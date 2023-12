Po silnici půl dne, vrtulníkem ani ne za hodinu. V Brně roste firma pro obchodní aerotaxi

Uložit 0

Autem zabere cesta z Brna na hůře dostupná místa ve Vysokých Tatrách klidně šest až sedm hodin. Vrtulníkem se tam dostanete ani ne za hodinu. To stejné platí při cestě z Prahy do Brna. Trasu z druhého největšího českého města do Ostravy zase zvládnete vrtulníkem už za 45 minut. Nemusíte přitom řešit kolony na přeplněných silnicích a ani nemusíte cestovat na letiště, protože vrtulník může přistát i mimo něj. Dobře to ví Filip Navrátil, kterého létání baví, sám si udělal pilotní průkaz na vrtulník a teď na tom staví i byznys.

Jeho Preston Aviation zajišťuje vrtulníkové taxi, kurzy létání nebo vyhlídkové a zážitkové lety. Hlavní centrálu má v Brně, ale chce se rozšířit po celé zemi a výhledově také do zahraničí. Přesouvat se z místa A na místo B vrtulníkem má především časový benefit. Zároveň to ale není pro každého. Jedna cesta vyjde obvykle na desítky tisíc podle toho, jak dlouho a kam letíte. V případě, že je pasažérů více, náklady se dělí.

„Aerotaxi opravdu není levná záležitost. Spousta našich klientů si ale váží svého času. Při cestě vrtulníkem vás nepřekvapí nehoda na dálnici nebo složité objížďky,“ vysvětluje Filip Navrátil, který rozjel komplexní služby v oblasti vrtulníkového letectví jako dceřinou společnost své investiční skupiny Preston Capital. V ní se zaměřuje na finanční trhy a reality, letecký byznys je zatím hlavně doplňkovou aktivitou.

„V současnosti mezi naši cílovou skupinu patří asi tisíc nejbohatších lidí v Česku, toto ale chceme změnit. Nyní řešíme koupi nového vrtulníku Bell 505. Je modernější a úspornější, takže sníží cenu letu, při třech pasažérech pak výrazně. Například za částku dvaceti tisíc už je možné uletět slušnou vzdálenost. Věřím, že i díky němu se dokážeme cenově dostat mimo nejbohatší tisícovku a byznysově nás to posune,“ říká devětadvacetiletý Navrátil.

Foto: Preston Aviation Výhodou vrtulníku je, že nemusí přistávat na letišti

Oslovovat chce zejména klienty, kteří mají třeba firmy a sídla na hůře dostupných místech nebo hledají rychlou a diskrétní přepravu. Letecká doprava samozřejmě může znamenat i využití klasického letadla. Vrtulník je ale ještě flexibilnější.

„Hlavní výhoda oproti letecké dopravě je, že můžete přistát i mimo letiště, pokud máte v daném místě potřebná povolení. Můžete tedy letět třeba z vaší zahrady. Toto vám letadlo neumožní. Osobně vnímám, že čím dál více lidí má o tento typ přepravy zájem, chce krátit čas, protože na našich silnicích je to bohužel čím dál horší,“ říká Filip Navrátil s tím, že poptávku po takovém typu dopravy prý příliš neovlivňuje ani složitější ekonomická situace na trzích.

„V tomto segmentu je v podstatě jedno, jestli ekonomika posiluje nebo oslabuje. Ti, kteří si lety objednávají, mají peníze, a když potřebují, tak letí,“ dodává zakladatel Preston Aviation. Sídlo má v Brně, kde jsou podle Navrátila momentálně k dispozici vrtulníky Bell 427, Bell 206, Robinson R44 nebo Robinson R22. Pronájem těchto vrtulníků firma zprostředkovává pro společnost Blue Sky Service, a to k dopravě nebo třeba vyhlídkovým letům. Primárně tedy nyní létá z jižní Moravy, ale prý již vyjednává s dalšími společnostmi v oboru, s nimiž by rád domluvil nový koncept spolupráce více firem.

„Už nyní se nám stává, že přepravu poptá klient z Hradce Králové. Cenově se ale nevyplatí, když s vrtulníkem letíme z Brna do Hradce a poté s ním letíme do Prahy. Chceme zde mít partnera, od kterého si let objednáme a přepraví klienta za nás,“ přibližuje plány Filip Navrátil. Postupně chce rozšířit služby také za hranice Česka. Říká, že už teď pravidelně s vrtulníky létají do zahraničí, třeba do Itálie, Chorvatska, Maďarska nebo Rumunska. Hledat tam chce i klienty.

Zakladatel Preston Aviation očekává růst i proto, že segment s vrtulníky prý ještě není tak přesycený jako klasická letecká doprava. Vedle zmíněného aerotaxi a obchodních letů firma zprostředkovává také kurzy v letecké škole. Po absolvování výcviku získají účastníci pilotní průkaz s licencí PPL(H). S tímto oprávněním mohou jako soukromý pilot řídit jednomotorové vrtulníky, přičemž průkaz lze rozšířit o další kvalifikace a získat například oprávnění pro lety v noci nebo možnost létat i s dalšími typy vrtulníků. Nejen z brněnského letiště Tuřany pak Preston nabízí také vyhlídkové a zážitkové lety.