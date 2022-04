Začíná to připomínat nějakou telenovelu, kde se každý den odehraje nějaký dílčí posun, a tak to jde pořád dokola. Před týdnem vyšlo najevo, že Elon Musk se stal s více než devíti procenty největším akcionářem Twitteru, pak že dokonce vstoupí do jeho představenstva. Jenže to si zjevně rozmyslel. Otázkou je proč.

„Elon Musk se rozhodl nepřijmout místo ve vedení,“ napsal CEO sociální sítě Parag Agrawal zaměstnancům firmy. „Vždy si budeme vážit názorů našich akcionářů, ať mají místo v představenstvu, nebo ne. Elon je z nich největší, takže budeme otevření jeho postřehům,“ dodal. Také zmínil, že o tom, že Musk se k boardu nepřipojí, se dozvěděl v ten samý den, kdy se tak formálně mělo stát, tedy v sobotu 9. dubna.

Musk zatím na svém twitterovém účtu zveřejnil jen smajlíka. A přestože pro Agrawala to může být z krátkodobého hlediska výhra – mezi oběma muži údajně moc nefunguje vzájemná chemie –, v delším horizontu to pro něj může být špatná zpráva. Pokud by Musk nastoupil do představenstva, nesměl by vlastnit víc než 14,9 procenta akcií. Teď jich má 9,2 procenta a za poslední týden publikoval dlouhou řadu nápadů, co všechno by se v Twitteru dalo dělat.

Například navrhl, že by se ústředí společnost v San Francisku mohlo přeměnit na denní stacionář pro bezdomovce, protože tam stejně žádní zaměstnanci nechodí. Na to mu Jeff Bezos v twitterové zprávě poradil, že by mohli udělat mix kanceláří a střediska pro bezdomovce, jimž by dobrovolně pomáhali přímo zaměstnanci. A že on něco takového v Amazonu nechal postavit. Dále se veřejně začalo řešit přidání možnosti upravovat příspěvky na Twitteru nebo parametry prémiových placených účtů.

Takže se nabízí otázka, jestli to, že Musk zůstane stát mimo organizační strukturu firmy, není jen úhybný manévr. A jestli neplánuje skoupit dalších 42 procent akcií a stát se většinovým akcionářem, který by mohl snáze prosazovat svoji vůli, jež je v řadě ohledů odlišná (nebo aspoň razantnější) oproti dalším vrcholným představitelům Twitteru.

Tržní hodnota celého Twitteru je momentálně 37 miliard dolarů, majetek Muska se podle aktuálního žebříčku nejbohatších lidí magazínu Forbes pohybuje kolem 270 miliard dolarů. Takže k tomu, aby získal v Twitteru většinu, by mu stačilo jen zastavit méně než desetinu svého podílu v Tesle a za půjčené peníze koupit svou oblíbenou sociální síť.