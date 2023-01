Otevírá první Manifesto za hranicemi Česka. Do Berlína přináší plzeň a chutě ze čtyř kontinentů

Gastronomický projekt Manifesto Market, který vybudoval americký krajinářský architekt Martin Barry, naskočil na dlouho skloňovanou expanzi do evropských měst. V úterý 24. ledna se prvním hostům otevřely dveře food hubu umístěného v centru Berlína na Postupimském náměstí. A jde rovnou o dosud největší Manifesto, které Barry se svým týmem otevřel. Hned na dvou podlažích na ploše 4500 metrů čtverečních se nachází přes dvě desítky restaurací a navrch čtyři bary.

Pro Martina Barryho jde o další důležitý milník v růstu jeho společnosti. „Mým hlavním cílem je vytvořit prostor, který si Berlíňané zamilují a vyberou si ho jako místo setkávání, kde se mohou snadno odvázat, smát se a prostě být sami sebou. Multikulturní křižovatka chutí, lidí, rozmanitých jazyků, kterými se mluví v kuchyni i u stolu,“ říká.

Na jednom místě se protínají gastronomické vlivy ze čtyř kontinentů. První podlaží je věnováno asijským kulinářským konceptům z Japonska, Koreje, Číny, Vietnamu a Thajska. Vstupní podlaží obsáhne chutě z jihu Evropy, Jižní i Severní Ameriky, ale také méně obvyklé kuchyně, například syrskou.

Foto: Tereza Pomschárová Martin Barry, CEO Manifesto Market

„Mít rafinovanou Asii mi v Berlíně opravdu chybí. A vlastně jsem na podobný zážitek nikde v Evropě nenarazil. Na rozdíl od klasických asijských restaurací u nás najdete opravdovou rozmanitost, která je věrná původním receptům a regionálně autentickým postupům. Hot Pot, ramen, korejské smažené kuře i veganské vietnamské bistro,“ přibližuje šéf Manifesta.

Sýrie, Argentina, Mexiko a české pivo k tomu

V Manifestu na Postupimském náměstí se nacházejí především koncepty, za nimiž stojí hybatelé na německé gastronomické scéně. Například Malakeh Jazmati s manželem Mohammedem, kteří Berlín od roku 2015 seznamují se syrskou kuchyní. Nebo argentinský pár Maria a Jakob Guadalupe, majitelé známého foodtrucku Harina in Love. V Manifestu je hosté najdou pod názvem En Bodegon.

Pobočku zde otevře také Burger Turm, restaurace s burgery, která se probojovala na první příčku Tripadvisoru. „Jako berlínské číslo jedna nesmíme usnout na vavřínech. Nějakou dobu jsme přemýšleli nad druhou provozovnou. A když jsme zjistili, že Manifesto vstupuje do Berlína, skutečně nás to nadchlo. Koncept food hubu v Berlíně totiž dosud chyběl,“ říká zakladatelka známé burgrárny Natalia Ciobanu.

Do Berlína ale také doputovaly dva koncepty známé z pražského Manifesta na Andělu: Alebrijes a Dirty Dog. „Dirty Dog je s námi od roku 2018 a víme, co jeho zakladatel Isaac Starobin dokáže. V Praze vybudoval značku, která je poctou americkému barbeque. A sám říká, že by byl blázen, kdyby si příležitost v Manifestu v Berlíně nechal ujít,“ doplňuje za tým Manifesto Market šéfka komunikace značky Radka Ondráčková.

Na své si ale přijdou i koktejloví nadšenci, jelikož v prostoru fungují hned čtyři bary. Na každém podlaží je koktejlový SOOT bar, což je značka spadající přímo pod Manifesto. Českou stopou je deset pivních pětisetlitrových tanků s pivem Pilsner Urquell, které jsou sestaveny do podoby věže propojující obě podlaží. V přízemí je bar s vinotékou a pro zvídavé hosty také takzvaný speakeasy bar, schovaný v tajné místnosti se skrytým vchodem.

Opravdu velký food hub

Finální výběr podniků však nebyl jednoduchý. Sítem totiž prošlo 800 restaurací, které v Manifestu oslovili na základě doporučení, hodnocení a dalších kritérií. Postupně hledali favority v různých kategoriích pokrmů a kuchyní. Samotný výběr řídil Martin Barry, spoléhal se ale na několikačlenný tým, jehož součástí byl i Jan Mönkendieck, který 30 let řídil luxusní hotely po celém světě a otevíral v nich vybrané restaurace.

Foto: Manifesto Market Prostory navrhla portugalská architektka Sara Gomes

„K tomu měli také nejpovolanějšího poradce, Pera Meurlinga, zakladatele Berlin Food Stories, který zná ty nejlepší adresy a snad není podnik, který by v Berlíně nevyzkoušel. Většina restaurací jsou místní podniky z Berlína, ale za většinou zároveň stojí lidé z různých koutů planety,“ upřesňuje Ondráčková.

Co se plochy i počtu restaurací týče, berlínské Manifesto se rozprostírá na 4500 metrech čtverečních a usadí až 950 lidí. Prostory navrhla teprve sedmadvacetiletá portugalská architektka Sara Gomes, která se je rozhodla pojmout jako elegantní lounge s rozličnými možnostmi k sezení. K tomu slouží i centrální schodiště, které zároveň může posloužit jako hlediště při promítání filmů či koncertech.

Do realizace projektu se v různé míře zapojila i řada českých značek a dodavatelů. Kromě již zmíněného osvěžení v podobě plzně mohou návštěvníci jíst z nádobí z porcelánky Benedict v Karlových Varech. Kromě na míru vyrobeného nábytku od Mmcité se v novém Manifestu vyjímají také stoly a židle od firmy Javorina, několik interiérových součástí a barových pultů vyrobila značka Omega99. Orientační systém navrhlo čistě ženské studio Heels Make Deals a vyrobil Bat Design.

Dosud největší projekt z pera Manifesto Market obsadil velkorysý dvoupodlažní prostor v budově v centru Berlína, kterou před 25 lety navrhl architekt Richard Rogers. Ten je známý především modernistickými a funkcionalistickými budovami – navrhl například ikonické Centre Pompidou v Paříži nebo Millennium Dome v Londýně. Manifesto otevřením prvního projektu v zahraničí navazuje na úspěšný rok 2022, kdy získalo mezinárodní prestižní ocenění v Cannes, cenu MAPIC za nejlepší nový restaurační koncept.

Foto: Manifesto Market Nový Manifesto Market se rozprostírá hned na dvou podlažích