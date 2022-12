Tak obří smlouva tady ještě nebyla. Cristiano Ronaldo se upsal klubu ze Saúdské Arábie

Jaký je to pocit vydělávat každou minutu přes devět tisíc korun? O tom se nově bude moci přesvědčit Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších fotbalistů planety, který se po uplynulých nepovedených profesních týdnech upsal novému týmu. Tomu, u kterého jen málokdo věřil, že by to hvězdný Portugalec někdy udělal. Ale peníze jsou silná motivace. Zázemí špičkových evropských klubů přenechává jiným a vyráží do Saúdské Arábie, kde podepsal dvouletou smlouvu s týmem an–Nasr s astronomickým platem a prý „skvělými výzvami“.

Cristiano Ronaldo má za sebou vskutku nepovedené období. Začalo to mediálně hojně propíraným odchodem z anglického Manchesteru United, kam po nedostatečných úspěších přešel z italského Juventusu. Jakmile ale vyšel jeho velmi otevřený rozhovor pro britskou televizi, ve kterém kritizoval trenéra takzvaných Rudých ďáblů a jejich management obecně, bylo zřejmé, že v týmu, kde si jako mladík začal budovat zářnou kariéru, se už dlouho neohřeje.

S Manchesterem United se domluvil na ukončení smlouvy, což přišlo během dní, kdy se svým rodným Portugalskem bojoval o cenný kov na nedávném mistrovství světa v Kataru. Ani tam to nedopadlo, Portugalci vypadli proti Maročanům už ve čtvrtfinále. Nějakou dobu byl Ronaldo volným hráčem a napříč médii se řešilo, kam ve svých sedmatřiceti letech přestoupí. Padalo i jméno saúdskoarabského klubu an-Nasr – a právě tam teď velezkušený útočník přestupuje na rekordní smlouvu.

Po četných spekulacích o tom, jestli Ronaldo ještě přece jen nevyzkouší angažmá v nějakém elitním klubu z Evropy, přišlo potvrzení, že úhlavní fotbalový sok argentinské hvězdy Lionela Messiho dal přednost penězům než dalším reálným výzvám. An-Nasr si ho pojistil do roku 2025 a nabídl mu podle zdrojů respektovaného sportovního novináře Fabrizia Romana roční plat ve výši 200 milionů eur, přes 4,8 miliardy korun. To je nejvyšší suma v historii fotbalu.

Here’s Cristiano Ronaldo with Al Nassr shirt after contract signed until June 2025 🚨🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo

▫️ Agreement valid for two years and half;

▫️ Total salary will be close to €200m per year, but this includes commercial deal.

It’s the biggest salary ever in football. pic.twitter.com/ZnOg8lY6Wb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022