mít délku 160 metrů, na šířku něco přes metry čtyři. Bude ocelová a zavěšená na nosnicích, které při pohledu z boku tvoří písmeno A. Výhled odtud bude ve výšce 7,2 metru. Cesta povede z centra rovnou do technologického muzea Velký svět techniky. I jeho autorem je mimochodem Josef Pleskot. Populárně-naučné centrum navrhl se zrcadlovou fasádou a otevřelo se v roce 2015.

„Spojování architekturou je moje životní téma. Prospěšné propojování odlehlých míst pomocí lávek a mostů pokládám za vrchol prozřetelného urbanistického myšlení. Když se spojení opravdu povede a je silné, těží z něho obě místa. Město rozkvétá. Jsem přesvědčený, že spojení Ostravy a Vítkovic právě v tomto místě přinese Ostravě jako celku hodně užitku a přidané hodnoty a vnímavým uživatelům navíc radost z netradičních výhledů,“ uvedl k projektu lávky Pleskot.

Podle architekta dá sofistikovaná a lehká zavěšená ocelová konstrukce pocit vzdušnosti a rozhodně souzní s ostravským duchem. A že Pleskot ostravského ducha zná. Na rozvoji města se totiž podílí už poněkolikáté. Jeho jméno je u revitalizace multifunkční haly Gong i u šroubované věže Bolt Tower, která je nástavbou vysoké pece – obojí také ve Vítkovicích. Stojí i za klubem Heligonka nebo Zemědělským muzeem. „Vždy mě fascinovala výroba železa i strojírenství. To, že mě osud zavál do Vítkovic, už dnes považuji za přirozené,“ řekl v minulosti architekt pro Deník.

Nová lávka je součástí dlouhodobějšího projektu, jehož cílem je rozvoj území mezi dvěma brownfieldy – Novou Karolinou a Dolními Vítkovicemi. V místě byla v roce 1873 postavená Žofínská huť. Někdejší největší vysokopecní závod fungoval 99 let. V roce 1975 došlo k demolici hutě, zejména proto, že závod v centru města znečišťoval životní prostředí, byl hlasitý a byl také velkým zdrojem prachu. V místě zůstala bývalá energetická ústředna, které se říkalo Dvojhalí. Po revitalizaci dostala název Trojhalí.

Zdroj: Josef Pleskot, AP Atelier Lávka by měla propojit centrum s Dolními Vítkovicemi

Budoucí podobu místa má určit urbanistická studie, jejím zpracovatelem je sdružení několika firem. Patří k nim platforma 4ct, která sdružuje nezávislé experty se zkušenostmi s přípravou, nastavováním a koordinací rozvojových a transformačních projektů. Dalším je architektonická kancelář Romana Kouckého, která se věnuje i územnímu plánování. Třetím subjektem je ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler a posledním Jan Špilar.

Lávka má v rozvoji místa sehrát důležitou roli, a to právě kvůli propojení s centrem. „Snahou města je scelovat území a nevyužité průmyslové areály vracet zpět do života neboli organismu města. Zde se jedná o velmi exponovanou lokalitu, která se nachází mezi územím Karolíny a Dolní oblastí Vítkovic. Projekt reaguje na schválený strategický plán města fajnOVA, kde je propojování města jedním z cílů dalšího rozvoje. Strategická poloha vybízí k vytvoření nové městské čtvrti,“ uvedl loni primátor Ostravy Tomáš Macura.

Urbanistická studie má být koordinována s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury, který je příspěvkovou organizací města. Podle jeho ředitele Ondřeje Vysloužila je právě oblast mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi největší urbanistickou výzvou. „Důležité pro mě je, aby čtvrť měla nábřeží, aby se zástavba objevila také u řeky. Uvnitř může být více zeleně, ale stále by to mělo působit tak, že jste uprostřed města. Propojení mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi by navíc mělo být tak kvalitní, že bude vybízet k chůzi,“ uvedl před rokem v rozhovoru pro iDnes.cz Vysloužil.