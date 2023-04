Pařížané v referendu odsouhlasili zákaz sdílených koloběžek. Vyřešit je chce i pražský primátor Svoboda

Pařížané řekli ne sdíleným elektrickým koloběžkám. Tedy alespoň někteří z nich. Proti koloběžkám se v nedělním referendu postavilo téměř devadesát procent hlasujících – jenže volební účast byla ani ne osmiprocentní. Výsledek mimořádného veřejného hlasování není nijak právně závazný, pařížská starostka Anne Hidalgová ale potvrdila dřívější slib, že se referendem bude řídit.

Společnosti Lime, Tier a Dott v Paříži provozují po pěti tisícovkách sdílených koloběžek. Podobně jako v jiných evropských metropolích včetně Prahy však obyvatelé francouzského hlavního města řešili špatně zaparkované nebo přímo na chodníku opuštěné stroje. O dalším osudu elektrokoloběžek ve svém městě tak Pařížané hlasovali v mimořádném nedělním referendu.

Zúčastnit se ho mohlo 1,38 milionu registrovaných voličů. Svůj hlas ale odevzdalo jen 103 tisíc z nich, tedy 7,46 procenta, 89 procent hlasujících nicméně podpořilo zákaz koloběžek. K dispozici měli 200 volebních místností, což je podle francouzských médií jen čtvrtina oproti běžným volbám. Deník Le Monde také upozornil na průzkum, podle kterého o referendu věděla jen třetina voličů do 24 let. Naopak u obyvatel nad 50 let to byly tři čtvrtiny, u lidí nad 65 let dokonce 90 procent.

Starostka Paříže Anne Hidalgová, která se už v dříve proti koloběžkám vymezila, po referendu potvrdila, že k 1. září letošního roku ve městě nebude možné sdílené elektrokoloběžky pronajmout. „Nicméně stále doufáme, že se starostkou Hidalgovou můžeme vyjednat rozumné omezení místo celkového zákazu, který je pro Paříž krokem zpět,“ cituje agentura Reuters reakci společnosti Lime.

Reuters také zmiňuje vyjádření společnosti Dott, podle které bylo referendum „silně ovlivněno velmi omezenými možnostmi, jak volit“. Negativně se k výsledku referenda postavil i francouzský ministr dopravy a jeden z často skloňovaných kandidátů na post starosty Paříže v příštích volbách Clement Beaune. Podle něj byla volba s ani ne osmiprocentní účastí „selháním demokracie“.

Sdílené koloběžky v Paříži fungovaly od roku 2018, stížnosti donutily po dvou letech vedení města ke snížení počtu poskytovatelů na trojici Lime, Tier a Dott. Jejich provoz byl podmíněn omezením rychlosti a vymezenými parkovacími zónami, samotné společnosti ve snaze omezit negativní dopady také opatřily své stroje poznávacími značkami pro snazší zjišťování pachatelů přestupků.

Praha chce koloběžky vyřešit do konce volebního období

Problém se sdílenými dopravními prostředky je hojně diskutovaným tématem i v dalších velkých evropských městech. Ani Praha není výjimkou. Její nový primátor Bohuslav Svoboda se přitom v nedávných rozhovorech nechal slyšet, že vyřešení poházených koloběžek po ulicích a chodnících hlavního města je překvapivě snadné.

„Abych vyřešil koloběžky v Praze, nemusím mít zákon. Stačí, abych měl náklaďák a dvůr, kam to svezu, a pak to budu vracet majiteli za poplatek za úschovu,“ prohlásil v polovině března pro Novinky.cz. Rafinovaně jednoduché řešení nicméně narazilo u Svobodových spolustraníků a partnerů z koalice SPOLU.

Magistrátní opozice před týdnem přišla s návrhem, aby se postupovalo právě podle primátorova plánu. Místo toho nicméně vedení města raději hlasovalo pro zadání právní analýzy. Svoboda posléze své vyjádření mírnil a hovořil například o nutnosti jasného označení vlastníků koloběžek.

Pro Aktuálně.cz také primátor, poslanec a lékař zmínil, že neutěšená situace s elektrokoloběžkami je něco, co by současné vedení města mělo úspěšně zvládnout vyřešit během volebního období, jež končí v roce 2026. Podobně jako v Paříži i v Praze fungují stroje Lime od Uberu, vedle nich své koloběžky provozuje i Bolt.