Taylor Swift píše historii. S novou deskou má úspěch, kterého nedosáhli The Beatles ani Drake

Nějak se tušilo, že bude Taylor Swift se svou novou hudbou atakovat přední příčky žebříčků a čítat desítky milionů poslechů na streamovacích službách. Že by byl ale úspěch s deskou Midnights tak masivní, to neodhadoval nikdo. Její desáté studiové album, kterému dominuje megahit Anti-Hero, obsadilo všech deset prvních pozic v seznamu Billboard Hot 100, což se ještě dosud nikomu nepovedlo. Ani Drakeovi, ani The Beatles. A rekordy válcuje dál.

První týden po vydání nového alba se mohla Taylor Swift těšit ze skutečně pozoruhodných čísel. Začalo to ovládnutím streamovací služby Spotify, kde slavná americká zpěvačka pokořila rekord v počtu poslechů za jediný den, čímž překonala dosavadní nejvyšší hranici, kterou držel portorický rapper Bad Bunny s číslem 183 milionů. Obrovský úspěch měla i na Apple Music, kde měla stejný rekord taktéž překonat.

Nebylo na tom ovšem nic zcela překvapivého. I když se Taylor Swift neodmlčela na dlouhou dobu (třeba jako neméně slavná Rihanna, jež se teď na scénu vrací ve velkém stylu) a její donedávna poslední deska Evermore byla z roku 2020, zhola nic to nemění na faktu, že patří mezi ty největší hvězdy celosvětové scény – a proto byla novinka očekávaná. Ostatně má Swift jedenáct cen Grammy, skoro osmdesát milionů aktivních posluchačů na Spotify… a neoddiskutovatelný šarm.

To, co se jí povedlo před pár dny, ovšem nemá v hudebním průmyslu obdoby. V první řadě totiž dvaatřicetiletá umělkyně dokázala naprosto dobýt prestižní žebříček Hot 100, který sestavuje magazín Billboard. V rámci něj se v dnešní době měří úspěch všech hudebních interpretů, protože kombinuje čísla z prodejů fyzických i digitálních děl a přehrání v rádiích i na streamovacích službách. Nic relevantnějšího ve světě hudby není.

The Global Excl. U.S. top 10 (chart dated Nov. 5, 2022) — billboard charts (@billboardcharts) October 31, 2022

V jeden moment tak fanoušci její tvorby i kritici mohli vidět, jak písničky Anti-Hero, Lavender Haze, Maroon, Snow on the Beach, Midnight Rain, Bejeweled, Question…?, You’re on Your Own, Kid, Karma a Vigilante Shit (v tomto pořadí) sedí na prvních deseti pozicích tohoto žebříčku. Není třeba dodávat, že právě TOP 10 patří mezi ty nejsledovanější. To se dosud ještě žádnému hudebnímu umělci v historii nepodařilo.

Nejblíže byl Drake, jedno z největších jmen globální rapové scény, který v září loňského roku dokázal do první desítky Hot 100 dostat devět svých skladeb z desky Certified Lover Boy, na níž kanadský rapper spolupracoval s celou řadou významných žánrových jmen (a také ji opatřil poněkud odvážným přebalem, který vyvolal mnoho kontroverzí). Navíc 4. listopadu Drake vydá novou desku s Lil Babym, ta ale rekord Swift asi nenaruší.

Svým žebříčkovým zářezem mimo jiné překonala i úspěch legendární britské kapely The Beatles, která v roce 1964, kdy Spojené státy zachvátila takzvaná beatlemánie, obsadila v Hot 100 prvních pět pozic.

Nevídaný zájem o novou desku od Taylor Swift je vidět samozřejmě také na číslech. Od vydání Midnights, tedy od 21. října, mělo album pokořit hranici jednoho milionu prodaných kopií včetně více než půl milionu prodaných vinylů, po kterých byla sháňka zejména z důvodu originálně – a současně minimalisticky – zpracovaného přebalu.

Za úvodní dny se měl její nejnovější projekt, na kterém pracovala spolu s americkým písničkářem Jackem Antonoffem, prodat v počtu 1,58 milionu ekvivalentních albových jednotek podle výpočtů společnosti Luminate, což z něj činí nejprodávanější album za posledních sedm let. Do toho se počítá i největší prodej čistě fyzických desek od roku 1991.

Po stránce prodejů v prvním týdnu od vydání ovšem Swift rekord nedrží. Ani zdaleka se totiž nepřiblížila jedné z tehdy nejočekávanějších desek poslední dekády, 25 od britské zpěvačky Adele. Ta s ní debutovala v prosinci roku 2015 a během úvodního týdne pokořila hranici zhruba 3,48 milionu ekvivalentních albových jednotek.

Od tohoto momentu se Swift vyrovnává americké zpěvačce a herečce Barbře Streisand v počtu alb s číslem jedna mezi umělkyněmi. Je také šestým hudebníkem s více než deseti deskami s číslem jedna. Do tohoto prestižního klubu patří The Beatles, Drake, Jay-Z, Bruce Springsteen a právě Barbra Streisand.