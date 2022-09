Pikantní předehra, pak nijaký film. Aférami ověnčené drama To nic, drahá chce být jiné, ale není

Ještě před třemi týdny toho byly plné filmové weby. A nejen ony. Okolo druhého filmu k režírování zběhnuvší herečky Olivie Wildeové se vyrojilo snad všechno, co má potenciál upoutat pozornost – milostný vztah mezi ní a o deset let mladší hlavní mužskou hvězdou, zpěvákem Harrym Stylesem, neskrývaná nevraživost hlavní ženské představitelky Florence Pughové, důraz na sex, Stylesův údajný plivanec na Chrise Pinea a další. I kdybyste nechtěli, tohle vás muselo zaujmout. Teď do kin dorazil i samotný snímek To nic, drahá. Výživnosti mediálního humbuku, který by mohl vstoupit do učebnic PR, ale neodpovídá. Zde jsou naše první dojmy.

Naopak začíná docela dávat smysl věta, kterou na jedné z propagačních akcí – kam ostentativně nepřicházela Florence Pughová – pronesl Harry Styles. A bez nadsázky jí vyrazil dech vedle sedícímu Pineovi. Popová megastar, která vyprodává koncerty po celém světě včetně Česka, totiž pronesla, že „to nejlepší na tomhle filmu je, že vám připadá jako film“.

Styles, který ve snímku ukazuje, že hraní pro něho není zrovna tou nejsilnější stránkou, tím chtěl říct, že předkládaný příběh je jednoduše něco, na co se vyplatí jít do kina. Bezděčně tím ale popsal, jaké To nic, drahá skutečně je – prostě další film, který vás ničím zvláštním neupoutá, a proto se o něm nedá nic moc říct.

A přitom se tolik snaží. Nejen hvězdným obsazením, ale samozřejmě i zápletkou, která je ale na první pohled tak líbivá a průhledná, že si tím sama podkopává nohy. Děj filmu se odehrává v rámci podivného projektu Victory, který se skládá z idealizovaného amerického městečka 50. let – umístěného ale kamsi doprostřed nehostinné pouště – a tajemného výzkumného centra, kam každý den odjíždějí manželé za prací.

Foto: Vertical Entertainment Florence Pughová a Harry Styles hrají bezhlavě zamilované manžele

Jejich ženy (ve filmu není nikdo single) zatím nahodí k parádním šatům umělohmotné rukavice a s úsměvem se pustí do uklízení a vaření, protože jejich úkolem je vypadat jako ze škatulky, postarat se dobře o své muže a na nic se neptat. A dohromady takto vybudovat lepší společnost.

Že je za tím vším cosi zkaženého, asi není třeba dodávat. Po čase na to začne přicházet Alice (Pughová), která si do té doby žila velice spokojeně a živočišně se svým manželem Jackem (Styles), nejlepší kamarádkou a sousedkou Bunny (Wildeová) a na všechny a všechno dohlížel tvůrce komunity Frank (Pine).

Problém tohoto rozložení je, že je od úvodních titulků v podstatě jasné, jak se bude příběh vyvíjet a kdo v něm bude zastávat jakou roli. Ne nadarmo se v souvislosti s To nic, drahá zmiňují Stepfordské paničky a filmy jako Truman Show nebo Uteč. Takže jen čekáte, kdy přijdou ty zvraty, které přijít mají, a zda se to celé podaří Wildeové a scenáristům nějak chytře ukončit. Protože antiutopická témata mají vždycky potenciál k tomu, aby něco řekla. A že by se hlavní autorky rády vyjádřily k vzájemnému fungování mužů a žen, to je víc než jasné.

Nepodaří. Zatímco román Iry Levina děsí svou bezvýchodností (a poslední filmová, i když komediální, verze s Nicole Kidman obstojí aspoň jako rodinný film na nedělní odpoledne) To nic, drahá působí jako studentské žánrové cvičení. Což vzhledem k tomu, že Olivia Wildeová s režírováním pořád ještě začíná, vlastně tak trochu i je. S poctivou stylizací, neobvyklými záběry a vůbec řemeslnou obratností.

Nahoru ho táhne skvěle hrající Florence Pughová, která po právu patří mezi vycházející hvězdy a objeví se mimo jiné třeba i v druhém díle Duny coby nešťastným osudem stižená princezna Irulán. Naopak nikam ho neposouvá nepatřičný Styles, který ze všeho nejvíc vypadá jako teenager navlečený do obleku, který se snaží dělat dospělého a úplně mu to nesedí.

Foto: Vertical Entertainment Součástí života ve Victory jsou i komunitní hodiny baletu

To ale tolik nevadí. Mnohem horší je i také jakoby studentská nezkušenost a nedotaženost v kombinaci se snahou o originalitu a o to být šokující, která se projevuje zejména tím, že se všechno děje častěji schematicky (a proto předvídatelně) než přirozeně. Ke konci už film uhání zběsile podle potřeb scénáře k rychlému zvratu a závěru plnému odkazů i překombinovaných náznakových vysvětlení. Což prvotnímu očekávání vůbec neodpovídá.

S největší pravděpodobností se tak na To nic, drahá bude vzpomínat jako na „ten film, kolem kterého se tolik nadělalo“, ale jako takový za pozornost tolik nestál. A to i přes to, že je v něm spousta opulentních scén.

A mimochodem, podle Olivie Wildeové Harry Styles na Chrise Pinea neplivnul.