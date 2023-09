Představte si, že by výrobce motoru vašeho auta přišel s nápadem zpoplatnit každé nastartování. I když při koupi auta jste s ničím takovým nepočítali. Jistě, ten příklad trochu skřípe, ale současnou situaci ve videoherním průmyslu docela dobře přibližuje. Tvůrci populárního enginu Unity – tedy pomyslného motoru, který pohání jak úspěšné tituly od velkých studií, tak nezávislé hříčky na pár minut – vyděsili herní svět představením nových plánů na zpoplatnění své technologie.

Herní engine je jádro, bez kterého žádná videohra nemůže vzniknout. Doslovný překlad se nemýlí, je to prostě motor, na kterém hry běží. Je to složitá a komplexní věc, a tak většina vývojářů spoléhá na enginy vyvinuté třetími stranami. Třeba na nesmírně populární engine Unity. Ten používá třeba i český hit pro virtuální realitu Beat Saber. Nebo fantasy karty Hearthstone. Či populární lov kapesních příšer Pokémon Go.

Právě tvůrci Unity tento týden šokovali herní průmysl. Od prvního ledna 2024 chtějí za každou instalaci hry s jejich enginem poplatek. Nové nastavení má platit pro každou videohru, která buď překročí 200 tisíc instalací, nebo během dvanácti měsíců utrží 200 tisíc dolarů (4,5 milionu korun). Jak firma uvádí na svých stránkách, pro majitele základní licence to znamená poplatek 20 centů za instalaci, dražší verze enginu zaplatí za jednotku méně podle objemu prodejů.

Jako by Adobe chtělo po uživatelích Photoshopu poplatek za každé zhlédnutí obrázku.

Jenže nové plány Unity mají přebít dosavadní podmínky a být aplikované retroaktivně. Což už tak komplexní situaci posouvá směrem ke střetům u soudu. Nicméně v případě zavedení by úprava zasáhla i hry, které jejich autoři vyvíjeli s představou úplně jiného zpoplatnění. Problém tedy není ani tak v samotné ceně – ačkoliv Unity je nesmírně populární především mezi menšími a nezávislými tvůrci, jejichž výdělky nebývají závratné –, ale ve špatné komunikaci tvůrců technologie a především v neočekávané změně.

Reakce zástupců firmy na sociálních sítích přinesly protichůdná vyjádření, Unity v záplavě znechucených vývojářů nedokázalo poskytnout uspokojivé odpovědi na ožehavé otázky. Například na to, jak přesně hodlá data sbírat, jak bude identifikovat pirátské kopie, případně jak chce odhalovat snahu o nekalý konkurenční boj v podobě hromadně nainstalovaných kopií ve snaze hru poškodit. Anebo jak vyřeší situaci třeba u předplatného Game Pass od Microsoftu, kde by poplatky měl platit právě technologický gigant…

Celý proces je dvojnásob bolestný kvůli neprůhledné povaze plánů Unity a klíčové roli, kterou engine ve hře má. Vyměnit jej po letech vývoje je extrémně složité a nákladné, s enginem je spjaté prakticky vše, co hru tvoří. Zároveň herní autoři musí věřit tomu, že interní procesy Unity zpracují skutečně jen validní instalace. Pozdější vyjádření společnosti – třeba zmínka Marca Whittena z vedení Unity pro server Axios o tom, že změny mají zasáhnout jen deset procent vývojářů – těžko zvrátí způsobenou škodu.

Placení za herní nástroje nebo enginy je v průmyslu samozřejmě standardem. Například Unreal Engine si od vývojářů bere pět procent, ale jen z tržeb nad milion dolarů. Do nichž počítá jen prodeje mimo svůj vlastní Epic Game Store. To jsou navíc pevně dané a dodržované podmínky, se kterými studia i jednotliví tvůrci počítají. Nenadálá a pro autory her negativní změna ze strany Unity ale vyvolala nikoliv vlnu, ale cunami nevole.

Foto: Innersloth Vypadá primitivně, ale nezávislá hra Among Us je nesmírně úspěšná. A vyvinutá v enginu Unity

Sociální sítě různě velkých vývojářů tak plní vyjádření protestu, či dokonce oznámení o tom, že s Unity končí. Nebo že k prvnímu lednu zastaví prodej svých her. Často přitom nejde o tvůrce, jejichž tituly by podmínky poplatků splňovaly. S potenciálně postiženými kolegy se však shodují na principu – a u nezávislých vývojářů jeden nikdy neví, jestli se zrovna z jejich malé hříčky nestane virální hit. Třeba jako Among Us, jehož tvůrci Innersloth se proti kroku Unity vymezili.

Nebo jako Garry Newman, jehož jméno a podpis nesou Garry’s Mod a Rust: „Jako by Adobe chtělo po uživatelích Photoshopu poplatek za každé zhlédnutí obrázku.“ Nebo tvůrci Cult of the Lamb z Massive Monster. Nebo Mega Crit Games, kteří hráčům dali Slay the Spire. Či jako zavedené vydavatelství Devolver Digital (Serious Sam, Hotline Miami, Shadow Warrior…). A jako mnozí další.

Unity teď každým dnem ztrácí důvěru v to, že se jedná o dobrou a spolehlivou firmu.

Až tak ostré kroky česká studia nečiní, přesto situaci sledují s obavami. „My se z pozice většího herního studia chceme do budoucna opírat hlavně o vlastní technologie, nicméně i tak pro nás Unity zůstává relevantním řešením. A ačkoliv jsme určité změny v monetizaci využívání Unity očekávali, konkrétní návrh nás nemile překvapil. Působí značně nedomyšleně, vidíme v něm mnoho úskalí a potenciálních problémů,“ říká pro CzechCrunch Pavel Křižka z Bohemia Interactive.

Významná domácí firma používá Unity pro svůj titul Ylands, v rámci jejího projektu na podporu české herní scény tento engine pohání také kombinaci strategie a střílečky Silica. „Menším studiím a nezávislým vývojářům by mohly navrhované změny způsobit vážné problémy. Nicméně v tuto chvíli nechceme dělat ukvapené závěry a vyčkáme, zdali a jak se plány před samotnou realizací ještě změní,“ dodává.

V Unity vznikly například tituly od sólo vývojářů jako 1428: Shadows over Silesia, ale i díla studia Amanita Design. „Unity teď každým dnem ztrácí důvěru v to, že se jedná o dobrou a spolehlivou firmu. Herní vývojáři, včetně nás, s takovým enginem obvykle tráví několik let intenzivního vývoje. A když pak hra vyjde, musí ji mnoho dalších let udržovat. Je to dlouhodobý závazek, a proto vývojáři potřebují mít v herní engine plnou důvěru,“ komentuje situaci Lukáš Kunce z Amanity.

Výhrůžky smrtí i podivné kroky Unity

Vyhrocená situace nicméně nabrala extrémní rozměry. Unity údajně obdrželo výhrůžky smrtí, ve čtvrtek a pátek uzavřelo své kanceláře v Austinu a San Francisku a zrušilo setkání s vedením. „Byli jsme upozorněni na potenciální hrozbu a okamžitě jsme učinili kroky k zajištění bezpečnosti našich pracovníků. Nyní plně spolupracujeme s policií,“ cituje tiskového mluvčího agentura Bloomberg.

Extrémně negativní ohlasy videoherní veřejnosti (tedy ty nepřekračující hranici legality) jsou navíc násobeny nedávnými kroky a dřívějšími vyjádřeními Unity. Členové managementu v čele s Johnem Riccitiellem v předchozích týdnech prodali akcie firmy za miliony dolarů. Tedy ještě před tím, než jejich cena po oznámení nových poplatků klesla z téměř 39 dolarů na současných 35,80 (830 korun).

Riccitiello svůj pohled na finance v herním vývoji už dostatečně osvětlil loni. Vývojáři, kteří na monetizaci nemyslí, jsou podle něj „zasraní idioti“. Někdejší šéf jiné velké herní firmy EA se později za svůj výrok omluvil, ale pochybná atmosféra kolem Unity nezmizela. Společnost se taktéž před rokem spojila s firmou IronSource, jejíž produkt byl v minulosti označen za malware, tedy škodlivý software.

Je tak trochu ironické, že slovo unity v překladu znamená jednota. Doposud engine s tímto názvem sjednocoval velké i malé tvůrce v možnosti představit hráčské veřejnosti jejich tvorbu. Tentokrát se ale Unity povedlo sjednotit vývojáře proti sobě samotnému.