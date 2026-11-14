Pod hradem, mezi parkem a řekou. Po Jihlavě navrhli čeští architekti novou arénu také v Nitře
Návrh studia Chybík + Krištof počítá se třemi samostatnými pavilony, kapacitou přes pět tisíc diváků i novým náměstím.
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Přímo pod Nitranským hradem, nedaleko řeky a městského parku, vyroste multifunkční aréna, která pojme přes pět tisíc diváků. Žádný obří kolos ale nečekejte. Namísto jediné mohutné haly tu vzniknou tři samostatné pavilony, propojené pěšími cestami a obklopené veřejně přístupnou zelení. Za návrhem stojí česko-slovenské studio Chybík + Krištof, které uspělo v mezinárodní soutěži vyhlášené městem Nitra. Architekti přitom chtějí proměnit nejen samotné sportoviště, ale také jeho okolí.
Největší z trojice budov bude oválná aréna s kapacitou 5 558 diváků, určená pro extraligový hokej, další halové sporty i koncerty a kulturní akce. Vedle ní vyroste tréninková hala s vlastním kluzištěm a třetí budova, která pod jednou střechou spojí restauraci, hotel a tělocvičnu. Všechny tři pavilony budou mít společné technické a provozní zázemí ukryté pod zemí. Navenek je propojí příbuzný vzhled fasád, jejichž podoba se přizpůsobí tomu, co se odehrává uvnitř. Proskleným přízemím hlavní arény bude navíc možné nahlédnout zvenčí přímo dovnitř.
Důležitou součástí návrhu je také proměna okolního území. Současný sportovní areál totiž odděluje městský park Na Sihoti od nábřeží. Architekti chtějí tuto bariéru prolomit, zeleň protáhnout až k řece a celé území zpřístupnit pěším. „Nové cesty propojí park s nábřežím a v jejich průsečíku vznikne náměstí, kde se lidé mohou potkávat i ve dnech, kdy se nehraje,“ vysvětluje Michal Krištof, spoluzakladatel studia Chybík + Krištof. Návrh zároveň počítá se zachováním výhledů na Nitranský hrad.
Právě náměstí před hlavní halou, obrácené směrem k hradu, má být místem, kde to bude žít i mimo zápasy. Při hokeji se zaplní fanoušky, jindy ho mohou obsadit trhovci, umělci nebo sportovci. Počítá se tu také s koncerty či zimním bruslením. Ani samotná aréna nebude sloužit jedinému účelu – díky variabilnímu uspořádání se dokáže proměnit podle toho, jaká akce se v ní zrovna koná. Stavět se má navíc v pěti etapách, aby se okolní sportoviště nemusela na dlouhou dobu uzavřít.
Pro studio Chybík + Krištof nejde o první podobnou zakázku. Jeho architekti stojí také za Horáckou multifunkční arénou v Jihlavě, která se veřejnosti otevřela v listopadu 2025 a letos získala hlavní cenu Grand Prix Architektů – Národní cenu za architekturu. Právě na zkušenosti z tohoto projektu chtějí navázat také v Nitře. Studio založili v roce 2010 Ondřej Chybík a Michal Krištof a dnes působí v Praze, Brně, Bratislavě a Londýně. Kromě jihlavské arény má za sebou například obnovu brněnského autobusového nádraží Zvonařka, revitalizaci Mendlova náměstí nebo přestavbu Nuselského pivovaru v Praze.