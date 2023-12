Podepsal nejvyšší smlouvu v dějinách sportu. Japonská baseballová superstar vzdala hold i Česku

Uložit 0

Amerika teprve vstřebává přestupovou explozi, která otřásla tamním baseballovým odvětvím. A hlavní roli v ní hraje šikovný japonský baseballista Šohei Ohtani s podepsanou smlouvou, jež nemá v historii sportu obdoby. Za téměř 16 miliard korun se totiž upsal slavnému klubu Los Angeles Dodgers, čímž odpálil lukrativní homerun, který doletěl až do pomyslné přestupové knihy rekordů. A ještě hezkým gestem vzdal hold českým reprezentantům.

Pokud něco Amerika zvládá výjimečně skvěle, jsou to divácké zážitky, které umí vyvolat okolo svých hlavních sportů – a propisuje se to i do sponzorských příjmů, které z fotbalové NFL, basketbalové NBA, baseballové MLB a hokejové NHL letos oproti loňsku vyrostly o 17,5 procenta na 6,7 miliardy dolarů, respektive 151 miliard korun. A právě MLB se podle výzkumu agentury SponsorUnited dařilo nejlépe.

Spolu s růstem peněz od sponzorů, které se v případě baseballové MLB zvýšily meziročně o téměř čtvrtinu, se v oblíbené pálkovací hře pomalu zvedají i základní výplaty hráčům – a jak teď ukázali Los Angeles Dodgers, k dispozici jsou i takové částky, které jsou pro běžného smrtelníka nepředstavitelné. Pokud ale mají padnout za toho nejlepšího z nejlepších, zřejmě ani vyšší stovky milionů dolarů nejsou hodně.

Do této pozice se dostal devětadvacetiletý japonský univerzál Šohei Ohtani, který od roku 2018 hrál za Los Angeles Angels, po vypršení smlouvy se ale stal volným hráčem – a zájem o něj projevoval nejeden špičkový klub z MLB. Toronto Blue Jays, San Francisco Giants ani Chicago Cubs mu ale neučarovali tolik jako losangelští Dodgers, s nimiž podepsal kontrakt na deset let za bezprecedentní sumu.

Tady se přepisuje historie

„Šohei Ohtani se tímto přestupem stal nejlépe placeným sportovcem světa,“ komentuje pro CzechCrunch Lukáš Ercoli z České baseballové asociace a reaguje tak na částku 700 milionů dolarů, tedy necelých 16 miliard korun, za kterou se Dodgers upsal na celou jednu dekádu. „Navíc kompletně změnil pohled na baseball – dokáže být totiž nadhazovačem i pálkařem v jednom, a to na světové úrovni,“ dodává.

O tom, že je Ohtani skutečně výjimečným baseballistou, svědčí jeho hráčské statistiky. Dvakrát vyhrál cenu pro nejužitečnějšího hráče MLB a jen za letošní sezónu vedl mezi všemi pálkaři MLB se čtyřiačtyřiceti homeruny, přičemž si udržoval průměr umožněných doběhů pouhých 3,14. To je metrika nadhozu, která měří průměrný počet doběhů dosažených soupeřovými pálkaři na devět nadhozených směn. Netřeba podotýkat, že v baseballu je cílem, aby co nejméně soupeřových pálkařů doběhlo na finální metu.

Začátkem letošního léta se navíc rodák z japonského Óšú stal prvním hráčem MLB za posledních šedesát let, který trefil dva homeruny a zároveň ve stejné hře vyřadil deset pálkařů z nadhozu. Vzhledem ke všemu uvedenému není divu, že je srovnáván přímo s baseballovou legendou legend, fenomenálním Babem Ruthem, který je pro neznalce tohoto sportu něčím jako Waynem Gretzkym s pálkou.

Jeho schopnosti ostatně mohli v březnu letošního roku pocítit i čeští reprezentanti, který udělali nečekaně velký dojem mezi baseballovou smetánkou na neoficiálním mistrovství světa World Baseball Classic.

„K českému národnímu týmu na World Baseball Classic projevil velký respekt a poté na finálovou část turnaje do Miami přiletěl s českou kšiltovkou na hlavě. Skvělé gesto, které nám pomohlo otevřít brány do baseballově nejlepší země světa, Japonska,“ dodává Ercoli k tomu, jak se Ohtani sportovně chová k soupeřům. „Je to skvělý příklad pro všechny mladé sportovce, zároveň jedna z největších osobností Japonska.“

Po stránce čísel nemá suma na jeho nové smlouvě obdoby. Ani fotbalista Lionel Messi v dobách největší slávy ve španělské Barceloně nedostal kontrakt přesahující 700 milionů dolarů, stejně tak ani Cristiano Ronaldo, jehož hodnota smlouvy se saúdskoarabským an-Nasr činí necelých 540 milionů dolarů. A například hvězda NFL Patrick Mahomes podepsala papír s částkou 450 milionů dolarů.

Spolu s tím Ohtani překonal i svého dosavadního spoluhráče Mikea Trouta s dvanáctiletou smlouvou na necelých 430 milionů dolarů, což bylo ještě před pár dny nejvíce, co v MLB bylo. Ohtaniho ale (zatím) nelze považovat za nejvýdělečnějšího sportovce, k čemuž může podpis tak lukrativního kontraktu vybízet – pořád jde o hrubou mzdu, z níž možná až polovinu zaplatí na daních, honoráři agentovi a dalších poplatcích.

Shohei Ohtani wearing a Czech Republic hat. The ultimate sign of respect. pic.twitter.com/FBJCEUSLWi — Barstool Baseball (@StoolBaseball) March 17, 2023

Baseballoví odborníci se vesměs shodují na tom, že takový nákup je pro Los Angeles Dodgers především investicí, díky níž mohou posílit své už tak velké jméno. S tím, že upsali zřejmě nejlepšího baseballistu světa a potenciálně novou sportovní celebritu, mohou očekávat větší prodeje jak vstupenek na zápasy, tak dresů a doplňků s Ohtaniho jménem. Nehledě na to, že vnesou do baseballu jako takového nový, atraktivní impuls.

„Značka Dodgers je založená na fanoušcích. Nedotují ji ropní šejkové, jako tomu je ve fotbale, a proto věřím, že je tato investice velmi dobře spočítaná – a že se projeví v prodeji merchandisingu a diváckém zájmu,“ doplňuje Ercoli. První známky větší divácké nadšenosti se projevují už nyní, a to třeba na Instagramu, kde Ohtanimu jen za včerejšek přibylo přes 370 tisíc sledujících. A jeho homeruny se sdílí napříč internetem.

Na druhou stranu má teď Ohtani ale i poněkud smolné období. V srpnu si přetrhl ulnární postranní vaz na pravém lokti, což ho odstavilo od nadhazování. Pokračoval ovšem ve hře jako pálkař, dokud na začátku září neutrpěl šikmé zranění. V polovině měsíce tak podstoupil operaci podruhé – a neočekává se, že by v roce 2024 nadhazoval.