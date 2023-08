Po rekordní premiéře rekordní propad. Onemanshow: The Movie zaznamenal masivní pokles návštěvnosti

„Kazmovi to zase vyšlo,“ psali jsme před týdnem. Tehdy si film Onemanshow: The Movie internetového baviče Kazmy získal status nejnavštěvovanější české premiéry v historii. Teď se ovšem situace zásadně otočila a jeho snímek si na konto připsal další rekord – v podobě největšího propadu návštěvnosti, co domácí kina zažila.

Film, o jehož obsahu i samotné existenci se dlouho pochybovalo, svým tajnůstkařením, marketingovou kampaní i osobností Kamila Bartošky alias Kazmy do sálů zprvu přitáhnul davy diváků. Za první víkend se prodalo 291 tisíc vstupenek, což o více než sto tisíc překonalo předchozího českého rekordmana Anděl páně 2 a sekundovalo pouze globálnímu fenoménu Avengers: Endgame.

Vzhledem k tomu, že marketing do značné míry lákal na odhalení tajemství, po několika prvních dnech zájem diváků opadl. Za druhý víkend Onemanshow: The Movie přišlo do kin zhlédnout necelých 62 tisíc diváků. Izolovaně by to představovalo velice dobrý výsledek, ve srovnání s prvním víkendem se ovšem jedná o propad o 79 procent. Jak poznamenává server Kinomaniak, v novodobé české historii žádný jiný film takový pokles návštěvnosti nezaznamenal.

Například u zmíněných Avengers: Endgame se toto číslo zastavilo na 55 procentech, loňský hit Vyšehrad: Fylm zase mezi prvním a druhým víkendem ztratil jen 41 procent. Návštěvnost Barbie a Oppenheimera za stejnou dobu klesla o dvě, respektive patnáct procent. V minulosti se v českých kinech dokonce stalo, že diváků mezi víkendy přibylo, jako tomu bylo například u Bohemian Rhapsody. Největší propady, kolem 75 procent, dosud platily pro filmy ze sérií Padesát odstínů nebo Stmívání.

Foto: Bontonfilm Natáčení ONEMANSHOW: The Movie

Případ Onemanshow: The Movie je nicméně velice specifický – diváci totiž do kin skutečně nešli pouze zhlédnout film. Celý jeho vznik i uvedení je v zásadě další Kazmova hra. Součástí vstupného je herní karta, která má v kombinaci se správným deseticiferným kódem odemknout trezor na pražském Výstavišti s milionem dolarů. Právě možnost zúčastnit se byla pro mnohé důvodem vydat se do kina, a to opakovaně nebo při zakoupení několika vstupenek pro zvýšení šance.

Právě tento aspekt Kazmova nejnovějšího projektu se – spolu s nepříliš vysokými uměleckými kvalitami samotného snímku – stal hlavním předmětem kritiky. Karel Ondrka, který se jako hlavní herec podílel na Kazmovým nejznámějším podvodu v pořadu Prostřeno, prostřednictvím serveru Kinobox zveřejnil otevřený dopis adresovaný tvůrcům filmu. Osočil je ze zrazení jejich někdejších hodnot satirizace primitivní zábavy nebo z nucení lidí zapojovat se do de facto hazardu.

Na internetu se objevilo mnoho inzerátů, které nabízí herní karty za různé ceny, a k trezoru se sjíždějí lidé z celého Česka, kteří u něj zkouší štěstí s potenciální výherní kartou, jež nevyžaduje kód, nebo se sérií rozluštěných hádanek. Prakticky okamžitě po premiéře filmu se tak většina pozornosti stočila ne k samotnému dílu, ale ke hře, která je s ním spojená.

Oficiální pravidla soutěže jsou přitom na jedné straně natolik striktní a na straně druhé vágní, že žádného vítěze mít nemusí. Jednak každá herní karta umožňuje pouze jeden pokus na odemčení trezoru, celá soutěž – a tedy prostor pro rozluštění kódu – trvá 90 dnů a případný výherce musí znát nejen kód, ale také popsat přesný a jediný správný postup, jak ho získal. Provozovatel soutěže si navíc vyhrazuje právo ji kdykoliv pozměnit nebo zrušit a uvádí, že soutěžící nemají právní nárok na vyplacení výhry.