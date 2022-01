Pokud bychom si mohli pro popis současné situace v herním světě půjčit název jednoho z nejslavnějších dílů filmové ságy Star Wars, napsali bychom Game Wars: Sony vrací úder. Jen nedlouho poté, co úhlavní konkurent Sony na herním poli, Microsoft, sjednal s Activision Blizzard obchod astronomických rozměrů, přichází tvůrce PlayStationu s odvetným útokem. Za miliardy dolarů kupuje studio Bungie, které stvořilo oblíbené střílečkové série Halo a Destiny.

Změnu majitele oznámilo americké herní studio Bungie na svém blogu, kde napsalo, že Sony celou firmu pojme pod svá křídla v transakci za 3,6 miliardy dolarů, tedy bezmála 78 miliard korun. Oproti obchodu Microsoftu, který hodlá koupit Activision Blizzard (tvůrce her Call of Duty, Diablo, Overwatch a další) za v přepočtu 1,5 bilionu korun, je to sice výrazně méně, i tak ale může jít o velkou věc.

„V Sony Interactive Entertainment jsme našli partnera, který nás bezvýhradně podporuje ve všem, čím jsme, a který chce urychlit naši vizi vytvářet zábavu pro celé generace, a to vše při zachování tvůrčí nezávislosti, která bije v srdci Bungie,“ zmínil šéf studia Pete Parsons a dodává, že Bungie bude i nadále vyvíjet hry pro různé platformy, nikoliv jen pro PlayStation, vlajkový herní systém od Sony.

Právě takzvaná multiplatformnost, tedy možnost hrát konkrétní titul na různých zařízeních, se hojně řešila, když Microsoft oznámil akvizici Activison Blizzard. I tam ale nakonec šéf divize Microsoft Gaming jasně zdůraznil, že firma nemá v plánu jedny z nejslavnějších her studia vydávat exkluzivně pro Xbox, potažmo PC – a prakticky tak schoval eso, kterým mohl výrazně zavařit právě Sony, zpět do rukávu.

Jak uvádí prezident a šéf Sony Interactive Entertainment (SIE) Jim Ryan, tým z Bungie bude působit po boku herních vývojářů z divize PlayStation Studios a do budoucna společně vytvářet nové hry. Střílečky ze série Destiny, která patří mezi vlajkové tituly Bungie, budou nadále dostupné i na Xboxu. Stejně tak jako legendární sága Halo, která má mimo jiné minulost spojenou také s Microsoftem.

V roce 2000 totiž Microsoft studio Bungie koupil, aby posílil svou tehdejší divizi Microsoft Game Division. Právě pod ním Bungie vytvořilo hry značky Halo, které se staly masivně populární. V roce 2007 se obě firmy oddělily a Bungie se tak znovu stalo nezávislým vývojářem. Práva na franšízu Halo ale Microsoftu zůstala, proto už Halo 4 vyšlo čistě pod tvůrci Xboxu, respektive interním herním studiem 343 Industries.

V roce 2010 pak Bungie oznámilo několikaletou spolupráci s vydavatelstvím Activision Blizzard (které – pokud to schválí regulatorní úřady – koupí příští rok Microsoft), v roce 2019 se ale jejich cesty rozešly. A Bungie se tak znovu stalo nezávislou firmou. Teď její „formální nezávislost“ opět končí.