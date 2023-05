Pivo, pečivo a pstruzi. Společnost Meriton Martina Řezáče se proinvestovala k síti rybích bister

Klidná síla investiční skupiny Miton. Tak označuje společnost Meriton její zakladatel Martin Řezáč. V jejím aktuálním portfoliu se nachází lokální byznysy z různých segmentů, v nichž Řezáč se svým týmem hledá smysluplný průsečík. Jednou z velkých výzev je gastronomický sektor, do kterého Meriton vkročil nejprve v roce 2020 prostřednictvím pivovaru Volt, následně se přidala akvaponická farma Rybí zahrada a o rok později pekárna Náš chléb. A i když byla primárním záměrem produkce a výroba, nyní se z Meritonu a jeho projektů postupně stává nový hráč na poli českých restaurací.

Meriton je širší součástí skupiny Miton od roku 2018, jelikož chtěl Martin Řezáč společně s původními zakladateli Mitonu vytvořit nezávislou investiční větev, která by měla trochu jiné zaměření. Miton se totiž primárně soustředí na investice do startupů, v hledáčku Meritonu jsou pak firmy, které jsou z podstaty spíše konzervativní a dlouhodobé, patří tedy například do oblasti investičních komodit, energetiky, lokální gastronomie či nemovitostí.

„Podniky v portfoliu držíme tak, abychom je mohli trvale budovat. Nejvýznamnější jsou investiční komodity, se kterými jsme začali a reprezentuje je zejména dnes již významná společnost Golden Gate (největší prodejce zlata u nás, pozn. red.), silnou odnoží je aktuálně hodně investovaná energetika například v podobě rozvoje a vývoje ve firmě Rayo a developmentu vlastních projektů obnovitelné energetiky a v průběhu posledních let se přidal i gastronomický segment, primárně tedy gastronomická produkce,“ přibližuje Řezáč.

Do gastronomie se Meriton vrhnul s plným vědomím toho, že to není jednoduchý obor. Ruku v ruce s ním jde spousta dřiny, zároveň není překotně ziskový. Jenže právě tato oblast a její hodnota je pro koncové spotřebitele nejhmatatelnější. Potraviny nakupují takřka každý den, když se jim tak dostává kvalitní produkce z Česka ve větší míře, je to něco, z čeho má prospěch celá společnost.

Foto: Rybí zahrada Podle Řezáče je Rybí zahrada jednou z nejdisruptivnějších součástí gastroportfolia Meritonu

Ten je asi nejpatrnější v případě akvaponické farmy Rybí zahrada, která má díky inovativnímu přístupu k zemědělství cenný ekologický rozměr, zároveň na český trh dodává čerstvé rybí maso nezatížené zbytečnou chemií. Do portfolia Meritonu se přitom společnost Jana Duška a Michala Hráška dostala náhodou. Martin Řezáč se totiž na místo, kde se jejich rybí farma nachází, vydal kvůli prohlídce nemovitosti.

„Když jsem Rybí zahradu viděl, přišla mi naprosto úžasná – z hlediska toho, jak je v Česku unikátní, tak z hlediska čistoty celého byznysu. V rámci gastrooblasti Meritonu jde určitě o nejvíc disruptivní společnost, protože mění způsob uvažování o zemědělství a o našem stravování. Kvůli tomu jde zároveň ale také o nejtěžší projekt. S majiteli zahrady stojíme před výzvou, jak jejich ryby dostat mezi co nejvíce lidí,“ vysvětluje Řezáč.

Původním plánem bylo přinést ryby z akvaponie do českých restaurací a jiných gastronomických provozů, jenže přišla pandemie a majitelé podniků měli jiné starosti. Po odeznění covidu nastala doba šetření a nejistot kvůli energetické krizi a válce na Ukrajině. Konzumaci ryb navíc nenahrává ani fakt, že Češi jsou jednoduše zvyklí na to jíst kapra – a to jen o Vánocích – nebo cenově dostupného lososa ze sádek, kde ryby rostou v příšerných podmínkách. V Rybí zahradě se tak Meriton od svého investičního vstupu zapojuje ve větší míře i do celé byznysové strategie.

A právě během přemýšlení nad tím, jak pomoci jednomu podniku v růstu, přišlo organické zapojení dalších gastronomických společností z portfolia Meritonu. Martin Řezáč si totiž uvědomoval, že nemá cenu ryby z akvaponie tlačit do velkých obchodních řetězců. Dostat se do nich je pro malé producenty takřka nemožné a potíže s tím mají i ti velcí. Marže jsou všechno jen ne příznivé, tlak na požadované objemy velký a negativně motivovaný vysokými pokutami, českým zemědělcům nesvědčí ani obrovská produkce ze zemí jižní Evropy.

„Takovým zemím se nedá konkurovat, protože dodávají ohromné množství surovin za úplně jiné ceny. Navíc dostávají velké dotace, přitom kvalita potravin, které dodávají do obchodů, je naprosto žalostná. Po tom, co jsme Rybí zahradu začali prodávat na Rohlíku a Scuku, tak jedinou cestou bylo vytvořit vlastní prodejní kanály po vzoru pekárny Náš chléb, se kterou jsme začali spolupracovat v roce 2021,“ říká Řezáč.

Pekárna Náš chléb, kterou před více než dvěma dekádami založil Ivan Šnajdr, má totiž vybudovanou síť více než stovky prodejen s pečivem, kde je prostor i pro prodej produktů třetích stran. A právě vytvořením vlastního prodejního kanálu, které se Šnajdrovi během let podařilo, se v Meritonu inspirovali i při plánování strategie Rybí zahrady. Avšak místo toho, aby lidem napřímo prodávali syrové, zavakuované ryby se rozhodli, že začnou tvořit síť bister, kde budou moci lidé ryby rovnou ochutnat.

Foto: Pivovar Volt Ve Voltu aktuálně hledají místo pro nový pivovar

Skupina, která je intenzivně zapojená v energetice a investičních komoditách, tak začala společně s projekty v rámci svého portfolia budovat síť vlastních gastronomických provozů. Sice to původně nebyl záměr, ale ukázalo se, že aby byly její teze dlouhodobě udržitelných byznysů postavené na reálném základu, je potřeba jít až k zákazníkovi a Rybí zahradu postrčit právě tímto směrem. První bistro vzniklo jako stánek na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích – lidé zde mohou ochutnat rybí speciality jako rybí burger, fish dog, rybí tortilu nebo rybí kari.

Další provoz otevře v Turnově přímo na Zlaté stezce Českého ráje. Budou ho mít na starosti lidé z pivovaru Volt z Jablonce nad Nisou. Prodej specialit z akvaponické produkce se ale zalíbil také franšízantům z pekárny Náš chléb, a tak se do něj rozhodli také vstoupit prostřednictvím food trucku, se kterým budou objíždět různé trhy a festivaly. Gastronomický kruh skupiny Meriton se tak uzavírá v podobě sdílené ekonomiky. Řezáč navíc prozrazuje, že v plánu je otevření dalšího podniku, který vznikne v pražských Holešovicích. A i zde se zaměří na pokrmy z rybího masa, které bude doprovázet pivo z Voltu.

I co se týká pivovaru Volt, za kterým mimochodem stojí zakládající partner skupiny Miton Milan Zemánek, má Meriton další investiční plány. „Odbyt piva z Voltu roste, což se musí občas řešit tím, že vaříme pivo v jiných pivovarech. A to je problém, protože nelze zajistit konzistentní kvalitu a nemáme ani jistotu, že se bude vařit v momentě, kdy je to potřeba. Aktuálně tak hledáme místo pro postavení většího pivovaru, který bude co do produkce minimálně desetkrát větší,“ dodává k plánům Řezáč.

Jednotlivé společnosti si tak v nadcházejícím období vyžádají četné investice. A to jak ty z oblasti gastronomie, tak ty z oblasti energetiky a investičních komodit. V prodejci zlata Golden Gate totiž aktuálně budují novou investiční platformu, s Rayo se chtějí v Meritonu zaměřit na vytvoření infrastruktury udržitelné energetiky. V nadcházejícím období se tak nebudou aktivně rozhlížet po dalších firmách, maximum úsilí půjde na organický růst vlastních byznysů.