Google se přidává do závodu s umělou inteligencí. Uvádí textový generátor po vzoru GPT-4

Vývojáři umělé inteligence mají plodné období. Nejnovější textový generátor od OpenAI pod názvem GPT-4 vyšel minulý týden a už před jeho oficiálním spuštěním ho do svého vyhledávače Bing integroval Microsoft, který je ve firmě spoluzaložené Elonem Muskem významným investorem. Že Google, stále suverénní jednička v internetovém vyhledávání, vyvíjí vlastní program po vzoru nástroje od OpenAI, oznámil už na začátku února. Se spuštěním ale dlouho váhal. Teď však nástroj zpřístupní prvním uživatelům ve Spojených státech a Velké Británii.

Textových, obrazových a dalších podobných generátorů poháněných umělou inteligencí v posledních měsících přibývá a velké i menší technologické společnosti se předhánějí v tom, která z nich dokáže dříve přijít s lepším programem. Google ale stál dlouho mimo a na svém nástroji pod názvem Bard pracoval bez toho, aniž by zkušební verzi vypustil ven k otestování. Což se teď mění, alespoň pro obyvatele USA a Velké Británie.

Podle Googlu to mělo být proto, aby zajistil co největší bezpečnost použití pro uživatele. Obrazové nebo textové generátory jsou totiž často terčem veřejné kritiky, protože dokážou generovat obsah, který může být různými způsoby závadný. Proč? Zčásti i proto, že programy jejich vývojáři trénují na velkém množství dat z internetu, který je závadného obsahu plný.

Když tedy Google na začátku února příchod programu poprvé oznámil, neobešlo se to bez komplikací. Bard ve videu, které oznámení nástroje provázelo, nepravdivě odpověděl na otázku ohledně vesmírného teleskopu Jamese Webba, což na krátkou dobu snížilo hodnotu akcií jeho mateřské společnosti Alphabet, informovala tehdy agentura Reuters.

Google také už podle BBC upozornil, že schopnosti Bardu někdy nemusí být stoprocentní a uvedl, že může sdílet dezinformace a projevovat zaujatost. Na rozdíl od svého soupeře ChatGPT od OpenAI má Bard přístup k aktuálním informacím, podobně jako nová verze vyhledávače Bing. Rovněž má umět na informace odkazovat, opět podobně jako vyhledávač Microsoftu.

Zpřístupnění Bardu je nicméně významný krok ve snaze dohnat právě firmy jako OpenAI a zejména Microsoft, který zavedením nové verze jazykového modelu GPT-4 do svého vyhledávače nedávno vedení Googlu pořádně vystrašil – to tento krok totiž vnímá jako ohrožení své dominantní pozice na poli internetového vyhledávání, na které jsou navázané výrazné příjmy z reklamy na internetu. Google kvůli tomu dokonce před časem na pomoc povolal i své zakladatele, kteří si do té doby od dění ve firmě dávali spíše odstup.

Bing od Microsoftu od představení nové verze poháněné umělou inteligencí od OpenAI nicméně zaznamenal růst uživatelů. Na začátku března překonal hranici 100 milionů aktivních uživatelů za den, napsal server Gizmodo. Je to však zatím jen desetina těch, kteří denně použijí vyhledávač od Googlu, těch je totiž zhruba jedna miliarda, uvedl Gizmodo.