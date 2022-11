Taylor Swift na příští rok naplánovala své dosud největší americké turné, hlavní prodejce vstupenek Ticketmaster jí však do toho hodil vidle. Nezvládl bezprecedentně velkou poptávku a veřejný prodej lístků prostě zrušil, čímž naštval nejen fanoušky a samotnou zpěvačku, která se do něj opřela, ale také americký Kongres, jenž firmu začíná prošetřovat. Co bude s očekávanou koncertní šňůrou dál, se zatím neví.

S vydáním své poslední desky Taylor Swift jasně potvrdila, že patří mezi největší hudební umělce současnosti. V pořadí desátý studiový projekt Midnights naprosto ovládl Spotify a týdny se držel na prvním místě v prestižním žebříčku Billboard 200. Nehledě na to, že jednotlivé skladby obsadily všech prvních deset pozic v Hot 100. Je to jednoduše obrovská hudební věc, která si zaslouží, aby se hrála živě.

Zpěvačka proto oznámila, že s ní od března příštího roku vyjede na turné po Spojených státech. Její management naplánoval dvaapadesát termínů v dvaceti různých amerických městech, spustilo se promo na sociálních sítích – a fanoušci se nemohli dočkat. Kamenem úrazu se ale staly vstupenky, které se ve veřejném prodeji prakticky neohřály. Pak to celé spadlo. A Ticketmaster se ocitl na pranýři.

Ticketmaster je největším prodejcem vstupenek na světě. Zajišťuje lístky jak pro hudební koncerty, tak pro sportovní utkání či divadelní (a jiná umělecká) vystoupení. Má velmi cenná propojení na majitele nejrůznějších hal a prostorů, s nimiž podepsal exkluzivní smlouvy. A má natolik velký vliv, že bez něj prakticky není možné obrovské turné uspořádat. V devadesátkách se o tom přesvědčili i Pearl Jam. Co ale na tom, když sám selže.

We want to apologize to Taylor and all of her fans – especially those who had a terrible experience trying to purchase tickets. We feel we owe it to everyone to share some information to help explain what happened: https://t.co/1Gn4kRIvq8 — Ticketmaster (@Ticketmaster) November 19, 2022

Vše začalo momentem, kdy se vstupenky dostaly do předprodeje. Ticketmaster podle svých slov předpokládal, že se do jeho systému registruje maximálně 1,5 milionu lidí, kterým by pak v objednávkovém procesu umožnil si lístky zakoupit. Počet se ale nakonec více než zdvojnásobil – registrovalo se zhruba 3,5 milionu lidí, množství, které Ticketmaster za svou historii nepamatuje.

Ticketmaster pro toto turné aktivoval speciální program, do kterého se lidé museli registrovat, aby měli možnost vstupenky získat. Jakmile tak učinili, získali status „ověřeného fanouška“, což mělo zajistit, aby se do systému nedostávali překupníci a boti, respektive automatizované nástroje, které mají možnost lístky skupovávat rychleji než člověk.

Každý z nich se logicky snažil zajistit svá místa v koncertních halách a podle Ticketmasteru se sešlo až 3,5 miliardy požadavků, které zahltily registrační systém natolik, že nefungoval. Jakmile se jednou znovu načetl a lidé mohli objednávat, někde v procesu se zasekl – a znovu spadl. Firma se po tomto předprodejním fiasku proto rozhodla, že standardní, veřejný prodej vstupenek zruší.

K situaci se vyjádřila stylem, že se do systému snažil dostat i příliš velký počet zmíněných botů, proti kterým se snažila bojovat právě speciálním programem pro registraci. I přes tyto problémy ale Ticketmaster dokázal prodat zhruba 2,4 milionu vstupenek za jediný den. Opět rekord, protože žádný jiný umělec to v historii této firmy nedokázal. To ale na kritice skoro nic nemění.

Sociálními sítěmi se hemží příspěvky zklamaných fanoušků, na které se kvůli výpadku nedostalo, k nešťastné záležitosti se ale vyjádřila i sama Swift. „Existuje spousta důvodů, proč měli lidé takové potíže při snaze získat vstupenky, a já se snažím přijít na to, jak tuto situaci zlepšit do budoucna,“ napsala ve vyjádření na svém Instagramu.

„Nebudu se na nikoho vymlouvat, protože jsme se jich (Ticketmasteru – pozn. red.) několikrát ptali, jestli takovou poptávku zvládnou, a byli jsme ujištěni, že ano. Těm, kteří lístky nedostali, můžu říct jen to, že doufám, že nám všem poskytnou více příležitostí, abychom se sešli a zazpívali si,“ pokračovala zpěvačka.

Foto: Depositphotos Americká popová zpěvačka Taylor Swift

Problémy dokonce přiměly i členy amerického Kongresu, aby na celou věc podívali. Zaobírají se jí ale především z hlediska fúze z roku 2010, kdy se společnosti Live Nation a Ticketmaster spojily a vytvořily giganta, jenž dominuje tomuto trhu. „Dlouho jsem naléhal na ministerstvo spravedlnosti, aby prošetřilo stav hospodářské soutěže v odvětví prodeje vstupenek,“ uvedl podle agentury Reuters americký senátor Richard Blumenthal. Ministerstvo spravedlnosti se dosud nevyjádřilo.

Svůj názor poskytla mimo jiné senátorka Amy Klobucharová, předsedkyně senátního antimonopolního výboru, která v dopise adresovaném Ticketmasteru vyjádřila „vážné znepokojení nad stavem hospodářské soutěže v odvětví prodeje vstupenek a jejím škodlivým dopadem na spotřebitele“. „Může to vést k dramatickým selháním služeb, jakých jsme byli svědky tento týden,“ řekla.

Jak se situace bude vyvíjet dál, je v tuto chvíli nejasné. Nejde však o první větší problém Ticketmasteru – lidé i hudební kapely si dlouhodobě stěžují například na přestřelené ceny vstupenek, s čímž v aktuální době nesouhlasí ani americký punkrocková skupina blink-182, která se dala znovu dohromady a také chystá turné (včetně zastávky v Praze).

Dost možná nejznámějším příkladem vzdoru proti Ticketmasteru je ale legendární uskupení Pearl Jam, které se v polovině devadesátých let naštvalo natolik, že se rozhodlo jet velké turné bez tohoto prodejce. Rázem ale zjistilo, že je to organizačně příliš náročné, proto se po čtrnácti měsících ke službě vrátilo. To potvrzuje fakt, že byť má Ticketmaster své chyby, je v hudebním světě stále zásadní.