Nábytkáři Wuders přepálili růst. Mladým podnikatelům z Hodonína váznou dodávky i komunikace se zákazníky

Uložit 0

Velké ambice, hezký nábytek a dobře zvládnutý marketing – tak by se dala v kostce popsat společnost Wuders bratrů Jana a Dominika Herkových a Václava Staňka z Vasky. Ti zákazníky zaujali nejen svými výrobky, ale i příběhem rodinné firmy z Moravy, v jejímž čele stojí dva sedmadvacetiletí mladíci, kteří šéfují svému bratrovi i tátovi. Jenže nyní to vypadá, že jejich byznys drhne. Zhruba poslední půlrok se totiž množí stížnosti zákazníků. Na neustálé prodlužování dodací doby, na průtahy při vracení peněz za zrušené objednávky i na velice špatnou komunikaci. Padají dokonce podněty k České obchodní inspekci a minimálně jedna předžalobní výzva.

Společnost Wuders dvojčat Herkových o sobě dala pořádně vědět v roce 2020, kdy zaznamenala raketový růst a plnila titulní stránky celé řady médií. Svým zákazníkům nabízí nábytek s minimalistickým designem a kombinující masivní dřevo a kov, čemuž také odpovídá jeho cena. V poslední době však lze nejen v recenzích na Google Mapách a Mapy.cz vysledovat, že řada zákazníků se svým nákupem u Wuders nebyla spokojená.

Negativních reakcí stěžujících si na dlouhé dodávky a další problémy jsou na internetu desítky, přičemž ve větší míře se začaly objevovat na jaře tohoto roku. Tedy právě v době kdy se Wuders pokusili investicemi do výroby částečně vymanit ze závislosti na externích dodavatelích, a to je podle Jana Herky, jeden z důvodů, který k nastalé situaci vedl.

Vlastní zkušenost pro CzechCrunch osobně popsal jeden ze zákazníků. „Objednali jsme a zaplatili předem. Následně jsme odstoupili od objednávky, protože termín dodání byl navýšen na více než čtyři měsíce, a požádali o vrácení peněz. Přes veškeré výzvy, i předžalobní, nás firma ignoruje,“ řekl zdroj, který si nepřál uvést své jméno, redakce však jeho identitu zná.

„Neevidujeme žádného zákazníka, který by u nás neměl proplacený dobropis,“ reagoval na dotaz CzechCrunche Jan Herka, který své odpovědi zaslal toto pondělí. Uvedený zdroj přitom potvrdil, že své peníze od Wuders obdržel v pátek, tedy den poté, co se redakce na firmu se sídlem v Hodoníně obrátila s žádostí o vyjádření k celé situaci.

Kontroly ČOI

Jan Herka připouští, že bylo období, kdy zákazníci museli na vrácení peněz čekat. „Došlo na moment, kdy se objevilo více negativních recenzí na dobu dodání a s tím spojená vyšší storna objednávek. Někteří zákazníci si museli bohužel na vrácení peněz počkat. To nás moc mrzelo. Všichni však peníze zpět dostali i s velkou omluvou,“ uvádí jedno z dvojčat Herkových.

Potíže s dodávkami však ve více případech přerostly až v podání podnětu České obchodní inspekci (ČOI). To potvrdil i její mluvčí Jan Kotrba. „Česká obchodní inspekce obdržela v této souvislosti v roce 2023 celkem osm podání.“ Podněty od nespokojených zákazníků vedly inspektory ke třem kontrolám. „Z toho dvě byly bez zjištění, jedna se zjištěním,“ doplňuje Kotrba výsledky kontrol, zda Wuders nejedná v rozporu s právy spotřebitele.

Foto: Wuders Výrobní prostory společnosti Wuders

Podle Kotrby je prodávající povinen dodat zboží v dohodnutém termínu. „Pokud zákazník s prodávajícím termín dodání zboží nedohodl, je povinností prodávajícího odevzdat zboží bezodkladně po uzavření smlouvy, nejpozději ovšem do 30 dnů,“ uvádí. Když firma zboží nedodá v daném termínu, doporučuje ČOI spotřebitelům, aby prodávajícímu poskytli ještě „přiměřenou“ lhůtu. „Pokud ani v této dodatečné lhůtě zákazník zboží neobdrží, může od kupní smlouvy odstoupit,“ uvádí Kotrba.

Přestože u nejčastěji prodávaných produktů Wuders je aktuálně uvedena doba dodání 1 až 3 měsíce, v často kladených otázkách Wuders uvádí, že doba dodání může být jeden až čtyři měsíce. To nejdůležitější je však k dohledání až v obchodních podmínkách společnosti, kde stojí věta: „Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dodacích termínů, kdy je možná maximální doba dodání i pět měsíců.“

Nové stroje i dřevo se škůdcem

Na průtahy s dodáním své objednávky a špatnou komunikaci ze strany Wuders si postěžoval i David Hynek, spoluzakladatel vývojářského studia We.Builders. Zboží od Wuders objednal v půlce dubna, ještě na úplném konci června ho ale neměl doma. I přes urgence.

„10. července proběhl další pokus o kontaktování skrze Facebook, kdy jsem prosil o doporučení informačního kanálu, na kterém mi někdo odpoví. Odpovědí mi bylo, že kolegyně ze zákaznické podpory čerpá dovolenou. Zároveň mi sdělili, že byli objednávku zkontrolovat ve výrobě a že by měla být odeslána během dvou dnů. Odeslána nakonec byla ten samý den,“ doplňuje Hynek.

Úplně upřímně – stejně jako u každého byznysu v začátcích – občas bojujeme s cash flow.

Proč se Wuders u některých zákazníků nepodařilo dodržet původně avizovanou dobu dodávky, Jan Herka zdůvodňuje v několika bodech. „V letošním roce jsme dělali velké změny v rámci výrobních procesů. Největší z nich byl přechod na výrobu vlastní spárovky, jednalo se o zaběhnutí dvanácti nových strojů,“ říká.

„Také jsme se potýkali s výpadky dodávek materiálu. Potýkali jsme se s nedostatkem kvalitního dřeva. Byly tam i případy, kdy nám došlo množství dřeva napadeného škůdcem, které zdaleka nemohlo jít k zákazníkovi,“ doplňuje Herka.

Zároveň dodává, že nedodržení avizovaného data dodání se má týkat jen zlomku objednávek. „Problém mnohdy byl, že zákazník si nevšiml při procesu objednávky doby dodání. Z toho pramenila spousta dotazů, proč to tak dlouho trvá. Snažili jsme se dobu dodání na webu i více zvýraznit. Mimo naše obchodní podmínky na dobu dodání poukazujeme i v rámci často kladených otázek nebo v blogových článcích,“ vysvětluje Herka.

Potíže s cash flow

Vzhledem k průtahům spojeným s vracením peněz za stornované objednávky se nabízí otázka, jaká je finanční kondice firmy? „Úplně upřímně – stejně jako u každého byznysu v začátcích občas bojujeme s cash flow. Nicméně jsme udělali spoustu práce v letošním roce. Proběhla nejen optimalizace výroby, ale i nákladů,“ říká Herka.

Do výrobního parku společnost v poslední době investovala vyšší jednotky milionů korun. „Díky těmto investicím jsme si však zvýšili dlouhodobou marži a zlepšili tak náš celkový byznys model. Nutno podotknout, že jsme i přes veškeré negativní okolnosti, jako je ochlazení poptávky po vstupu Ruska na Ukrajinu, vysoká inflace nebo potenciální ekonomická krize, na rozdíl od jiných nábytkářských firem nepropouštěli,“ připomíná spoluzakladatel Wuders.

Rok 2022 se pro společnost bratrů Herkových a Václava Staňka, zakladatele obuvnické společnosti Vasky, nesl ve znamení stabilizace, celková výše obratu dosáhla za uvedené období 58 milionů korun. „Letošní rok vyhlížíme obrat podobný jako v loňském roce. Uvidíme, jak se nám povede poslední kvartál tohoto roku, nicméně mohli bychom se dostat i na mírný růst,“ dodává Jan Herka.

Zároveň odhaduje, kdy by se mohla situace ve Wuders ustálit natolik, aby byla společnost schopna plnit své představy o včasných dodávkách. „Pracujeme na tom, aby byl termín ideálně co nejkratší, naše vize je 1 až 2 měsíce, což je ještě práce na minimálně další 4 měsíce. Měsíčně vyrobíme přes 430 výrobků. Zrychlování se pohybuje na úrovni 10 – 20 % měsíčně, a to i u produktů objednaných z e-shopu,“ uzavírá Herka s tím, že u větších zakázek, jako je vybavování kanceláří, restaurací či firemních prostor, může být termín doručení značně delší, i 5 měsíců. Wuders se však v takovém případě snaží dle Herkových slov vše domluvit předem.