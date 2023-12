Otestovali jsme vysavač Dyson za 22 tisíc. Nabízí technologie, se kterými může být i úklid zábava

Uložit 0

Pokud vám někdo říká, že uklízení může být zábava, pravděpodobně mu to nebudete věřit. Když ale máte v ruce stroj, který vypadá jak ze sci-fi filmu, zeleným paprskem připomínajícím laser vám svítí na cestu a ještě monitoruje, jak velké částice vysáváte, abyste poznali, že je už skutečně čisto, tak se z uklízení zábava snad i může stát. Vysavače britské značky Dyson tohle všechno nabízejí a navíc přidávají to nejdůležitější – vedle různých technologických vychytávek také velmi dobře vysávají. Teď má Dyson na trhu svůj dosud nejvýkonnější model nazvaný Gen5detect, který jsme otestovali, abychom zjistili, jestli je ospravedlnitelná jeho cenovka. U té se totiž mnohým zatočí hlava.

Dyson Gen5detect stojí bezmála dvaadvacet tisíc korun. Pro někoho to bude za vysavač nesmyslná částka. Na druhou stranu i telefony za 40 tisíc nebo auta za několik milionů si své kupce najdou. Je to zkrátka o prioritách a preferencích, a pokud se bavíme o značce Dyson, tak jestli u ní něco opravdu nenajdeme, jsou to levné produkty. Britská firma založená v roce 1991 vynálezcem Jamesem Dysonem za to ale zákazníkům dává ty nejmodernější technologie a vychytávky, které na trhu u jiných výrobků často nenajdou. A platí to i pro model Gen5detect.

Sám jsem už několik let spokojeným uživatelem vysavače Dyson V12 Detect Slim, který je i nadále v nabídce a stojí kolem patnácti tisíc. Kdysi jsem si říkal, jestli to není příliš velká investice, ale teď vím, že nebyla. Když vás Dyson jednou pohltí a vyhovuje vám, dost možná už po jiné značce ani nebudete pokukovat. Proto mě zajímalo, co přinese nový model, který jsem měl možnost otestovat. To nejzásadnější a nejzajímavější z pohledu technologií a funkcí zůstává, k tomu Dyson přidal ještě pár vychytávek a zvedl výkon i výdrž baterie, což řada uživatelů ocení. Co ale přesně umí bezdrátový vysavač za téměř dvaadvacet tisíc?

Na první pohled je to „starý dobrý“ vysavač od Dysonu, který se zaměřil hlavně na vylepšování detailů či výkonu. Ve výbavě jsou dvě velké čisticí hlavy, které budou v provozu zřejmě nejčastěji. První podlahová hubice se jmenuje Fluffy Optic, je vyrobena z měkkého tkaného nylonu a antistatických uhlíkových vláken a využijete ji na tvrdé podlahy. Její největší trik spočívá v tom, že vyzařuje zelený paprsek světla, díky kterému vidíte, co vysáváte – de facto každé snítko prachu. A právě to do uklízení vnáší zábavný prvek, protože budete chtít mít vysátý úplně každý kousek vaší podlahy. Navíc se minimálně na začátku zděsíte, když uvidíte, kolik prachu na ní reálně leží.

Dyson v modelu Gen5detect zelený paprsek o něco vylepšil, aby odhalil dvakrát více jindy neviditelného prachu. Je to přesně ta funkce, bez které se sice u jiného vysavače obejdete, ale když ji máte, už bez ní uklízet nechcete. Poznat to můžete, když nasadíte druhou podlahovou hubici nazvanou Digital Motorbar, která ukrývá polykarbonátový hřeben proti namotávání vlasů, a ten automaticky zbavuje rotační kartáč vlasů a vláken. Vedle podlah si z mé zkušenosti poradí také s kobercem, ze kterého velmi dobře odstraní i třeba kočičí chlupy. Jedinou jeho nevýhodou je, že nemá zmíněný zelený paprsek. Informace o stavu čištěného povrchu ale máte s jakoukoliv hubicí či nástavcem díky displeji.

Dyson Gen5detect nabízí piezoelektrický snímač, který počítá částice a určuje jejich velikost, a to hned patnácttisíckrát za sekundu. Na jednoduchém grafu tak vidíte, jak moc nečistoty na podlaze nebo na jiném právě čištěném povrchu je. Čím menší částice jsou, tím lépe. Do uklízení to opět vnáší hravý prvek, ale ještě užitečnější je, že vysavač díky sofistikovanému snímači umí přizpůsobovat svůj výkon.

Gen5detect má tři úrovně výkonu. Vedle standardního režimu nabízí také Boost, který je určený pro intenzivnější jednorázové čištění, a režim Eco, v němž se sníží výkon, ale prodlouží výdrž baterie. Automatický režim pak upravuje výkon podle toho, jak znečištěnou plochu zrovna vysáváte. Většinu času tedy Dyson Gen5detect bývá ve standardním a tišším režimu, a když najedete na špinavější místo, přepne na vyšší výkon. A ten je skutečně znát.

Dyson uvádí v kolonce sací výkon 280 airwattů a významný nárůst je cítit i proti staršímu modelu V12 Slim. Stejný koberec plný kočičích chlupů zvládne Gen5detect vyčistit s ještě větší lehkostí a rychleji. Na jedno nabití má vydržet až 70 minut. To ale platí, když vysáváte pouze v režimu Eco. Při běžném úklidu, kdy budete pravděpodobně měnit výkon a využívat i ten nejvyšší, se dostanete zhruba na 40 až 50 minut. Nabití pak trvá kolem tří hodin.

Proti předchozím generacím je větší baterie příjemným vylepšením, kdy už se nemusím obávat, že bych byt na jedno nabití nestihl uklidit. S vyšší výdrží se ale pojí i jedno významnější negativum, které s sebou Dyson Gen5detect nese. Hmotnost 3,5 kilogramu rozhodně není zanedbatelná a 1 300 gramů navíc je proti modelu V12 Slim opravdu znát. Při klasickém vysávání, kdy jezdíte s hubicí po podlaze, to ještě tak zlé není, ale pokud chcete s Gen5detect více manipulovat a využívat ho jen jako ruční vysavač, musíte počítat s tím, že se vám pronese.

Foto: Dyson Dyson Gen5detect nasvicuje prach zeleným paprskem

Jinak je ale na ruční využívání Dyson připravený. Součástí balení jsou tři druhy příslušenství. Hubice s kónickým kartáčem si poradí s chlupy z gauče, psího pelíšku nebo autosedačky, navíc funguje tak, aby se v ní samotné vlasy nezachytávaly. Kombinovaná hubice nabídne širokou štěrbinu a kartáč, což se hodí, když potřebujete rychle přepínat mezi klasickým vysáváním a utíráním prachu. Novinkou je pak vestavěná štěrbinová a prachová trubice, kterou Dyson v modelu Gen5detect integroval přímo do těla a jež je díky tomu rychle dostupná hned po odejmutí hlavní tyče. Poprvé firma nasadila také filtraci HEPA.

Naopak známou a velmi funkční součástí vysavače je bezdotykové vyprazdňování koše, kdy díky vyhazovacímu mechanismu jednoduše vysypete celý obsah nádoby. Nemusíte řešit žádné sáčky, díky průhledné nádobě navíc máte vždy přehled o naplnění. Jelikož celý Dyson Gen5detect zmohutněl a ztěžkl, je proti předchozím modelům větší i tento koš. Omyvatelný je pak i zmíněný filtr HEPA či váleček z podlahové hubice, takže údržba je snadná a pro provoz vysavače není třeba nic dokupovat. To je ostatně u produktu za 21 690 korun de facto žádoucí.

Vyplatí se tedy vysavač s tak vysokou cenou pořídit? Je jasné, že pokud hledáte nějakou dostupnou variantu bezdrátového vysavače, Gen5detect pro vás není. Pokud ale chcete vynikající sací výkon kombinovaný s velmi šikovnými technologiemi a vychytávkami, díky kterým se z nudné činnosti alespoň občas může stát tak trochu zábava, pak by měl být nejnovější vysavač od Dysonu minimálně v užším výběru. Pokud už značku znáte, může být Gen5detect vítaným upgradem, protože ověřené a oblíbené schopnosti zase o něco posouvá. Rozhodně bych ale doporučil si ho někde vyzkoušet a potěžkat. Proti jiným a levnějším modelům i od samotného Dysonu je změna v hmotnosti opravdu znát.