Po 10 letech skončili jako šéfové. Jak se nezbláznit? Cestovali jsme, říkají Braverman s Dvořákovou

Oba vedli poslední dekádu výrazné firmy české e-commerce, které svého času patřily do stejné skupiny Mall Group. Jitka Dvořáková řídila e-shop CZC.cz, Tomáš Braverman stál v čele srovnávače Heureka. Letos ale oba ve vrcholných funkcích skončili a… vypravili se na cesty, aby si odpočinuli. Každý zvlášť samozřejmě. „Vzala jsem kufr, batoh a jela jsem,“ líčí Dvořáková v CzechCrunch Podcastu. Po výpravě do exotiky sáhl i Braverman.

Jitka Dvořáková byla generální ředitelkou CZC.cz od roku 2013 a z firmy odešla letos na jaře poté, co ji plně převzala polská skupina Allegro. „Hned ten první den, kdy jsem měla prázdný kalendář i e-mailovou schránku, jsem vyrazila, protože jsem se tohoto momentu bála. Už jsem to jednou zažila,“ popsala zkušená manažerka, jak prožívala čas bezprostředně po odchodu z křesla CEO.

Zavzpomínala i na to, co se dělo v roce 2009, když také po deseti letech opustila manažerská patra nadnárodní značky Philips: „Onemocněla jsem z toho, bylo to strašně nepříjemné. Když jsem se ráno probudila a zjistila, že nic nemusím, najednou jsem neviděla důvod vstávat. Po devíti dnech děti chtěly volat doktora. Takhle nějak si představuji depresi.“

Aby bezprizorní stav, který zná řada vytížených lidí, kteří skončí na svých postech, neprožila znovu, tak si letos rozplánovala program. Takže ihned poté, co skončila v CZC.cz, zahájila období cestování, které nakonec trvalo dva a půl měsíce. „Od konference v Chicagu přes lezení na Tubkal v Maroku až po Vnější Hebridy,“ vyjmenovala v CzechCrunch Podcastu, který si můžete pustit na odkazu níže nebo na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech a na YouTubu.

Spolu s Jitkou Dvořákovou byl hostem ve studiu i Tomáš Braverman, který mezi roky 2013 a 2023 vedl cenový srovnávač Heureka. S Dvořákovou se dobře znají, protože obě firmy, v jejichž čele stáli, byly svého času součástí téže skupiny Mall Group. A i Braverman podobně jako Dvořáková vyrazil po odchodu z role CEO do světa.

„Jel jsem na čtrnáct dní do Kambodži. Sám s batohem. Bylo to hodně zajímavé, byl to neskutečný zážitek, po němž si člověk pak váží toho, co tady máme,“ zdůraznil manažer s tím, že oblast jihovýchodní Asie jej dlouhodobě lákala. „Plánování proběhlo tak, že jsem poprosil Barda nebo ChatGPT, ať mi připraví cestovní itinerář. Zarezervoval jsem pak jen první noc a dál jsem plánoval ze dne na den. Užíval jsem si, že cestuju sám a nemám odpovědnost za rodinu,“ dodal v CzechCrunch Podcastu.

Zároveň ale Braverman i Dvořáková připustili, že příliš dlouho nevydrží nic nedělat. „Těšil jsem se na sabbatical, ale zjistil jsem, že mě nebaví nic nedělat,“ řekl se smíchem Braverman, který po odchodu z čela Heureky působí jednak jako poradce vedení firmy, jednak školí a mentoruje jiné manažery.

V zápřahu je i Dvořáková, kterou oslovilo několik menších a středních e-shopů, jestli by jim nepomohla strategicky vyrůst. Jak u ní tedy vypadal předvánoční čas, kdy je po deseti letech oficiálně bez vysoké funkce? „Sezonu mám takovou, jaká má být a na jakou jsem z e-shopů zvyklá,“ uvedla.

