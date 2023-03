Válka ukázala, že růst není vše. Wuders proto stabilizovali výrobu a snížili závislost na dodavatelích

V roce 2022 chtěli dosáhnout především stabilizace, to byl hlavní cíl výrobce designového nábytku Wuders, který v uplynulých 365 dnech investoval do rozšíření výrobních prostor, zbavoval se závislosti na dodavatelích a snažil se dostat blíže k zákazníkům. Cíle se bratrům Herkovým z Hodonína podařilo naplnit a dokonce zaznamenali lehký meziroční růst, který jim otevírá dveře k naplnění nových plánů.

Minulý rok se pro celou řadu výrobců nesl v duchu nejistot a hodonínský výrobce designového nábytku Wuders nebyl výjimkou. „S válkou na Ukrajině jsme si uvědomili spoustu rizik, jimž naše firma čelí. Za nejzásadnější považujeme závislost na jednom dodavateli,“ vysvětluje Jan Herka, který Wuders založil se svým dvojčetem Dominikem.

Proto se společnost rozhodla zasvětit rok 2022 stabilizaci a eliminaci rizik. Důsledkem byly investice do rozšiřování výrobních prostor na současné tři tisíce metrů čtverečních. Růst byl zapotřebí, jelikož se společnost rozhodla vymanit se ze závislosti na některých dodavatelích a investovat částku deset milionů korun do patnácti nových strojů.

Jedná se o zařízení určená ke zpracování dřeva, s čímž jsou spojené také nové postupy, které by měly mimo jiné pomoci s urychlením výroby. Kromě toho však bratři nakoupili i stroj na výrobu vlastních krabic tvořených přesně na míru každému kusu nábytku, aby ani v tomto ohledu nebyli závislí na dodavatelích.

Foto: Wuders Výrobní prostory společnosti nyní zabírají plochu tří tisíc metrů čtverečních

„Dodavatele je třeba kontrolovat a ověřovat si cenu napříč odvětvím. Mediální smršť vedla firmy ke zdražování, i když jim vnitřní náklady reálně nerostly. Přenos na odběratele není řešení. U koncového prodeje už hraje o dost větší rozhodovací faktor, zákazník je daleko více opatrný. O to víc se snažíme, aby bylo jasné, že nákupem u Wuders se jedná o investici, nikoliv konzumní nákup. A to se nám vyplácí,” vysvětluje Herka.

Ve Wuders se totiž již delší dobu snaží dokázat, že se i nábytkářská firma může stát lovebrandem a nákup poctivého nábytku z masivu může být investicí klidně i na celý život. Bez osobního kontaktu se však o takových hodnotách přesvědčují zákazníci těžko, a proto se Herkovi zaměřili i na otevírání showroomů, kde si mohou zákazníci jejich nábytek nejen prohlédnout, ale i osahat. A případně dostat odpovědi na všechny své otázky.

Taková místa aktuálně zákazníci najdou ve Zlíně a také Hodoníně, přičemž je měsíčně navštíví několik stovek zákazníků. I to je důvod, proč se ve Wuders nevzdávají myšlenky i na otevření showroomu v Praze, který musely několikrát odložit.

Foto: Wuders Firma Wuders by chtěla své showroomy otevírat i na dalších místech

Celkově společnost v minulém roce dodala 8 355 produktů, tedy o téměř 400 více než před rokem. „Více se prodávaly jídelní stoly a méně se prodávaly stoly pracovní, což bylo jistě způsobeno častější prací z domova během covidové pandemie. Přidávali jsme také nové kategorie – zahradní nábytek, židle, doplňky, stolní desky, které rostly až o 700 procent meziměsíčně,“ přibližuje Herka. Podle něj i ve Wuders museli v minulém roce z důvodu rostoucích nákladů zdražovat v řádech jednotek procent, což budou muset s největší pravděpodobností opakovat rovněž letos.

Celková výše obratu společnosti dosáhla za loňský rok 58 milionů korun, což představuje meziroční růst o tři miliony korun. „Začátkem roku jsme plánovali větší obrat, který jsme ale museli během reorganizace výroby snížit. Tím jsme nabrali skluz, jelikož vše muselo proběhnout postupně a nedokázali jsme tak rychle využít všech strojů na sto procent. Již jsme ale v bodě, který je více stabilní, a čekáme na moment, kdy zvýšíme kapacitu o druhou výrobní směnu,“ uvádí Jan Herka.

Podle Herky by nové výrobní prostory umožnily navýšit produkci až trojnásobně, ale bratři se chtějí zatím držet při zemi a navýšit produkci přibližně o dvacet procent. S tím se také pojí rozbíhání nového obchodního pilíře, kterým jsou spolupráce s architekty, designéry a developery. Díky tomu by se měl zvýšit počet zakázek, opírajících se o nábytek určený do rezidencí, modulárních domů, obchodů a kanceláří.

„Produkty nejsou na zakázku, ale klient si je může konfigurovat dle možností, které nabízíme. Předvídáme tak potřeby pro pohodlnou práci na základě vlastních zkušeností z vlastního vývoje našich kanceláří. Rozvíjíme také nové služby, jako je „Wuders servis“, jiné konfigurace produktů, nové materiály, například jasan a buk, nové odstíny i povrchové úpravy,“ uzavírá Jan Herka.