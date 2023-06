Paříž nevyšla, chystá se návrat zpět do Barcelony? Lionel Messi po dvou sezónách končí v PSG

Zatímco loni v prosinci se jeho jméno skloňovalo v souvislosti s novým fotbalovým bohem, který už dokázal vše, čeho se dá v tomto sportu dosáhnout, v uplynulých týdnech se spíš řešilo, jak dopadne jeho angažmá ve francouzském PSG. A spekulacím o možném odchodu je teď definitivní konec – Lionel Messi odehraje v sobotu poslední zápas v dresu pařížského celku. Kam půjde, je otázkou, ve hře jsou minimálně tři destinace.

Že není Lionel Messi v Paris Saint-Germain F.C. příliš spokojený, se nějak tak tušilo. Skoro by se dalo říct, že se sportovní novináři předháněli v tom, kdo přijde s peprnější zprávou o tom, že hvězdný Argentinec klub opustí a zamíří si to jinam. Olej do ohně přilil i samotný Messi, když minulý měsíc – bez uvědomění vedení PSG – odjel do Saúdské Arábie a vynechal tak trénink. Klub ho za to na dva týdny suspendoval.

Média spekulovala o tom, že měl právě na Blízkém východě jednat o novém angažmá v jednom z tamních klubů. Ostatně do Saúdské Arábie odešel i neméně slavný Cristiano Ronaldo, který v týmu an-Nasr pobírá miliardy korun ročně. Pořád ale jde o nepotvrzené domněnky, ovšem to, co už domněnkou není, je Messiho odchod z Paříže. Potvrdil to trenér PSG Christophe Galtier s tím, že Argentinec odehraje poslední zápas teď v sobotu.

„Měl jsem tu čest trénovat nejlepšího hráče všech dob,“ řekl Galtier novinářům. „V sobotu to bude jeho poslední zápas (odehraje ho proti Clermontu – pozn. red.) v Parku princů. Doufám, že ho přivítáme tím nejlepším možným způsobem,“ doplnil kouč, který trénuje mimo jiné Kyliana Mbappého nebo Neymara, tedy jedny nejlepších hráčů planety. Zároveň dodal, že kritiku, která se na Messiho snášela, „nepovažuje za oprávněnou“.

Největší otázkou teď zůstává, kam si to pětatřicetiletý Messi, který na loňském šampionátu v Kataru dotáhl svou Argentinu k titulu mistrů světa, zamíří dál. Stát se může cokoliv a nic není potvrzené, ve hře jsou ale zpravidla tři destinace. Jednou z nich je právě Saúdská Arábie, která láká hráče na vysoce lukrativní smlouvy. A dále je to samozřejmě Barcelona, tedy město, ve kterém Messi strávil dvacet jedna let a postavil tam kariéru.

Z katalánské metropole ale odešel předloni poté, co neprodloužil plánovaný kontrakt, jelikož si ho Barça, se kterou vyhrál desetkrát španělskou ligu a čtyřikrát Ligu mistrů, nemohla dovolit kvůli pravidlům finanční fair play španělské La Ligy. Tým teď trénuje jeho bývalý spoluhráč Xavi, jenž prohlásil, že si s ním o možném návratu promluví. Dále se mluví také o zámořské MLS, konkrétně Interu Miami, který spoluvlastní legendární David Beckham.