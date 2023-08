Padesát let čistoty. Během půl století vzniklo i Savo bez chloru, přesto nejvíc táhne původní receptura

Některé produkty se v průběhu let staly tak ikonickými, že jméno jejich značky používáme namísto toho, abychom řekli jejich původní název. Víme, že v sobotu je den úklidu, takže budeme luxovat a pak umyjeme nádobí jarem. A když o sebe chceme trochu pečovat, oholíme se žiletkou. Stejně je na tom český výrobek, který používáme na dezinfekci všeho, co musí být bezchybně čisté. Řeč je o Savu, které letos slaví padesátileté jubileum.

Savo se začalo vyrábět v roce 1973 v moravskoslezském Bohumíně pod taktovkou dnešní Bochemie. Původně ale nemělo tak široký záběr, na který jsme zvyklí dnes, ale bylo určeno zejména na dezinfekci vody. Odtud také pochází jeho název, který je zkráceným spojením slov „sanace vody“.

„Savo je tady s námi již několik generací, takže v souvislosti s čištěním a dezinfekcí zná tuto značku 99 procent dotázaných lidí. Produkt, kterým byla historie nastartována, je Savo Original. Ten se úplně původně prodával ve skle a lidé na něj stáli fronty,“ přibližuje Lenka Křížová ze společnosti Unilever. Ta značku Savo převzala v roce 2013.

Foto: Savo / Unilever Savo se začalo vyrábět v 70. letech v Bohumíně

Ze skleněného obalu se Savo přestěhovalo do praktičtějšího plastového a už v 70. letech z něj byl na domácím trhu hit na dezinfekci a čištění rozličných povrchů. Jeho původní receptura se přitom během padesáti let nezměnila: základní účinnou složkou je stále chlornan sodný, který přípravku propůjčuje i jeho charakteristický odér. Nemusí být každému úplně příjemný, ale Křížová podotýká, že jej spotřebitelé vnímají jako důležitý důkaz toho, že použití skutečně vede k dezinfikování povrchu.

„Chlornan sodný má z chemických látek nejsilnější dezinfekční účinky, bojuje proti celé řadě mikroorganismů, včetně bakterií, virů a plísní. Lidé si možná myslí, že jde o silnou chemii, ale jeho výhodou je, že se rychle rozkládá na aktivní chlór, soli a vodu. Různé podrobné vědecké průzkumy ukazují, že obvyklé domácí použití chlornanu sodného je pro životní prostředí bezpečné,“ doplňuje Křížová.

I díky tomu ho lidé v Česku a na Slovensku od počátku hojně využívali i pro dezinfekci studní. Dnes prodeje Sava v této vodní souvislosti stoupají při zahájení koupací sezóny, jelikož se všichni ve velkém pouštějí do čištění bazénů.

Savo se díky svým účinkům opakovaně osvědčilo také při ničivých povodních v letech 1997, 2002 a 2009. Šlo o žádané a nedostatkové zboží, jelikož lidé přípravek používali v ohromném množství, aby navrátili své přístřeší do původního stavu. Jeho prodeje tak v tomto období opakovaně vylétly vzhůru. Po povodních v roce 2009 někdejší ředitel Bochemie Ladislav Kraus pro deník iDnes uvedl, že došlo ke zvýšení tržeb o řády milionů korun.

Česká dezinfekční značka je ale dlouhodobě populární i bez ničivých vrtochů přírody. A to i díky tomu, že od 90. let se její portfolio rozšířilo i do dalších segmentů. Postupně přišlo Savo proti plísním, Savo na toalety, prací prostředky ve formě gelů i pracích kapslí, ale také větší množství sprejových formátů a přípravků, které se dají snáze používat každý den.

Foto: Savo / Unilever Dnes jsou součástí portfolia značky mimo jiné i prací prostředky

„V roce 2015 jsme na trh uvedli i řadu bez chloru, jelikož jsme chtěli značku modernizovat a zpřístupnit ji mladší generaci, která hledá něco jiného, zejména pro každodenní úklid. Chlornany není potřeba používat každý den, jsou určené spíše na velkou špínu. Proto jsme přišli s přípravky, které jsou jemnější, voňavější a obsahují i ochranné látky, které pečují o povrchy,“ vysvětluje Křížová a dodává, že posledním přírůstkem je řada Botanitech s čisticí složkou na stoprocentně přírodní bázi s pH neutrální patentovanou technologií.

Nejprodávanější produkt v Česku a na Slovensku je ale stále původní Savo. Ročně se ho prodá téměř pět milionů kusů z celkových 16 milionů prodaných produktů značky. Z dlouhodobého pohledu obrat Sava roste průměrně každým rokem přibližně o deset procent. Nahrává tomu nejen stále větší nabídka produktů, ale také fakt, že se Savo dnes prodává kromě Česka a Slovenska také v Rumunsku, Polsku a Maďarsku, kde je jeho přípravek proti plísním nejlépe prodávaným produktem.