Po Googlu a Facebooku žalují americké úřady také Amazon. Viní ho z poškozování zákazníků i prodejců

Americké úřady vytáhly do boje s velkými technologickými firmami. Po žalobách na společnosti Alphabet (Google) a Meta (Facebook) se jim na mušku dostal i Amazon. Americká Federální obchodní komise na internetový obchod podala žalobu, v níž tvrdí, že zneužívá svou dominantní pozici na trhu k vlastnímu prospěchu a nutí spotřebitele platit za zboží vyšší ceny.

„Amazon v rámci svých praktik brání konkurenci a prodejcům ve snižování cen, zhoršuje kvalitu pro kupce, účtuje nadměrné poplatky prodejcům, brzdí inovace a brání soupeřům ve spravedlivém konkurenčním boji,“ uvedli zástupci Federální obchodní komise (FTC). Americký úřad zároveň žádá, aby soud Amazonu nařídil zastavit nezákonné praktiky. „Pokud nebude pod kontrolou, bude Amazon pokračovat v nezákonných praktikách s cílem udržet si svou monopolní sílu,“ uvedla FTC v žalobě.

Komise rovněž požádala soud o zvážení, zda by neměl firmu přinutit k prodeji některých aktivit, aby tak zastavil negativní dopady na spotřebitele. Akcie Amazonu v reakci na zprávy spadly ze zhruba 131 dolarů na 125 dolarů (2 900 korun) za jednu. K žalobě se připojili generální prokurátoři ze 17 členských států USA.

Amazon podle FTC mimo jiné na své platformě znevýhodňuje prodejce, kteří se snaží nabízet zboží za nižší ceny než on. „Amazon nyní využívá monopolní sílu k poškozování svých zákazníků, a to jak desítek milionů rodin, které na jeho platformě nakupují, tak statisíců prodejců, kteří Amazon využívají k oslovení těchto rodin,“ prohlásila šéfka FTC Lina Khanová.

Amazon označil žalobu FTC za mylnou. Uvedl, že poškodí spotřebitele, protože povede k nárůstu cen a ke zpomalení dodávek zboží zákazníkům. „Praktiky, které FTC napadá, pomohly podpořit hospodářskou soutěž a inovace v celém maloobchodním sektoru,“ uvedl právní zástupce Amazonu David Zapolsky. „Přinesly větší výběr, nižší ceny a rychlejší dodávky zákazníkům Amazonu a větší příležitosti mnoha podnikům, které prodávají v jeho obchodě,“ dodal.

Spojené státy versus Google a Facebook

Žaloba na Amazon je součástí širší snahy americké vlády o omezení dominantního postavení velkých internetových společností. Americké úřady již dříve podaly antimonopolní žaloby na Google, který je jedničkou v internetovém vyhledávání, či na firmu Meta Platforms, jež je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram a komunikační služby WhatsApp.

Soud s Googlem odstartoval v polovině září a je výsledkem tří let vyšetřování ze strany amerického ministerstva spravedlnosti. To tvrdí, že Google zneužil svého dominantního postavení k omezování konkurence. Spor Federální obchodní komise a Mety, který se též opírá o obvinění z posilování monopolního postavení, by se měl před soudce dostat začátkem příštího roku.

S přispěním ČTK