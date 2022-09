Jak investovat s Tomášem Čuprem? Rohlík vydává dluhopisy za miliardu, úrok je 10 procent

Jen pár měsíců poté, co Tomáš Čupr nabral pro svůj Rohlík rekordní, více než pětimiliardovou investici, chce znovu vyztužit finanční zásoby. Tentokrát ale hodlá sáhnout po jiném osvědčeném nástroji, a to po dluhopisech. Akorát s podstatně vyšším úrokem, než na jaký byl v minulosti zvyklý.

Česká národní banka schválila v závěru září nový emisní prospekt, podle kterého si Rohlík půjde až pro miliardu korun. Že se něco takového chystá, ostatně naznačily už červencové úpravy dluhopisových dokumentů Rohlíku, v nichž se maximální výše zvedla právě o miliardu z 2,55 na 3,55 miliardy korun.

Jenže zatímco loni na jaře byly bondy se splatností v únoru 2026 úročené 5,50 procenty, nyní si je investoři rozeberou už s podstatně vyšším zhodnocením – s desetiprocentním úrokem. S ohledem na to, že základní úroková sazba, kterou stanovuje ČNB, je nyní sedm procent a že i nejobyčejnější spořicí účty nabízejí aspoň pětiprocentní úroky, ani jiné řešení nebylo. I nadále budou úroky vyplácené pololetně a nominální hodnota jednoho dluhopisu bude 10 tisíc korun.

Tím, kdo Čuprovi s dluhopisy pomáhá, je už tradičně J&T Banka. Ta k tomu, proč k novému kolu emise dochází, na svém webu píše: „Společnost využije nově získané prostředky mimo jiné na další rozvoj skupiny.“ V minulosti se po dluhopisech Rohlíku vždy jen zaprášilo a dá se předpokládat, že ani tentokrát nebudou mít bankéři ze Sokolovské ulice u pražské Invalidovny problém je udat.

Množství externích peněz, které Tomáš Čupr na rozšiřování svého online impéria získal, se tak nyní přehoupne přes 13 miliard korun. Grós z toho přistálo na účtech firmy během posledního roku a půl: letos v červnu dostal Rohlík od investorů 220 milionů eur, loni si pak ve dvou kolech došel pro 290 milionů eur. To jej mimochodem posunulo mezi dolarové jednorožce.

Na co je potřebuje? Nejvíc prostředků mu nyní požírá jednak rozšiřování po Evropě, kde kromě Česka, Německa a Rakouska už chystá start i ve Španělsku a dalších jižanských zemích, jednak automatizace ve skladech, resp. elektrifikace firemní flotily. Jen na robotizaci si společnost pro rok 2022 vyčlenila miliardu korun.

Stejně rychle jako se Rohlík rozšiřuje po Evropě ale roste i jeho ekonomická výkonnost. Jestliže za rok 2020 jeho tržby dosáhly zhruba osmi miliard korun, loni už to bylo 12 miliard. V Česku, které pořád ještě představuje hlavní byznysovou nohu firmy, už je ziskový několik let, v zahraničí by překlopení do černých čísel (aspoň někde) mělo přijít letos.