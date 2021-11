Pandemie koronaviru kromě jiného zatřásla také nemovitostním trhem. Například byty se obecně v Praze kupují ve velkém a dynamiku nabídky a poptávky výrazně ovlivnilo uvolnění bytů původně určených na krátkodobé ubytování jako Airbnb. To vše zapůsobilo také na ceny nájmů, které se vzpamatovávají doteď, což z celého pronajímání nemovitostí udělalo náročnou disciplínu.

Takové trendy na trhu vnímá tuzemská společnost UlovDomov.cz, která provozuje inzertní portál zaměřený na pronájmy a službu Ideální nájemce, s níž majitelům nabízí správu dlouhodobých pronájmů. Loni firma utržila celkem 240 milionů korun, což navzdory turbulentnímu období znamená růst o čtyřicet procent z úrovně 170 milionů korun v roce 2019. Původně přitom firma za rok 2019 medializovala tržby ve výši 206 milionů korun.

„Ve článku z jara loňského roku byla reportována hodnota v ‚hrubých tržbách‘, čímž se rozumí veškeré příjmy od podnájemníků v daném roce. V účetní závěrce jsou pak pod tržbami v hodnotě téměř 170 milionů korun uvedené pouze výnosy přímo související s podnikatelskou činností ve smyslu vybraného podnájemného a záloh na služby,“ uvedl v reakci pro CzechCrunch UlovDomov, který teď vyhlíží další růst.

„Letos očekáváme nárůst tržeb o dalších 20 až 25 procent, tedy na 280 až 300 milionů korun. Portfolio bytů, které spravuje služba Ideální nájemce, naroste meziročně téměř o 30 procent, což představuje nárůst jeho hodnoty o necelé dvě miliardy korun,“ predikuje pro CzechCrunch nový šéf firmy Michal Hrbatý.

Ředitel UlovDomov.cz Michal Hrbatý Foto: UlovDomov.cz

Hrbatý doteď zastával pozici finančního ředitele a do čela UlovDomov nastupuje po jednom ze zakladatelů Martinu Březinovi, jenž nadále zůstává společníkem a bude se podílet na dalším směřování firmy. Pod jeho vedením se ostatně dostala mezi nejrychleji rostoucí společnosti v našem regionu.

Podle Hrbatého se i přes trvající dopady pandemie firma letos dostala do černých čísel, k čemuž jí přispěl především růst portfolia bytů v péči. Vzhledem ke stanoveným cílům v oblasti vývoje produktů však nevylučuje možnost otevírání finančního kola, historicky do UlovDomov už investovala skupina Miton. Pandemické období však firmu v některých byznysových ukazatelích citelně zasáhlo. Pokles cen nájmů měl negativní dopad na její maržovost, a to zejména v Praze.

„Mnozí cizinci navíc odjížděli ve spěchu. Naši správci nacházeli klíče ve schránce, zatímco nájemníci už byli na opačném konci světa. V nejhorších měsících jsme škody vyčíslili až na milion korun měsíčně, veškerá rizika jsme v rámci služby Ideální nájemce totiž nesli my – ať už se jednalo o neplatící nájemníky, ušlý zisk plynoucí z neobsazeného bytu, nebo náklady spojené s případnými opravami,“ popisuje Hrbatý.

Loni společnost plánovala také expanzi do dalších krajských měst, což nakonec pandemie zabrzdila. „Nicméně i přesto se nám dařilo růst a momentálně už pečujeme o více než 1 500 bytů,“ říká nový šéf UlovDomov, který se ve vedení firmy plánuje zaměřit na upevnění tržní pozice. Správu pronájmu nemovitostí u nás nabízí několik dalších konkurentů, například Bezrealitky se službou Nájem nebo služba Tvůj Správce, které obě od léta patří do nové skupiny EHS Marka Rosenbauma.