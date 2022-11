Peníze místo morálních zásad. David Beckham propaguje Katar za miliardy, čelí kritice od LGBT+

David Beckham je nejen známou fotbalovou hvězdou, ale také globální ikonou. Jeho charisma a sympatické vystupování mu přihrálo status oblíbené celebrity, která navíc své bohatství, nastřádané za profesionální kariéru i výdělečné spolupráce, dává také na podporu dobročinných organizací. Teď ale jeho renomé trpí pod vlivem rozhodnutí, které v souvislosti s mistrovstvím světa v Kataru udělal. Vybral si peníze místo morálních zásad.

Katařané si mohou dovolit rozhazovat, miliardy pro něj nejsou žádný problém. Před startem jednoho z nejkontroverznějších fotbalových mistrovství světa od roku 1978, kdy se šampionát konal v diktátorské Argentině, financovali výstavbu obrovských stadionů, zajišťovali luxusní zázemí pro smetánku, přizpůsobovali tomuto svátku vše, co šlo.

Získat tak do svých řad jednu z nejzajímavějších sportovních celebrit nemuselo být problém. A také, že nebylo. Opěvovaný David Beckham podepsal s katarskými funkcionáři velice lukrativní smlouvu na to, že bude Katar propagovat jako „skvělé místo k životu“. Primárně jde o promo pro zmíněný fotbalový turnaj, ale jen u něj to končit nemá.

Podle zdrojů, na které se odvolává britský deník The Guardian, má být Beckhamovi slíbena částka ve výši 150 milionů liber (4,2 miliardy korun), která bude rozprostřena na období deseti let. Bývalý fotbalista se zavázal, že bude Katar prezentovat jako místo, kde – s nadsázkou řečeno – sny přechází ve skutečnost. Natočil k tomu i video.

„Protože když se sny zúročí a spojí s odhodláním a tvrdou prací, přestanou být sny, ale stanou se skutečností. Chci vám všem říci: ‚Dnes je váš den, kdy můžete snít‘. Protože tomu, čeho můžete vy a vaši spoluhráči v naší krásné hře dosáhnout, se meze nekladou,“ říká Beckham v jedné části videa. A podobně naladěných projevů tam má několik.

Na spolupráci by ovšem nemuselo být nic zvláštního, pokud by Beckham reflektoval problémy, které Katar má. Není tajemstvím, že přistěhovalci musí pracovat ve velmi komplikovaných podmínkách, což se mělo projevit i během příprav na mistrovství, během kterých podle analýz deníku The Guardian zemřelo přes 6,5 tisíce zahraničních dělníků.

Je ovšem pochopitelné, že problematické podmínky, natož pak údajná úmrtí levné pracovní síly ze zahraničí, Beckham v předem připraveném spotu neřekne. Těch zvláštností je ale víc – například přístup k LGBT+. Jak zmiňuje americká CNN, Beckham tuto komunitu v minulosti podporoval. Psalo se o něm, že je takzvanou gay ikonou, byť je heterosexuál.

O to větším paradoxem pak je, že podporuje zemi, kde mají stejnopohlavní páry nulová práva a za jejich orientaci jim hrozí kriminál. Například Di Cunningham, spoluzakladatel skupiny Three Lions Pride, prohlásil, že kvůli této placené spolupráci by už neměl být Beckham považován za spojence LGBT+.

Vášně panují i na sociálních sítích, přičemž například známý britský moderátor a komik Joe Lycett prohlásil, že pokud Beckham od tohoto projektu odstoupí, věnuje deset tisíc liber, tedy asi 280 tisíc korun, fotbalovým charitativním organizacím LGBT+. Pokud ne, před nedělním zahajovacím ceremoniálem je veřejně roztrhá. Beckhama tak postavil před rozhodnutí, evidentně to ale k ničemu nebude. A je otázkou, zda slibu dostojí i Lycett.

A aby toho nebylo na kontroverzní konto Beckhama málo, v minulosti měl s Katarem jistý problém. Když totiž v roce 2010 podporoval anglickou kandidaturu na mistrovství světa 2018, pro média měl zmínit, že procesem, po kterém vedle Ruska zvítězil také Katar, je znechucen. Názory se samozřejmě mohou v čase měnit. Možná i vlivem peněz…