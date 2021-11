Největší tuzemský e-shop Alza, podobně jako i další hráči na trhu, otevřela svoji platformu prodejcům třetích stran v rámci portálu Alza Marketplace. Spolupracujícím obchodníkům nyní nabídne nový doplněk pro financování s názvem Financing, který poskytuje díky spojení sil s tuzemským fintechovým startupem Lemonero.

E-shopy hledající financování tak mohou na několik kliknutí získat investiční kapitál do výše jednoho milionu korun, podle Lemonera dokonce už do deseti minut. Platforma na vyhodnocení schválení či neschválení úvěru využívá umělou inteligenci a data, která stanoví konečnou nabídku. Postačovat na to mají jen běžně dostupné dokumenty.

„E-commerce je nesmírně dynamický obor a dostupnost růstových peněz je pro úspěch obchodníka klíčová. Banky ale pro začínající e-shopy nemají adekvátní produkty. Pro vyřízení půjčky požadují osobní návštěvu pobočky a předložení mnoha dokumentů včetně účetních závěrek, které jim mladé e-shopy přirozeně dát ještě nemohou,“ říká Jan Laštůvka, šéf Lemonera.

Startup před dvěma lety společně s Laštůvkou zakládal Luboš Malík s cílem digitalizovat financování evropské e-commerce. Loni je v tomto cíli podpořila Komerční banka, nedávno získal ocenění jako nejlepší digitální platforma regionu pro Digital Lending a letos už Lemonero počítá s profinancováním úvěrů ve výši 250 milionů korun s plánem příští rok přesáhnout hranici jedné miliardy.

Jan Laštůvka, spoluzakladatel a šéf českého startupu Lemonero Foto: Lemonero

Podle interního průzkumu fintechu externí zdroj financování hledají dvě třetiny e-shopů na trhu, jen čtyřicet procent z nich přitom dosáhne na potřebnou výši. Navíc čtyři z pěti obchodníků mají problém s rychlostí vyřízení úvěru. Lemonero svým klientům nabízí takzvanou embedded formu financování, kdy je financování nabízené externím poskytovatelem pod značkou partnera.

Úroková sazba je na platformě stanovená na 0,99 procenta měsíčně, výši přeplatku si žádající e-shop určuje sám. Splácení půjčky si může rozložit do tří, šesti nebo dvanácti měsíců, průměrná výše úvěru se pohybuje kolem 300 tisíc korun.

„Ve spolupráci s Lemonerem můžeme podpořit růst partnerů zapojených do Alza Marketplace. Naše platforma jim průměrně zvyšuje obrat o téměř třetinu, proto vítáme, že nyní mohou s pomocí externích financí růst ještě rychleji, a to včetně možnosti rozšíření produktového portfolia nebo tvorby dostatečných zásob,“ komentuje novinku Tomáš Urban, ředitel Alza Marketplace.

„Ještě v letošní sezóně čekáme, že službu poptají a využijí stovky e-shopařů prodávajících na Alza Marketplace. Poptávka po financování je právě v návaznosti na sezónu enormní. V delším horizontu pak počítáme se zapojením dalších, vyšších stovek e-shopařů. S tím, že lze počítat i s velkou retencí, jelikož v průměru u nás klienti využívají financování téměř třikrát ročně a míra opakovaných úvěrů je velmi vysoká,“ doplňuje pro CzechCrunch Laštůvka.

Startup v posledním roce uzavřel partnerství i s e-commerce hráči jako Shoptet, Eshop-rychle nebo UPgates, od dubna Lemonero ve stejném modelu jako s Alzou spolupracuje s konkurenčním hráčem Mall Group, která se nedávno za 23 miliard korun prodala do rukou polského Allegra. Tato transakce podle vyjádření startupu na probíhající spolupráci vliv nemá, konkrétní počet e-shopů či objem celkového obchodování však odmítl komentovat.

Velký potenciál pak fintech vidí v zahraničí, už v první polovině příštího roku plánuje svoje služby rozšířit také na Slovensko, do Polska a Německa, z tohoto důvodu i v tuzemsku vyhledává spolupráci s mezinárodně působícími partnery. Jestli však expanze Lemonera záleží právě na Alze či Mall Group, ale Lemonero nechce komentovat. „Veškerá jednání se zahraničními partnery jsou aktuálně důvěrná,“ dodává Laštůvka.