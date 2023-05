Perspektivní nuda v Brně. Startup pomáhá s napojením podnikových systémů na e-shopy firem

Rozhovor s Janem Koprajdou začíná tím, co žádný novinář nechce slyšet: „To, co my děláme, je strašně nudné. Vlastně to nikdo pořádně nechce dělat.“ A cože to je? „Integrace ERP systémů.“ OK, to fakt zní jako strašná nuda… „Ale teda máme blázinec, pořádně nestíháme. Právě proto, že to skoro nikdo nechce dělat, zakázek máme habaděj.“ Dobrá, na jeho projektu Syncagent asi něco nakonec bude.

ERP čili podnikový informační systém je něco, co používá každá trochu větší firma, ale zároveň i něco, co nebudí vášně ani nadšení, naopak v některých případech je zdrojem nemalé frustrace. Ale bez něj to zkrátka nejde, protože se v něm plánuje a řídí v podstatě všechno. Jenže napojit takový systém na další webové aplikace či e-shopy není vždy snadné, protože jejich komunikační rozhraní (v IT světě známá jako API) mívají mouchy a je nutné je u klientů dolaďovat. Do čehož se málokomu chce.

„Je spousta firem, které se věnují propojování různých systémů a nástrojů, ale integraci s ERP se často vyhýbají,“ krčí rameny Jan Koprajda. Když se tedy začaly množit dotazy klientů, pro které pracoval se svou vývojářskou společnosti Whys, jestli by jim s integrací ERP na e-shopy neuměli pomoct, ucítil příležitost.

Se svými kolegy totiž v zásadě funguje jako mezičlánek, který usnadní komunikaci mezi podnikovým softwarem, který v Česku nejčastěji dodávají firmy Abra, Stormware a jejich Pohoda, Helios či nadnárodní obr SAP, a internetovým obchodem či rozcestníkem, jež si velké společnosti otevírají.

Nechci to zakřiknout, ale přijde mi, že jsme narazili na zajímavou příležitost, možná dokonce na díru na trhu.

„První dotazy se objevily kolem roku 2019. Během covidu, jak narostl zájem o e-commerce a spousta hráčů se vrhla do internetového obchodu, to jen zesílilo. Takže od roku 2021 se tomu věnujeme hodně. Syncagent je takový náš interní startup, chystáme ale jeho vydělení, bude to už samostatná firma,“ říká čtyřicetiletý Koprajda. A připomíná, že před rokem pro něj pracovalo 15 lidí, nyní už jich je 23 a do konce roku počet stoupne na tři desítky.

„Nechci to zakřiknout, ale přijde mi, že jsme narazili na zajímavou příležitost, možná dokonce na díru na trhu. Určitě nechci říkat, že teď buduju firmu, která změní svět a bude z ní dolarový jednorožec, ale slušný byznys to být může,“ naznačuje ambice Koprajda a zmiňuje příběh jiné brněnské IT společnosti Integromat, kterou za 2,5 miliardy korun koupil německý podnik Celonis.

Pro Koprajdu nejsou Syncagent ani jeho agentura Whys (pojmenovaná podle anglického slova why, tedy proč) první byznysovou štací. Podnikat začal už během studia informatiky na Masarykově univerzitě, kdy provozoval server o křesťanské muzice a přivydělával si tvorbou webových stránek a v roce 2015 začal budovat Whys s tím, že se od vytváření webů postupně posunuli směrem k B2B řešením.

Whys momentálně funguje bez zásadních zásahů svého majitele a zakladatele, ten se tak může víc věnovat Syncagentu a vůbec i tématu ERP systémů, které – jak už opakovaně zaznělo – možná nejsou nejvíc sexy, ale korporace je nutně potřebují. S pomocí agentury CreatiCom proto pravidelně vytváří odborný erpácký obsah i pro svůj LinkedIn a přiznává, že se čím dál častěji na něj nebo jeho firmu zákazníci obracejí i s žádostmi, aby jim pomohli vybrat podnikový software.

„Začínáme spolupracovat s partnery jako Shopify, Baselinker či Depoto na jedné straně a s velkými ERP systémy typu Abra nebo Pohoda. Pomáháme propojovat oba světy,“ usmívá se Koprajda a neskrývá, že by se rád se Syncagentem podíval i do zahraničí: „Jednáme i se zahraničními partnery. Když něco funguje v Česku, není důvod, abychom to nezkusili i v cizině.“