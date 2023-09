Až příště půjdete po Václavském náměstí, kromě sochy svatého patrona naší země tam uvidíte i obřího Pikachu. Žlutého pokémona, který se stal ikonou známé zábavní značky. Bude se vás snažit nalákat do nového pokémoního obchodu, který je jediný svého druhu v Česku. V prostorách svého knihkupectví ho v neděli slavnostně otevřela společnost Luxor.

Pokémony najdete ve videohrách či v kreslených seriálech, ale obrovské popularity dosahují také ve formě karetní hry. Ta může být odlehčenou zábavou pro nejmladší hráče, ale i sběratelskou vášní pro movité fanoušky, kdy nejcennější a nejvzácnější karty dosahují milionových hodnot. Právě na světově i v Česku nesmírně oblíbenou hru se zaměřuje nový obchod v Praze.

„Lokace Václavského náměstí přímo vybízela k tomu, abychom fenomén Pokémon uchopili trochu jinak a vyzdvihli tento brand v rámci naší prestižní a největší prodejny Palác knih Luxor,“ říká pro CzechCrunch Klára Unzeitigová, vedoucí marketingu známého knihkupectví. Právě v prostorách jeho vlajkové prodejny v centru Prahy se Pokémon shop nachází. Včetně sochy Pikachu v nadživotní velikosti.

Zboží značky Pokémon je běžně k mání i v jiných obchodech, ten od Luxoru ale bude jediným s oficiální licencí od The Pokémon Company. Podle zástupkyně firmy by to mělo znamenat jistotu originálního původu produktů i největší výběr karet. A to včetně limitovaných edicí, jež mají být dostupné za běžné retailové ceny. V nabídce zájemci naleznou i pokémoní merch, celkem budou moci vybírat ze zhruba sedmi tisíc produktů Pokémon.

„Zákazníci se v tuto chvíli mohou těšit na tři exkluzivní boxy a jinak vyprodané oblíbené produkty. Na podzim představíme další prémiové produkty, které tento prostor obohatí,“ uvádí Unzeitigová. Kromě nabídky zboží je i samotný prostor výjimečný. „Je plně postavený v duchu a brandu Pokémon. Nejbližší Pokémon shop tohoto druhu je v Londýně. Věříme, že se na zákazníky a děti přenese výjimečná atmosféra,“ dodává.

Nová prodejna je výsledkem dvouletého vyjednávání a další metou v dlouhodobější strategii firmy. „Velká zásluha na vzniku projektu patří také ADC Blackfire, českému distributorovi karetní hry. Na Pokémon jsme se zaměřili před lety v rámci nových konceptů naší maloobchodní sítě a zařadili jsme se mezi největší prodejce karet Pokémon v Česku,“ říká Unzeitigová. Procento tržeb, které Pokémon u knihkupectví ze skupiny Rockaway Capital tvoří, nicméně nekomentuje.

O popularitě japonské značky svědčí mimochodem i skutečnost, že Česko má v karetním Pokémonu mistra světa. A právě Ondřej Škubal, jenž loni ovládl světový šampionát, se slavnostního otevření prodejny na Václavském náměstí zúčastnil. Stejně jako davy – nejen mladých – zájemců o autogram, o dárek pro ty nejrychlejší návštěvníky nebo prostě o nákup nových karet.