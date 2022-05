Díky italskému startupu iSpace2o by se v přímořských letoviscích mohl brzy objevit technologický výstřelek kombinující schopnosti člunu a ponorky. Po hladině by toto plavidlo mělo být schopné plout rychlostí až 43 kilometrů za hodinu. A když by na to přišlo, mohlo by pasažéry dopravit až 50 metrů pod hladinu. Ke svému pohonu bude navíc využívat elektřinu, takže bude tiché a ekologické. Sci-fi? Deepseaker DS1 prý již zamířil do výroby.

Deepseaker DS1 je zkrátka světovým unikátem, který slibuje spoustu zábavy, zároveň však vyvolává řadu otázek. K pohybu využívá takzvaný hydrofoiling, tedy speciální křídla upevněná na trupu plavidla, která mezi ním a masou vody vytvářejí při určité rychlosti vztlak. Díky tomu se loď může vznést nad hladinu, po níž se pohybuje klouzavým pohybem. Nemusí tak příliš řešit odpor vody.

V kombinaci s elektrickým pohonem na tomto principu staví například švédský startup Candela, který hydrofoilingem efektivně řeší relativně nízký dojezd elektrifikovaných člunů se standardním typem plavby. Pohonné ústrojí Deepseakeru dodala společnost Sealence a iSpace2o u něj mimo efektivity vyzdvihuje také nízkou hlučnost.

Foto: iSpace2o Loď je kapsule s elektrickým pohonem a údajnou schopností samovýroby kyslíku

Jak daleko dokáže plavidlo s pomocí elektřiny plout, ale firma nezveřejnila. Nicméně prý již uvažuje i o využití určité formy vodíkového pohonu. Jedná se však o relativně vzdálenou budoucnost.

Jako sci-fi zní i schopnost plavidla ponořit se pod hladinu, o to více přijde-li řeč na možnost získávat kyslík během pobytu pod vodou. O to by se měla starat technologie společnosti s příznačným názvem Like-A-Fish. Ta měla vyvinout elektrickou odstředivku beroucí kyslík z mořské vody. Ovšem pohled na archaické webové stránky společnosti příliš velkou důvěru ve funkčnost takového zařízení nevyvolává.

Možná i to je důvod, proč společnost iSpace2o neopomněla přidat nafukovací záchranné balóny, které v případě nouze vynesou plavidlo zpět na hladinu. Dalším bezpečnostním prvkem je i dvouplášťová konstrukce, která chrání kabinu před fyzickými nárazy.

Aby však k takovým kolizím nedocházelo, měla by být kabina vybavena navigací s umělou inteligencí, která bude promítat informace i na velký head-up displej s rozšířenou realitou. Součástí kabiny budou také vestavěné GoPro kamery a neměly by chybět ani hydrofony pro snímání podvodních zvuků.

Foto: iSpace2o Deepseaker kombinuje technologické výstřelky jako je elektromobilita, hydrofoiling a časem třeba i vodíkový pohon

Byť Deepseaker může připomínat stroj z románů Julese Verna, výroba prvního exempláře již měla být zahájena. Projekt je financován národní italskou investiční agenturou pro rozvoj a podporu podnikání Invitalia a o výrobu by se měli postarat inženýři týmu Blaze Performance, který závodí v šampionátu extrémně výkonných člunů F1H20.

Deset exemplářů tohoto plavidla prý již objednala blíže nespecifikovaná společnost provozující výletní lodě. Právě pro tyto podniky by plavidlo mohlo představovat alternativu ke klasickými miniponorkám, které slouží pro pobavení turistů. Kdy přesně by mohli poprvé usednout do Deepseakeru je momentálně těžké odhadovat. Pokud se však podaří projekt dotáhnout do zdárného konce, budou se jistě na vyzkoušení nového plavidla stát fronty.