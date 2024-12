Osudy Náhorního Karabachu, pořádný kyberpunk, magický realismus i chataření. Jaké knihy nás letos zaujaly?

Uložit 0

Stejně jako každý rok nezklamal se svými knižními tipy ani letos Bill Gates – a nezklameme ani my. V CzechCrunchi jsme dali dohromady to nejzajímavější, co jsme měli možnost v letošním roce číst. Volili jsme z děl nových i klasik, které jsou na trhu již nějaký pátek, což ovšem nic nestrhává z jejich kvalit, jak se můžete sami přesvědčit třeba během svátečního čtení.

***

Lucie Černohlávková doporučuje:

Letnice – Rozpomínání na konec světa

Miroslav Hlaučo

Kdyby Česko mělo svoje Macondo a svého Gabriela Garcíu Marquéze, tak by se tajemná vesnice jmenovala Svatý Jiří a muž, co o ní píše, Miroslav Hlaučo. Letnice jsou must-read pro každého, kdo má rád opojnou pohádkovost magického realismu i hluboké pravdy vyprávěné na zdánlivě obyčejných příbězích. A je úplně jedno, jestli se odehrávají v jihoamerickém pralese nebo českých kopcích. Letnice extrémně čtivé a zábavné a ne nadarmo se o nich mluví jako o jednom z českých literárních překvapení tohoto roku.

Letnice – Rozpomínání na konec světa – Heureka/nakladatel

Foto: CzechCrunch Letnice – Rozpomínání na konec světa

Evelína Beníšková doporučuje:

Rozložíš paměť

Marek Torčík

Románový debut Marka Torčíka vás jednoduše chytne a nepustí. Mladý spisovatel se v něm vrací do vlastních vzpomínek na dospívání na malém českém městě. Na pozadí šikany i chudoby objevuje svou queer identitu, která prožívání tehdejší doby o to více komplikuje. Torčík v knize otevírá své nitro a nastavuje zrcadlo společnosti, která jinakosti nedává prostor. Namísto hořkosti je ale napříč stránkami čitelné odpuštění, díky kterému se může od svých traumat oprostit. Čtenáře kniha donutí se zamyslet nad vlastními předsudky i nad tím, jak jsou různé identity v Česku vnímány.

Rozložit paměť – Heureka/nakladatel

Foto: CzechCrunch Rozložíš paměť

Michal Mančař doporučuje:

Virtual Light

William Gibson

Autor Neuromancera se v prvním díle své další trilogie technologicky i chronologicky mnohem víc přiblížil současnosti. O to uvěřitelnější a dystopičtější nicméně Virtual Light je. Hackerů a biomechanických náhrad lidských těl je méně, ale absence lidství ve stínu techniky a korporací zůstává. A především klasicky kyberpunkový třídní konflikt hoří s ještě větší intenzitou. Začněte tady a pokračujte přes Idoru až po All Tomorrow’s Parties. Důvody pro něj jsou mírně jiné, verdikt je ale stejně skvělý jako u tria Neuromancer + Count Zero + Mona Lisa Overdrive.

Virtual Light – Heureka/nakladatel

Foto: CzechCrunch Virtual Light

Lenka Chlubnová doporučuje:

O hvězdách víš hovno

Petr Hanel

Je to young adult a není to young adult. První kniha Petra Hanela, kterého možná znáte z Instagramu díky jeho Klubu psáčů, kde už několik let radí ostatním, jak psát. Středoškolská lovestory, která ale bude bavit i lidi, jejichž maturitní vysvědčení už dost vybledlo. Hanel píše specifickým, až filmovým stylem, který člověka chytne a nepustí a akční konec pak naprosto odbourá. Bylo fajn na se chvíli zaobírat zas problémy, které řeší lidi na střední škole. A taky je to celkem zajímavý návod na hudební výběr ve Spotify.

O hvězdách víš hovno – Heureka/nakladatel

Foto: CzechCrunch O hvězdách víš hovno

Eliška Nová doporučuje:

Chaty: Architektura za branou každodennosti

Dana Fialová, Petra Schindler-Wisten, Radek Váňa, Julie Zákostelecká

Netflix před pár lety uvedl seriál Nejpozoruhodnější domy světa a byla to opravdová nádhera. Tohle je něco podobného, jen určené pro Čechy, kteří mají mnohem raději chaty a chalupy. V knize Chaty s podtitulem Architektura za branou každodennosti, za kterou stojí vydavatelství Archizoom books, se chataři a chalupáři mohou poohlédnout po inspiraci, které je tady pořádná dávka – čtyřicítka zdařilých staveb od českých architektů. Dočíst se ale můžete něco i o samotném fenoménu, který vládne českým zemím, kniha se totiž zaměřuje také na dějiny a současnost chataření a chalupaření. K tomu všemu jsou tu také zajímavé rozhovory a historické fotografie. A k tomu je kniha prošívaná zlatou nití.

Chaty: Architektura za branou každodennosti – Heureka/nakladatel

Foto: CzechCrunch Chaty: Architektura za branou každodennosti

Vojtěch Sedláček doporučuje:

Dějiny lidí

Martin Rychlík

Těžko říci, zda je vůbec možné spočítat, kolik kultur na světě existuje. Každá je jedinečná, a přesto podle některých všechny nesou některé společné prvky. Antropolog George P. Murdock definoval 73 takových prvků a ty posloužily českému autorovi Martinu Rychlíkovi coby základní struktura, jak pojmout jinak neuchopitelné. Skrze témata, jako je vaření, obchod, rodina, ale například i žertování, nahlíží do pestrobarevné rozmanitosti známých i méně známých kultur a nabízí tak nevšední pohled na dějiny lidí.

Dějiny lidí – Heureka/nakladatel

Foto: CzechCrunch Dějiny lidí

Filip Magalhães doporučuje:

Poslední zapálí vesnici

Lenka Klicperová, Markéta Kutilová

Příběh Náhorního Karabachu, který popisuje historii i válku z roku 2020 a předvídá také události z roku 2023, kdy Ázerbájdžán obsadil zbývající oblasti. Kniha se točí kolem situace hladovějících Arménů, kteří v Karabachu žili a nakonec museli své domovy opustit – a raději je zapálili, než aby padly do rukou nepřítele. Dodnes je s podivem, že se o této válce mluvilo tak málo. Arméni mají na Náhorní Karabach historické právo, neboť tam žili odjakživa – teprve Lenin rozhodl, že se toto území daruje sovětskému Ázerbájdžánu. Kniha také ukazuje na to, že se nedá věřit nejen Turecku, ale ani Rusku.

Poslední zapálí vesnici – Heureka

Foto: CzechCrunch Poslední zapálí vesnici

Ondřej Holzman doporučuje:

Kaput: The End of the German Miracle

Wolfgang Münchau

Není to zrovna nejpozitivnější vánoční čtení, ale pokud vás tolik nezajímá beletrie a chcete se dozvědět něco o ekonomickém a byznysovém dění ve světě kolem nás, doporučuji sáhnout po čerstvé novince německého ekonoma a novináře Wolfganga Münchaua, jejíž název je všeříkající. Přední komentátor evropské ekonomiky na 220 stranách rozebírá důvody úpadku kdysi prosperující německé ekonomiky, jejímž největším problémem zdaleka nejsou jen zásadní proměny automobilového průmyslu. Kde se stala chyba a proč vlastně není současný tak překvapivý? Na to vše nová kniha Kaput odpovídá.

Kaput: The End of the German Miracle – nakladatel