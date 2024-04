Podívejte se, co a za kolik letos Praha staví. Začít by se mělo s projekty za padesát miliard

Uložit 0

Patrně jste už o nich slyšeli. Dávno. To ale neznamená, že by skončily v šuplíku. Řeč je o projektech, které chystá hlavní město či stát na území Prahy. Letos by mělo dojít k rekordnímu počtu stavebních prací, mezi nimiž je snad nejdéle diskutovaná část Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 i stavba nového mostu přes Vltavu.

„Letošní rok je nebývale významný z hlediska veřejné zástavby. Zahájeny budou práce na několika zásadních projektech,“ líčí náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček. Dohromady se mají rozjet projekty s celopražským významem, které mají celkový investiční náklad bezmála padesát miliard korun. Podívejte se na přehled toho, co se v metropoli letos začne stavět, kolik to bude stát a kdy by mělo být hotovo.

Václavské náměstí

Foto: IPR Praha Koleje povedou i na Václavské náměstí

Revitalizace jednoho z nejvýznamnějších náměstí v Česku se chystá už od roku 2005. Po dlouhých peripetiích byly v roce 2023 dokončeny práce na spodní části náměstí, letos by se měli stavaři pustit do té horní, to znamená od Vodičkovy ulice výš. Proměna vrchní části sem opět přivede tramvaj, která se vrátí po čtyřiceti letech. Trať povede z Vinohradské, kolem Národního muzea, náměstím až do Vodičkovy ulice, kde se napojí na existující koleje. Kromě toho se na Václavském náměstí položí nová dlažba a vysází se nové stromy.

Zahájení výstavby: 2024

Dokončení výstavby: 2026

Investiční náklady: 1,2 miliardy korun

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Foto: IPR Praha Náměstí Jiřího z Poděbrad

Když už je řeč o náměstích, zkraje roku začaly práce také na Jiřího z Poděbrad. Debatovalo se o nich přes dvacet let. Stavaři navázali na rekonstrukci stanice metra, kde přibyly bezbariérové vstupy. Na tzv. Jiřáku, jehož dominantou je kostel od známého architekta Jožeho Plečnika, se vysadí nové stromy, přibude mobiliář včetně stojanů na kola, mlžítek či pítek, rozšíří se dětské hřiště a trhy dostanou nové místo. Zvětší se rovněž prostor před kostelem, bude tu položena vsakovací dlažba a vzniknou retenční a akumulační nádrže. To vše pod taktovkou studia MCA.

Zahájení výstavby: leden 2024

Dokončení výstavby: 2027

Investiční náklady: 478 milionů korun

Masarykovo nádraží

Foto: Správa železnic Koleje Masarykova nádraží půjdou pod střechu, tím vznikne zelená zóna uprostřed města

Kdysi na periferii města, dnes v samém centru dění. Masarykovo nádraží prošlo v posledních letech zásadními proměnami, u nich to ale nekončí. Právě letos začaly práce na přestřešení kolejí, což by mělo usnadnit cestu na nedaleké hlavní nádraží, ale nejen tam. Cílem je zlepšit prostupnost celé lokality. Návrh podle Jakuba Ciglera přinese nejen snazší přesun z jednoho místa na druhé, na střeše by měla vzniknout také odpočinková plocha pro Pražany i cestující, s lavičkami i vysázenou zelení. Investice jde za Správou železnic.

Zahájení výstavby: únor 2024

Dokončení výstavby: 2027

Investiční náklady: 3,4 miliardy korun

Terminál Smíchov

Foto: Správa železnic Vizualizace chystaného dopravního terminálu v Praze na Smíchově

Z malého nádraží má vzniknout dopravní uzel jednadvacátého století. Kromě dálkové železnice a příměstských vlaků by tu mělo být napojení na vysokorychlostní trať, ale také na autobusy. Přesune se sem totiž současné autobusové nádraží Na Knížecí. K tomu ještě přestup na metro i tramvaj a P+R parkoviště pro 900 míst. Za návrhem stojí studio A69.

Zahájení výstavby: únor 2024

Dokončení výstavby: 2030

Investiční náklady: 8 miliard korun od hlavního města a 4,9 miliardy od Správy železnic

Metro D

Foto: IPR Vizualizace chystané trasy D pražského metra

První úsek čtvrté linky pražského metra mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova se začal stavět už na konci roku 2022, problémy jsou ale s navazujícím úsekem, který má vést z Olbrachtovy na Nové Dvory. Ten se stal předmětem sporu. Začátkem roku zrušil rozhodnutí o výběru dodavatele antimonopolní úřad. Praha nyní plánuje nechat si udělat posudek od Kloknerova ústavu na ČVUT, jenž posoudí nabídku sdružení PVM, kterou před tím dopravní podnik ze soutěže vyloučil. To vše zajistí, že se celá soutěž nebude muset opakovat znovu, zadávací podmínky byly totiž v pořádku. Mělo by to ušetřit čas tak, aby vše bylo vyřešeno ještě letos na podzim. Dál se každopádně pokračuje v práci na prvním úseku.

Zahájení výstavby: 2022

Dokončení výstavby: první etapa na podzim 2029

Investiční náklady: 14 miliard korun

Pražský okruh

Foto: MDČR Pražský okruh

Část mezi pražskými Běchovicemi a dálnicí D1 má oficiální označení 511. Právě ta by se měla začít stavět letos. Předcházely tomu roky dlouhé debaty. Výsledkem by měl být úbytek dopravy na pražském Spořilově či na Jižní spojce. Ani tak ale nebude okruh dokončený celý. Zbývá jeho severní část. Dohromady jde o tři úseky. Ten s číslem 511 každopádně zahrnuje stavbu 12,6 kilometru silnice, dvou tunelů, čtyř mimoúrovňových křižovatek, pěti mostů a dvou lávek pro pěší a cyklisty. Investice je státní, na starosti ji má projekt Ředitelství silnic a dálnic.

Zahájení výstavby: konec roku 2024

Dokončení výstavby: 2027

Investiční náklady: 15,7 miliardy korun

Agentura Evropské unie pro kosmický program

Foto: MČ Praha 8 Budovu Nové Palmovky navrhoval architekt Josef Pleskot

Je to takzvané zabití dvou much jednou ranou. Agentura Evropské unie pro kosmický program neboli EUSPA nyní sídlí u Strossmayerova náměstí, budova je jí ale malá. V městské části Praha 8 byl zase jiný problém. Mají kvůli sporům už několik let rozestavěnou stavbu a plány na umístění radnice vzaly za své. Stavbu od architekta Josefa Pleskota nakonec převzalo hlavní město, které navrhlo umístit sem nové sídlo kosmické agentury. Dostavba má přispět k rozvoji celé lokality, přinést nová pracovní místa a zájem mezinárodních technologických společností.

Zahájení výstavby: přelom léta a podzimu 2024

Dokončení výstavby: 2025

Investiční náklady: 2,5 miliardy korun

Libeňský most

Vizualizace: Jan Dousek, Radovan Záborský Libeňský most čeká rekonstrukce

Debata o opravě Libeňského mostu trvala tak dlouho, až se začal sám hroutit. V lednu uzavřená část mostu se začala tuto středu bourat, konkrétně hlavní oblouk části soumostí. Zbourat by se měly ještě další dva, demolice tak potrvá až do září, pak by mělo dojít ke stavbě nového mostu. K té bude ale potřeba nejdřív získat stavební povolení.

Zahájení výstavby: duben 2024

Dokončení výstavby: 2025 až 2026

Investiční náklady: 2,2 miliardy korun

Dvorecký most

Foto: Atelier 6 Most mezi Podolím a Smíchovem

Pilíře už má založené, letos práce na úplně novém pražském mostě pokračují. Spojit má Podolí a Smíchov, a to nejen pro pěší a cyklisty, ale také pro městskou hromadnou dopravu. Jezdit po něm budou tramvaje. Během letošního roku by mělo dojít k propojení obou břehů, následovat budou práce na dokončení mostovky a na dalších technologiích. Na obou stranách by měl spolu s mostem vzniknout veřejný prostor, na podolské straně půjde o kulturně-rekreační zázemí včetně lezecké stěny, skateparku a amfiteátru, na Smíchově vnikne park v podobě světelné zahrady s pouličním osvětlením v režii výtvarníka Kryštofa Kintery.

Zahájení výstavby: duben 2022

Dokončení výstavby: 2025 až 2026

Investiční náklady: 1,075 miliardy korun

Další stavby

Práce letos probíhají také na Barrandovském mostě, Negrelliho viaduktu, Výstavišti, Nádraží Bubny a ve Vozovně Hloubětín.