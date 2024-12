Po dluhopisech Rohlíku se zase zaprášilo. Za necelý měsíc Čupr upsal tři miliardy a přidává další

Uložit 0

Přibližně v polovině listopadu Tomáš Čupr opět umožnil investorům nakoupit dluhopisy jeho online supermarketu Rohlík. Objem emise byl stanoven na tři miliardy korun s možným navýšením a nyní již hlásí, že společnost Rohlik.cz Investment, mateřská společnost Rohlik Group, tuto emisi úspěšně dokončila. V reakci na silnou poptávku se ji ale rozhodla navýšit o další miliardu, úpis tak pokračuje do 20. prosince.

Pro Rohlík jde již o třetí emisi dluhopisů, například v roce 2021 to bylo 1,7 miliardy korun, další miliarda přibyla loni. „Aktuální emise navazuje na dvě předchozí a velmi úspěšné emise, kdy se po dluhopisech doslova zaprášilo. Investoři je naposledy vykoupili během pouhých osmačtyřiceti hodin,“ komentuje Čupr.

„Společnost během úpisu zaznamenala dotazy držitelů dluhopisů z předchozí emise na možnost vyměnit je za dluhopisy nové emise a podpořit tak ambiciózní růst firmy a její investice na nových trzích. Přestože emitent dosud nerozhodl o dřívějším splacení předchozí emise dluhopisů, vyjde vstříc individuálním žádostem investorů,“ popsala společnost v tiskové zprávě.

Tato výměna má investorům přinést výnos během dalších pěti let a má překonávat výnosy předchozí emise. Aktuální dluhopisy přitom nabízí základní výnos do splatnosti deset procent ročně, který zahrnuje výnos z kuponu (šest procent ročně) a k tomu mimořádný výnos ve výši dvacet procent vyplácený na konci splatnosti dluhopisu, v přepočtu čtyři procenta ročně. Na emisi se podílejí J&T Banka, Česká spořitelna a PPF banka.

„Prostředky získané z třetí emise dluhopisů využije Rohlík.cz Investment na své refinancování, provozní rezervy a zejména další rozvoj například v podobě široké expanze na zahraničních trzích,“ popisuje společnost. Pod vedením Čupra minulý měsíc Rohlík začal prodávat potraviny na německém Amazonu, samotný internetový gigant přitom svůj vlastní rozvoz pod značkou Fresh ukončil.

„Máme za sebou pár dní, ale je to nečekaně pozitivní, několikrát více, než Amazon předpovídal,“ popsal tehdy pro CzechCrunch počátek nové spolupráce Čupr. „Je to obří. Dodá nám to velkou distribuční sílu. Je to podobné, jako kdyby nás Apple propagoval ve svém obchodě s aplikacemi. To jsou známé příběhy, kdy pak vývojářům najednou za pár hodin přibudou desítky milionů stažení,“ uvedl zakladatel skupiny Rohlik Group, pro jejíž další budoucnost je úspěch na německém trhu klíčový.

Kromě emise nových dluhopisů Čupr prostřednictvím Rohlik Investment společně s J&T otevřel nový investiční fond Rohlik Growth SICAV. Fond má investovat exkluzivně do akcií Rohlik Group a jeho celková hodnota má činit přes 120 milionů eur (tři miliardy korun), přičemž cílí na očekávaný výnos mezi patnácti až dvaceti procenty.

Čupr zároveň vystoupil v podcastu J&T Banka Talks, kde podle portálu Kurzy.cz potvrdil valuaci Rohlíku na úrovni 1,86 miliardy eur, v přepočtu 46,7 miliardy korun. Samotný Čupr ale poznamenal, že toto ocenění proběhlo 14. října, tedy před uzavřením zmiňované dohody s Amazonem, což může hodnotu firmy dále výrazně navýšit.