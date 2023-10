Památkáři posvětili projekt paláce Savarin. Veřejnosti by se měl otevřít v příštím roce

Uložit 0

Rozsáhlý obchodní komplex, který v centru Prahy připravuje developerská společnost Crestyl, získal kladný posudek památkářů. Rozhodnutí přišlo více než rok poté, co ministerstvo kultury jeho přestavbu zamítlo kvůli tomu, že by ohrozil památkovou rezervaci. Nyní vydal Odbor památkové péče na pražském magistrátu po konzultaci s Národní památkovým ústavem závazné stanovisko, podle něhož je navrhovaná rekonstrukce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná. Palác by se měl veřejnosti otevřít již v příštím roce.

Projekt Savarin se nachází v sousedství Václavského náměstí a ulice Na Příkopě, které po rekonstrukci propojí doposud uzavřeným vnitroblokem. Kromě toho tady vznikne také nový vstup do metra, stejně tak má developer v plánu lidem zpřístupnit zdejší historickou jízdárnu.

„Cílem je zachování a rekonstrukce všech nyní zanedbaných chráněných historických budov v samém srdci metropole a jejich maximální zpřístupnění. Do vnitrobloků vrátíme život obnovou barokní zahrady a vytvořením náměstíčka, zachované dvory propojíme úplně novými pasážemi,“ popisuje Simon Johnson, ředitel společnosti Crestyl.

Foto: Crestyl Projekt Savarin má propojit tři ulice

V současné době je v plném proudu první fáze projektu. Je jí rekonstrukce a restaurování historického paláce od Kiliána Ignáce Dientzenhofera, na které společnost Crestyl spolupracuje s památkáři. Ten se veřejnosti otevře již v příštím roce a vznikne kolem něj náměstí se zahradou, kavárnami a restauracemi.

V rámci projektu developer počítá i s novou částí, u které ještě probíhají povolovací procesy – momentálně je ve fázi územního řízení. Ta by měla pojmout obchodní a kancelářský komplex propojený pasážemi vedoucími z ulic Na Příkope, V Cípu a Jindřišská. Po dokončení by se tak Savarin měl skládat ze čtyř na sebe navazujících částí, z nichž každá bude mít jiný způsob využití.

Součástí Savarinu bude také víceúčelový prostor určený zejména pro kulturní a společenské akce, rovněž se zde počítá i s galerií pro umístění Slovanské epopeje. Předchozí vedení magistrátu se totiž s developerem předběžně dohodlo na tom, že po dokončení projektu budou prostory v suterénu vyhrazeny právě pro umístění velkolepého díla Alfonse Muchy.

Osud Slovanské epopeje je ale nicméně stále nejistý. Kolem díla se totiž rozproudil táhlý soudní spor, který vedl od roku 2016 s vedením města malířův příbuzný John Mucha. Zpochybňoval, že známý cyklus patří Praze, jelikož město pro něj nevybudovalo odpovídající prostory. A právě jejich vybudování bylo Muchovou podmínkou pro jeho darování hlavnímu městu.

Foto: Crestyl Crestyl chce vytvořit nový veřejný prostor v centru města

Na začátku září vedení Prahy nadšeně oznámilo, že byl soudní spor dohodou mezi městem a rodinou Muchových ukončen, jenže několik dnů na to podala žalobu druhá malířova dědička Jarmila Mucha Plocková. Podle ní je dohoda pro město nevýhodná a definitivně neřeší otázku vlastnictví epopeje, o kterou šlo po celou dobu soudního sporu především.

Palác Savarin je coby pozdně barokní palácová stavba známá také jako Sylva-Taroucca nebo Piccolomini. Přestavěný komplex by měl mít rozlohu 1,7 hektaru a Crestyl do něj investuje deset miliard korun. Za podobou Savarinu stojí studio Thomase Heatherwicka, které stojí za řadou významných projektů po celém světě, jako je například přeměna starého sila v Kapském Městě na muzeum současného afrického umění Zeitz Mocaa, newyorský Vessel nebo londýnský Coal Drops Yard.