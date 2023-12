Otevírá se Rajská zahrada, v neděli začne stavět vlak v nové pražské stanici. Převlékly se i Vysočany

Uložit 0

Je to sice Rajská zahrada, ale tak jednoduché jako v ráji to tady není. Nicméně od neděle to rozhodně bude o něco snazší. Tento víkend totiž začne fungovat nově dostavěná železniční zastávka Praha-Rajská zahrada. Vlak tu bude zastavovat u dvou zastřešených nástupišť, která mají délku 220 metrů. Spolu s tím vznikne i nový dopravní uzel.

Stanice se nachází jen kousek od metra Rajská zahrada, s novou zastávkou tu ale vznikne také přestup mezi vlakem a autobusem. Kromě toho se v místě buduje také nová lávka, která by měla překlenout rušnou Chlumeckou ulici. Lávka je investicí hlavního města a dokončena je zatím z poloviny. Na jaře by měla nabídnout spojení mezi stanicí metra a také s místní čtvrtí Hutě. Projít by tudy mělo až pět set lidí za hodinu. Po jejím dokončení povede na nádraží bezbariérový přístup, který zajistí výtahy. Lávka má být ocelová, bude mít dvě věže a na délku padesát metrů. Praha za ni zaplatí 78,9 milionu korun.

Zastávka je součástí nového tříkolejného úseku mezi železničními stanicemi Praha-Vysočany a Mstětice. Modernizace trati za 5,4 miliardy korun začala v roce 2020 a skončila tento čtvrtek. Součástí projektu byla také modernizace nádraží ve Vysočanech. Odtud vlaky často pokračují na severovýchod Středočeského kraje do Čelákovic nebo Lysé nad Labem.

Foto: Správa železnic V neděli začne fungovat nová železniční zastávka Praha – Rajská zahrada

Největším problémem vysočanského nádraží byl fakt, že se nacházelo uprostřed kolejiště. Nově jsou ve stanici tři nová nástupiště. Zatímco dřív cesta k vlaku vedla jen po schodech, nyní jsou na nádraží také eskalátory a výtahy. Cestující se pak odbavují v nové nádražní budově, kde jsou i toalety a obchod. Odbavovací hala a první nástupiště se cestujícím otevřely už loni, nyní je modernizace nádraží dokončená celá.

Kromě zcela nové zastávky a modernizovaného nádraží se ale změnila například i stanice Praha-Horní Počernice, kde je také nové nástupiště. Stejně jako dál směrem na severovýchod v Zelenči, kde přibyla rovněž zrekonstruovaná čekárna. Zpět ale k Rajské zahradě. Za poslední rok jde o druhou novou pražskou železniční zastávku. Ta předchozí vznikla v Zahradním Městě. V neděli, kdy bude nová, „rajská“ zastávka uvedená do provozu, se tak změní i jízdní řády.