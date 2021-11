Eva Hájková strávila podstatnou část svého dospělého života v zahraničí, žila i s rodinou v Londýně a v Austrálii, kde se věnovala převážně preventivní medicíně. Coby milovnice zdravé výživy tam sepsala i knihu Hravě o živé stravě. Když se pak na sklonku roku 2016 vrátila po více než deseti letech kvůli náhlému úmrtí své matky zpět do Česka, uvědomila si, že zdejší trh s potravinovými doplňky, na které odkazovala i ve své knize, je za tím západním hodně pozadu. A rozhodla se to vyřešit.

„K dispozici toho byla spousta, ale najít opravdu kvalitní produkty, tedy takové, které jsou skutečně čisté, funkční a bez přidaných chemikálií, bylo složité,“ říká Eva Hájková v rozhovoru pro CzechCrunch. A protože v sobě měla vždy podnikavého ducha, začala konat. „Řekla jsem si, že je sem budu vozit a přidám je na e-shop jako další produkty ke své knize, jelikož i mně chyběly,“ vzpomíná.



Z toho, co byla na počátku tak trochu z nouze ctnost, je dnes česko-slovenský e-shop Puravia a také vzdělávací institut a klinika, které mají desítky milionů korun v tržbách. A také nového investora, zakladatele e-shopů pod značkou Vivantis.cz Martina Rozhoně.

„Celostní a funkční medicína je něco, k čemu mám dlouhodobě blízko. A myslím, že to je velmi perspektivní oblast, protože jestli nás poslední měsíce a roky něco naučily, tak to, že je potřeba o sebe dbát,“ říká dvaačtyřicetiletý chrudimský rodák.

Martin Rozhoň, zakladatel e-shopů značky Vivantis Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Ve skupině Puravia Holding získal výměnou za investici v řádu jednotek milionů korun pětinový podíl. Kromě peněz a zkušeností z rozvoje velkého e-commerce projektu přinesl ještě jednu výhodu – patří mu informační portál Celostnimedicina.cz, který každý měsíc navštíví stovky tisíc lidí.

„Finanční prostředky od Martina použijeme primárně na rozvoj internetového obchodu. Původně jsem vůbec nečekala, že se e-shop takto rychle rozvine. Ale chceme se posunout podstatně dál,“ vysvětluje devětatřicetiletá Hájková. Puravia v Česku a na Slovensku utrží letos zhruba 35 milionů, což představuje proti loňskému roku nárůst o 66 procent. A podobné tempo hodlají Hájková s Rozhoněm a novým CEO Martinem Chvátalem udržet i do budoucna.

Podobně rychle, byť z menších čísel, neroste jen e-shop, ale také Institut funkční medicíny a výživy (IFMV), což je kombinace vzdělávacího centra a zdravotnického zařízení, jež v Praze nabízí konzultační a terapeutické služby. Loňský obrat kliniky byly čtyři miliony korun, letos to bude milionů osm a příští rok je v plánu překonat minimálně desetimilionovou hranici.

„Lidé si občas myslí, že funkční medicína jde proti konvenční medicíně. Ale to není pravda. My spolupracujeme s klasickými lékaři, snažíme se spíše o součinnost. Rádi bychom, aby nahlíželi na pacienta komplexněji a šli k podstatě problému, ne jen k potlačení symptomů,“ říká Hájková, která se svým manželem a dvěma dětmi žije kousek za Prahou a na severní Moravu, kde se narodila a kde vystudovala ochranu veřejného zdraví na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, se vrací už jen občas.

S Martinem Rozhoněm se seznámila před pár lety a proces přípravy investice trval několik měsíců. Pro Rozhoně to ovšem není nová oblast, je investorem v doktorském startupu Ulékaře.cz, za kterým stojí známý chirurg Tomáš Šebek, v platformě Hedepy, která nabízí psychoterapie prostřednictvím videohovorů, nebo v e-shopu Econea, který se zaměřuje na ekologické výrobky v drogerii či osobní hygieně.

A především má osobní zkušenost s alternativní medicínou. Jako dítěti se mu vracely zápaly plic, trápil ho autoimunitní zánět ledvin a prodělal těžkou mononukleózu s podezřením na leukemii. V nemocnicích to obyčejně proběhlo stejně – nasadili mu sadů léků, zahnali akutní problémy, ovšem s jeho dlouhodobě špatným zdravím nic moc neudělali. Proto se s matkou začal zajímat o alternativní druhy medicíny, což mu zůstalo dodnes.

„Opravdu mně to pomohlo. Proto jsem pak rozjel i web Celostnimedicina.cz,“ vypráví Rozhoň, který má „medicínské“ plány nejen v online světě, nýbrž i v tom offline. Na jihu Čech u Kaplice koupil hotel s rozsáhlými pozemky, kde hodlá uskutečnit svůj dávný sen: vybudovat regenerační centrum pro duši i tělo v souladu s přírodou.

Teď má navíc ještě jeden důvod ke spokojenosti. Když prodal skupinu e-shopů Vivantis.cz internetovému podnikateli Jakubu Havrlantovi, který je začlenil do Mall Group, velkou část peněz z prodeje vložil právě do Havrlantových investičních projektů. Jejich splatnost ještě nenastala, ale úspěšný prodej Mall Group do rukou polského Allegra ukazuje, že by to pro Rozhoně mohlo dopadnout velmi dobře. „Nechci to zakřiknout, ale vyvíjí se to dobře. Mall se skvěle prodal a Heurece nebo Vivantisu, které nebyly součástí prodeje, se také daří výborně,“ uzavírá.