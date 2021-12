Možná si jich ani nevšimnete, obvykle se totiž poměrně nenápadně krčí v jednom z rohů stolů v restauracích. Destičky s QR kódy a nápisem Qerko se přesto stávají něčím, co už se nevyplatí přehlížet. Vidí to restaurační zařízení: využívá je už víc než 900 podniků, zatím hlavně v Praze, ale zdaleka ne jen tam. A všimli si toho i větší partneři. Qerko se teď spojuje s Mallpay, což je kombinace, která umožní návštěvníkům dát si pivo v předvánočním čase, ale zaplatit za něj až příští rok.

Nejde samozřejmě zdaleka jen o pivo. V posledních měsících přibývají do Qerka přes čtyři desítky restaurací každý měsíc, ale předvánoční sezóna je vlastně slabší. V létě to totiž byl i trojnásobek. Počet pravidelných uživatelů se už počítá na desetitisíce. Rostoucí platforma přitom počítá s jednoduchým přístupem, tedy doslova. Jednoduše se mohou hosté restaurací, kaváren nebo třeba i barů, zatím především co se týče plateb, obsloužit sami.

A čím snazší bude pro tyto hosty vyřešit účet, tím více toho mohou nakoupit. Tím roste i počet těch, které stihne podnik obsloužit. Host si totiž ze zmíněného rohu stolu kód sám naskenuje do telefonu, čímž se mu otevře účet s jeho útratou. Tu může bez obsluhy obratem sám zaplatit, případně může každý host uhradit svou část.

Qerko toho plánuje více. Expanze do stovek nových restaurací, kterou nám slíbilo v červnu, by službě šla – s tím jí ostatně pomáhá také Plzeňský Prazdroj, který Qerko doporučuje svým partnerským podnikům. Nově oznámená spolupráce ale může zahýbat s cash flow podniků i domácností.

Aplikace Qerko umožňuje v restauracích platit pomocí QR kódů Foto: Qerko

„Česká gastronomie nyní potřebuje silné impulsy. Jednou z důležitých součástí naší mise je přivádět nové hosty a dělat z nich pravidelné zákazníky,“ uvádí Lukáš Kovač, spoluzakladatel a výkonný ředitel Qerka. „Větší rozmanitost a svoboda v placení tomu může pomoci,“ věří.

S Mallpay umožňuje tuzemský startup, který roste i díky investicím Mitonu, útratu zaplatit až po 14 dnech, a to až do výše pěti tisíc korun. Nebo ještě víc: klienti, kteří využívají některý z ověřených účtů Mallpay, zároveň mají limit až 50 tisíc korun na 50 dnů s možností dalších splátek.

Štědřejší zákazníci

„Placení útraty pomocí Mallpay najde uplatnění jak v barech, kde si jednou za čas chceme pořádně užít, tak při spojení pravidelných plateb za meníčkové obědy do jedné. Zároveň leckoho zachráníme v případě, kdy vyrazí do restaurace bez peněz v očekávání, že ho protistrana pozve. A smysl má pochopitelně i v současné situaci, kdy to je jedna z nejnebezpečnějších cest, jak platit,“ představuje si Adam Kolesa, CEO Mallpay.

Šéf služby nabízející odložené platby, která vzniká pod křídly ČSOB a Mall Group, přitom naráží na přístup, kdy někteří zákazníci i po roce a tři čtvrtě oceňují co nejmenší styk s ostatními lidmi. Pro Mallpay to zároveň znamená, že jeho rychlé odložené platby míří poprvé mimo online. Obě firmy přitom zmiňují, že takzvané BNPL (Buy Now Pay Later) platby – tedy kup teď, plať později – přivádějí do gastronomie nové zákazníky.

Zajímavé pro restaurace je v tomto smyslu ovšem i spropitné, které služba podle svých dat deklaruje. To dosahuje 7,3 procenta, a byť sice meziročně lehce kleslo, u klasických karet dosahuje čtyř procent. A první čísla naznačují, že odložené platby skutečně mají šanci zákazníky rozhýbat. Podle Mallpay je za štědrostí a vyšším utrácením zákazníků především lepší kontrola nad útratami, které mohou sledovat ve svém telefonu. Pokud si povolí utratit až 1 500 korun za večeři, spíše se budou držet u horní hranice této hodnoty.

Zájem na tom má i Qerko. Jeho byznys model je totiž založený převážně na transakcích, kdy si firma bere z každé platby malý poplatek. Čím více tedy Qerko pomůže restauracím, tím více za něj restauratér zaplatí, avšak ve finále by měla dle jeho zakladatele také svůj chod více zrychlit a tím pádem i vydělat více peněz než bez digitalizační služby. Využít lze v aplikaci také další platební služby jako Apple Pay, Google Pay (přes ně si lze připojenou kartou odložit platbu i přes Twisto) či některou ze stravenkových karet.

Prozatím se Qerko rozšiřuje po Česku. V Praze s ním zaplatíte například v Kolkovně Dock, Baru Čekárna, Pivu Karlín či Turnovské pivnici Waltrovka. Mimo hlavní město si jej vyzkoušejte třeba v Restauraci Símalka v Kráštelci nad Ohří, Bowling centru v Kopřivnici nebo Coradia Cafe v Teplicích. Celkem jde už o více než 900 podniků.