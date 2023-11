Po ostudné premiéře rekordní propad. Na supehrdinské Marvels nechodí diváci, studio se vydá jinudy

Uložit 0

Premiérové výdělky Marvels, nového filmu ještě donedávna kasově nepřemožitelné hollywoodské značky, byly katastrofální. Ačkoliv se očekávalo, že superhrdinský blockbuster za více než 220 milionů dolarů nebude mít valný úspěch, mnohé překvapilo, jak málo diváků na něj za první víkend na něj skutečně do kina dorazilo. O druhém víkendu se opakovala prakticky stejná situace: předpoklady byly špatné, skutečnost ještě horší. Marvelu se tak definitivně potvrzuje, že podobné filmy už do kin posílat nemůže.

Marvels jsou přitom zcela nekontroverzní, barevná zábava plná humoru. Stará známá Captain Marvel se začne dostávat do nepříjemných situací, když si kvůli narušené stabilitě vesmíru začne vyměňovat místa se dvěma dalšími nadpřirozeně silnými hrdinkami Kamalou Khan alias Ms. Marvel a Monicou Rambeau. Aby společně zažehnaly hrozbu ze strany mimozemšťanky Dar Benn, musí se všechny tři naučit spolupracovat.

Na jedné straně je to v jádru zcela klasický marvelovský příběh, který začíná představením nevýrazné zlodušky a končí velkou bitvou plnou digitálních vizuálních efektů. Od diváků se ale také očekávalo, že budou alespoň minimálně obeznámeni se seriály WandaVision, Ms. Marvel a Tajná invaze, kde se představily dvě z hlavních hrdinek a kontext zápletky filmu. Hrdinky Marvels sice udělaly vše pro to, aby to nebylo potřeba až moc – jejich hlavním cílem bylo nabídnout svižnou, příjemnou, vizuálně atraktivní podívanou –, jenže to dnes nestačí.

Foto: Falcon Ms. Marvel, Captain Marvel a Monica Rambeau

Snímek v kinech za první víkend vydělal celosvětově pouze 110 milionů dolarů (2,53 miliardy korun), což je výrazně méně, než na co dřívější filmy studia dosáhly jen ve Spojených státech. Jedinou šancí bylo si alespoň relativně malé publikum co nejdéle udržet a minimalizovat nevyhnutelné finanční ztráty z nákladné produkce, k níž je nutné připočítat ještě náklady na marketing, distribuci, podíl kin na příjmech a podobně. Druhý víkend novinky v kinech ale nic dobrého nepřinesl.

Snímek za uplynulé tři dny ve Spojených státech vydělal jen 10 milionů dolarů. To představuje propad ohromných 79 procent oproti minulému týdnu, zdaleka největší v historii studia a jeden z největších vůbec, alespoň mezi blockbustery podobného formátu. Předchozím rekordmanem byl v tomto ohledu Ant-Man a Wasp: Quantumania, u něhož se příjmy mezi prvním a druhým týdnem propadly o 69,9 procenta.

Je nicméně stále otázkou, zda je neúspěch Marvels symptomem široce diskutované únavy ze superhrdinů. Diváci dnes nevyhnutelně cítí slabší motivaci jít na další podobně natočený film o nadpřirozených lidech ve spandexu než před několika lety. Stejně tak ale jde obecně o filmy, kterým chybí aspekt události, nedokáží rozvířit diskuse a spekulace online a nenabídnou něco nového a překvapivého.

Proto se také nyní diskutuje o tom, zda bylo uvedení prequelu velice populární franšízy Hunger Games s podtitulem Balada o ptácích a hadech úspěšné, či ne. Snímek s rozpočtem asi 100 milionů dolarů si z amerických kin po prvním víkendu odnesl 44 milionů dolarů, globálně pak 98,5 milionu – všechny předchozí filmy ze série v amerických kinech začínaly minimálně na sto milionech. Podle některých je výsledek novinky pro podobný typ filmu zcela adekvátní, podle jiných odpovídá zájmu fanoušků série a lze očekávat značný propad o dalším víkendu.

Foto: Falcon V Marvels dominují ženy, ve filmu vystupuje ale i Nick Fury

V každém případě je Balada o ptácích a hadech, podobně jako Marvels, pokusem o další rozšíření dobře zavedené, poměrně dobře prozkoumané franšízy, který diváka hledajícího v kině vzrušení příliš nezaujme. Na takové filmy si mnozí v době krátkých období exkluzivity pro kina rádi počkají až na domácí zhlédnutí. Tam je navíc mezi Netflixem, HBO a řadou seriálů Marvelu nabídka už tak velmi široká.

Marvel podle všeho nastalou situaci už řeší, jednak výrazným zpomalením kadence projektů (příští rok má vyjít jen film Deadpool 3), jednak návratem k ověřeným a známým superhrdinům jako Blade nebo Fantastická čtyřka. U ní se nyní dokonce očekává obsazení Pedra Pascala, hvězdy Mandaloriana či The Last of Us, do hlavní role Reeda Richardse alias Mistra Fantastika.

Třetí částí strategie by měla být nová značka Marvel Spotlight, která nedávno představila první projekt v seriálu Echo. Má jít o více civilní a drsnější pojetí superhrdinského žánru, jako to před časem s úspěchem udělal Netflix u Daredevila nebo Punishera. Ačkoliv tituly s Marvel Spotlight mají zcela zapadat do širšího mediálního univerza studia, zároveň mají fungovat samostatně, a ne jako úzce provázané rozšíření filmů. Tvůrci by tak mohli dostat více prostoru pro kreativitu a přijít s něčím novým, co zaujme.