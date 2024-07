Otočka o 180 stupňů, Tomáš Čupr nakonec pomůže Pilulce a nalije do ní desítky milionů

Uložit 0

Online lékárna bratrů Martina a Petra Kasových Pilulka.cz posledních několik měsíců bojovala o život – nakupily se jí dluhy, klesly jí tržby, hodnota jejích veřejně obchodovaných akcií se zásadně propadla. „Společnost vede jednání s potenciálními investory,“ uvedla sama firma na konci června v dokumentu určeném pro své investory s dovětkem: „Společnost předpokládá, že v průběhu července uzavře dohodu o společném postupu.“ Nakonec to trvalo mnohem kratší dobu a tím, kdo přispěchal na pomoc, je člověk, který ještě nedávno Pilulku coby příliš drahou nevěstu odmítl.

Mužem, který internetové lékárně (a s ní propojené síti několika desítek kamenných lékáren) hodil záchranné laso, je zakladatel a šéf online supermarketu Rohlík.cz Tomáš Čupr a jeho osobní investiční společnost TCF Capital. Ačkoli ani jedna ze stran nezveřejnila detaily kontraktu, předmětem dohody je čerpání úvěru až do výše 80 milionů korun.

„Pilulka Lékárny a.s. použije prostředky z úvěru na navýšení pracovního kapitálu a na úhrady pohledávek dodavatelů,“ stojí ve stručném tiskovém oznámení, které se objevilo na internetu. V něm je uvedeno i to, že Čupr by mohl výhledově získat kontrolní podíl v celé Pilulce: „Součástí dohody s úvěrujícím, společností Growth Expert s.r.o. ze skupiny TCF Capital českého podnikatele, Tomáše Čupra, je i opce ve prospěch úvěrujícího na nabytí kontrolního podílu ve společnosti Pilulka Lékárny a.s. od některých stávajících akcionářů za podmínek dohodnutých s těmito akcionáři.“

Aktuálně drží rozhodující balík akcií bratři Kasovi spolu s finanční skupinou Wood & Company, která jim pomáhala v roce 2020 se vstupem na burzu a která do jejich podniku investovala poprvé už v roce 2015. Pilulka chce peníze od Čupra použít na „navýšení pracovního kapitálu a na úhrady pohledávek dodavatelů“, bude prý i nadále pokračovat v dobrovolné restrukturalizaci, jejímž cílem je snížit roční fixní náklady o 40 milionů.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs Atlassian Consultant Qinshift Czechia s.r.o.

C++ Developer Veeam Software

Senior Angular Developer Qinshift Czechia s.r.o.

Nadšený Android vývojář Juicymo s.r.o.

National Key Account Manager Philip Morris ČR

Spolupráce s Tomášem Čuprem je pozoruhodná z několika důvodů. Předně už spolu vyjednávali – a ne tak dávno –, ale tehdy se nedokázali dohodnout. Čupr o tom hovořil v našem podcastu Money Maker: „Samozřejmě jsme se koukali na možnost – řeknu to zcela otevřeně – vzít Pilulku z burzy. Bylo to téma. Došli jsme k názoru, že to vlastně nepotřebujeme. Jedna věc byla cena, která nebyla akceptovatelná. A vlastně my už dneska v lécích prodáváme poměrně dost, jsou to střední stovky milionů korun ročně.“

Původní debaty zkrachovaly na tom, že se obě strany neprotnuly na ceně, Čupr vnímal představy Kasových jako nerealistické. Nyní se situace zjevně změnila a nové podmínky jsou pro něj, zřejmě, mnohem výhodnější. CzechCrunch jej požádal o vyjádření, Tomáš Čupr nicméně s odvoláním na to, že se s majiteli Pilulky dohodli transakci nijak nekomentovat, odmítl cokoli nad rámec stručné tiskové informace říct.

Bude zajímavé sledovat, jak na nečekané byznysové události zareagují akcie Pilulky – ve čtvrtek večer uzavřely na 125 korunách, což je hluboko pod upisovací cenou 420 korun, natož pod maximem z jara 2022, kdy vystoupaly na 1800 korun. Dá se očekávat, že trh vezme zprávu o spolupráci s Tomášem Čuprem, který před pár dny získal pro Rohlík další obří investici, velmi pozitivně.